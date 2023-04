Belarra pide a Díaz pactar ya las primarias: "Basta con que esta misma tarde firmemos una declaración"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, firmar este mismo sábado una declaración conjunta para desplegar una primarias abiertas, pues está en "su mano" que así puedan acudir el domingo al acto de lanzamiento de su candidatura, recoge Europa Press. También ha considerado legítimo que algunas personas, incluso dentro del arco progresista, piensen que Podemos debe tener en el futuro un "rol secundario" a la izquierda del PSOE, pero ella está convencida de que su formación es "imprescindible" para revalidar el Gobierno de coalición y el motor para seguir impulsando políticas valientes.

"La única forma de resolver ese debate es en primarias abiertas, donde cualquiera pueda votar, venga de donde venga, y elegir al mejor equipo posible", ha enfatizado durante su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, su máximo órgano de dirección.

La cúpula del partido se ha reunido este sábado en vísperas del acto del domingo del lanzamiento de Sumar como propuesta electoral y ha redoblado su postura de suscribir antes un pacto básico de confluencia para asistir a ese acto. En contraposición los principales dirigentes del resto de formaciones de izquierda sí ha confirmado su asistencia para brindar apoyo a la vicepresidenta, como es el caso de IU, En Comú Podem, Más Madrid, Compromís o la Chunta aragonesista, entre otros. Incluso varios diputados de Podemos y los líderes autonómicos de Galicia y Navarra irán sin esperar a ese acuerdo.

"Basta que esta tarde firmemos un acuerdo"

"Yolanda Díaz tiene en su mano que Podemos esté en su acto de presentación de su candidatura. Basta que esta misma tarde firmemos una declaración de compromiso para celebrar unas primarias abiertas", ha insistido Belarra para defender que esa condición es un "principio democrática" y "lo que quiere la gente".

Es más, ha dicho que sin esas primarias el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "jamás" habría sido secretario general del PSOE y no se habría alcanzado el actual Gobierno de coalición.

📽 @ionebelarra pic.twitter.com/bFcZunlXKx — Podemos (@PODEMOS) 1 de abril de 2023

Así, Belarra ha exigido a Díaz cerrar ya un acuerdo y ponerse a trabajar para hacer, de forma inmediata, hacer campaña de forma conjunta y recorrer el país para apoyar a los candidatos de Unidas Podemos a los comicios del 28M, dado que estos comicios son relevantes para asegurar Ejecutivos de coalición y garantizar derechos, como puede ser la renta básica garantizada que defiende su partido.

🟣 @ionebelarra #ValentíaParaTransformar pic.twitter.com/xDHvCwyZhY — Podemos (@PODEMOS) 1 de abril de 2023

Críticas a Compromís y Más Madrid: rechazaron la unidad el 28M

Incluso ha proclamado que esa unidad, que ahora se explora para las generales, debería haber sido posible ya en los comicios autonómicos y municipales, pero ha criticado que partidos como Más Madrid y Compromís han rechazado los "reiterados ofrecimientos" de Podemos para forjar una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE.

También ha enfatizado que no se puede volver a cometer los "errores" de las últimas elecciones autonómicas de Andalucía, donde los acuerdos de "despacho" para la coalición Por Andalucía, donde los morados tuvieron tensiones con IU y Más País, "enterró la unidad de la izquierda", dado que se dio la espalda a las primarias que solo hizo Podemos de forma interna.

Exige al PSOE que no intente volver a la "geometría variable"

Durante su intervención, Belarra también ha exigido al PSOE que no vuelva a intentar una "geometría variable" en el tramo final de legislatura y no ceda ante los barones socialistas que piden "alejarse" de Podemos y sus socios parlamentarios. Y es que, a su juicio, solo así se entiende que haya impulsado la reforma de la ley solo sí es sí de la mano del PP, que haya decaído la derogación de la ley mordaza al no pactar cambios con Bildu y ERC o que hayan descubierto que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, manipula los datos de la encuesta de marzo para forzar una "bajada" electoral a su formación.

Así ha demandado a su socio que asuma de una vez que "no gobierna en solitario", pese a que pueda entender que en un año electoral opte intentar marcar "perfil propio". Es más, ha apuntado que algunos barones socialistas piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se aleje de Podemos y de los socios del bloque de investidura.

"Quizás por eso hemos descubierto que el señor Tezanos manipuló los datos de Unidas Podemos del CIS de marzo para forzar una bajada artificial y contar a todo el mundo que era por la polémica sobre la reforma de la ley solo sí es sí, ha lanzado Belarra cuando el PSOE se mantenía igual pese al "escándalo" por el caso de corrupción del Tito Berni.

Por tanto, la líder de Podemos ha apelado al PSOE a que proteja esa mayoría progresista, pese a que es consciente de que sectores de este partido no lo ven correcto, y aprovechen hasta el último minuto de legislatura para impulsar avances de izquierda. "Cada vez que el PSOE ha mirado a la derecha se ha equivocado y a la gente de este país le ha ido peor", ha enfatizado alertar a su socio de la equivocación que sería intentar explorar de nuevo una "geometría variable", buscando apoyo de formaciones conservadoras.

📽 @ionebelarra #ValentíaParaTransformar pic.twitter.com/CNNd2RtOrM — Podemos (@PODEMOS) 1 de abril de 2023

Es más, ha defendido que la "derecha no va a ganar" las elecciones pero podría ocurrir que la izquierda las "pierda", dado que para revalidar el Gobierno de coalición se necesita completar el programa de Gobierno. Y en esta línea ha exigido al PSOE la aprobación inmediata de la Ley de Vivienda, dado que si fuera por ellos estaría aplicada desde el inicio de la legislatura dado que hay una "emergencia habitacional.

Cambiar las mayorías del CGPJ

En contraposición, ha elogiado al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, porque ha "escuchado" a Podemos y se ha logrado una reforma de pensiones progresista. Al respecto, ha proclamado que esta actitud debería ser la regla y no la excepción. Mientras, ha dicho que los cambios en pensiones han evidenciado que España cuenta con la "peor derecha", pues su máxima aspiración es ir a Bruselas a que España no reciba fondos de recuperación, lo que es "lamentable".

En esta línea, ha censurado que pese a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de ser "moderado", la derecha en este país sigue siendo de "puro, caza y toros", que "invocan a la patria pero luego la vende".

"Lo que esta haciendo el señor Feijóo en Bruselas no tiene nombre. La máxima aspiración de la oposición en este año preelectoral es que a España le vaya mal y que no reciba el próximo desembolso de los fondos europeos".



📽 @ionebelarra #ValentíaParaTransformar pic.twitter.com/jjfTS0e3gc — Podemos (@PODEMOS) 1 de abril de 2023

Posteriormente, ha denunciado que el PP mantiene el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ante esta actitud las formaciones progresistas tienen una "responsabilidad", apelando directamente al PSOE a que no puede quedarse esperando a que los populares vuelvan a la senda de cumplir las "reglas democráticas". Frente a una actitud pasiva, la líder de Podemos ha exigido a su socio que impulse los cambios legislativos que permitan renovar el órgano de gobierno de los jueces, rebajando así las mayorías parlamentarias (habilitando la vía de la mayoría absoluta) para elegir a 12 miembros de la institución que le corresponden al Congreso.