Estos son los quince partidos con los que Yolanda Díaz quiere sumar: "Debemos caminar juntas"

Faltan pocos días para que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anuncie oficialmente su intención de concurrir como candidata a las elecciones generales en una candidatura de unidad. Y —casi nadie— se quiere perder la cita. Dirigentes como Ada Colau (comunes), Alberto Garzón (IU), Mónica García (Más Madrid), Íñigo Errejón (Más País), Joan Ribó (Compromís) o Fatima Hamed (MDyC) ya han confirmado que acompañarán a la gallega en su puesta de largo este 2 de abril. También habrá representación de Iniciativa Verde, con Juantxo López de Uralde, y de Equo, con sus portavoces Florent Marcellesi y Silvia Mellado. Esta última formación ha confirmado que la copresidenta del Partido Verde Europeo, Mélanie Vogel, también asistirá al evento.

El gran ausente, salvo sorpresa, será Podemos. La dirección del partido que lidera Ione Belarra ya ha dejado claro que no acudirá al acto, que se celebrará en Madrid, a no ser que la gallega se comprometa por escrito a garantizar primarias abiertas para conformar las candidaturas de cara a las generales, un planteamiento que Díaz rechaza —en su equipo admiten que hay formaciones que no ven viable este modelo— y apuesta por discutir las características concretas de esas primarias en una mesa de partidos. Sin embargo, algunos cargos autonómicos de la formación como la coordinadora de Podemos en Navarra, Begoña Alfaro, o el líder de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, sí acudirán al acto pese a la directriz del partido. También ha confirmado su asistencia el secretario general del grupo confederal, Txema Guijarro, y el diputado y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, muy cercano a Díaz.

Lo cierto es que el acto de este domingo puede servir para dibujar el mapa de alianzas de Sumar de cara a las generales. Díaz aspira a "sumar" bajo su sino a una quincena de fuerzas políticas progresistas de distinto tipo. Desde formaciones regionales como la Chunta Aragonesista, Més en Baleares o Proyecto Drago, el partido canario del exnúmero tres de Podemos, Alberto Rodríguez, a partidos de ámbito nacional como Podemos o Izquierda Unida.

En un acto reciente celebrado en Sevilla, la vicepresidenta segunda parafraseó un discurso de Pablo Iglesias en el que apelaba a la unidad de estas fuerzas. "Sé bien que es difícil sumar tradiciones diferentes, que es difícil sumar lo distinto, lo diferente, a las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes. Pero tengo claro que cuando aspiramos a cambiar nuestro país, cuando coincidimos en el 90% del programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa", señaló. "Tenemos que caminar juntas, seamos andalucistas, galegas, catalanas, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de cualquier parte, sumemos". La pregunta es: ¿a quién quiere sumar exactamente Díaz?

Podemos

La formación morada es la que, actualmente, tiene más peso —a nivel territorial y estatal— de las que se enmarcan dentro del proceso. En las últimas elecciones generales, en las que Podemos se presentó bajo una coalición junto a Izquierda Unida y los comunes, superaron los tres millones de votos, logrando el 13% del total, lo que permitió a Unidas Podemos llegar al Gobierno del Estado de la mano del PSOE. Además, la coalición también cogobierna en cinco autonomías. Tanto Díaz como Belarra son conscientes de que, si van por separado, será misión imposible revalidar el actual gobierno de coalición. Sin embargo, la dirección de Podemos teme que la líder de Sumar aproveche un mal resultado del espacio en las próximas elecciones de mayo para quitarles poder de cara a la configuración de las futuras listas electorales.

Los comunes

Los comunes lograron arrancar más de medio millón de votos en Cataluña en las últimas elecciones generales y gobiernan de la mano de Ada Colau en la ciudad de Barcelona. Hasta la fecha se han posicionado con Díaz en la mayoría de los debates internos dentro del grupo confederal, aunque también reconocen la importancia de Podemos, su aliado desde 2015. Su principal objetivo este año electoral es revalidar el Gobierno de la ciudad condal y superar los 7 escaños que obtuvieron en las anteriores elecciones generales, con Díaz como la candidata de todo el espacio.

Izquierda Unida

La Izquierda Unida de Alberto Garzón también ha declarado su lealtad al proyecto de la vicepresidenta segunda, que militó en la formación hasta el año 2019. La fuerza de IU bebe del municipalismo y de algunos territorios como Andalucía, lo que supone una baza para Díaz ya que Sumar carece de estructura territorial, clave para configurar las listas en los próximos comicios generales. IU pide tener "más protagonismo" en ese proceso y ha reclamado a la vicepresidenta la celebración de unas "primarias proporcionales, con censo específico y por circunscripciones".

Partido Comunista de España (PCE)

De todas las formaciones a las que Díaz aspira a representar, el Partido Comunista de España (PCE) es la única en la que la vicepresidenta segunda milita. Aunque forma parte de una coalición con Izquierda Unida, el PCE tiene su propia autonomía como partido. Su principal referente es su líder, Enrique Santiago, que ha pasado de ser una persona muy cercana a la dirección de Podemos a aliarse con Díaz. Desde Sumar quieren que el PCE sirva de apoyo, quizás fundamental en el plano logístico.

Alianza Verde

Alianza Verde es la formación ecologista integrada en Unidas Podemos y dirigida por Juantxo López de Uralde, persona cercana a Podemos pero también a la vicepresidenta. Tras la decisión de Equo de ir a las elecciones de la mano de Íñigo Errejón y romper la alianza con Podemos, Uralde se mantuvo fiel a la formación morada y arrastró a parte de la militancia de Equo, lo que ha dividido al movimiento ecologista en dos. Díaz quiere que el ecologismo sea una de las principales banderas de Sumar y desde que llegó al cargo ha tratado de reforzar sus alianzas en Europa con socios verdes, muy asentados en parlamentos como el alemán, el austríaco o el irlandés.

Más País - Más Madrid

La formación presidida por Íñigo Errejón a nivel estatal y por Mónica García en Madrid se perfila como una aliada clave de cara al futuro de Sumar. En las generales de 2019 la coalición liderada por Errejón, en la que también estaban Equo y Compromís, obtuvo 559.110 votos y tres escaños, situándose muy lejos de las aspiraciones del exdirigente de Podemos, que confiaba en formar grupo propio. Díaz considera importante lograr que esos votos vayan a una misma candidatura de unidad. Por su parte, Más Madrid sí es un éxito electoral: García logró 614.660 votos en 2021 y actualmente es la jefa de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Desde el entorno de la vicepresidenta destacan la "buena sintonía" entre ambas y explican que las negociaciones de Sumar se realizan "por separado" entre Más País y Más Madrid.

Compromís

El capital político de Compromís reside en su fuerza a nivel municipal y autonómico, ya que forman parte del gobierno de la Generalitat y gobiernan en la ciudad de València de la mano de Joan Ribó. Su caso es similar al de los comunes, si bien el sector más nacionalista de Compromís —que también es una coalición conformada por Més, Iniciativa e independientes— no ve muy claro qué futuro pueden tener de la mano de Díaz. El principal referente institucional es la actual vicepresidenta, Aitana Mas —más proclive al acuerdo— mientras que la interlocución nacional corresponde a Joan Baldoví, candidato a la presidencia de la Generalitat.

Equo

Equo surge como el sucesor de la Confederación de los Verdes, una agrupación de pequeños partidos locales y regionales apegados a las luchas ambientales en cada territorio, y que cuenta con una diputada en el Congreso, Inés Sabanés. Fuentes de la formación no esconden que el proyecto de Díaz despierta simpatías dentro de Equo y confían en llegar a algún tipo de alianza electoral con la dirigente gallega.

Més per Mallorca

En estas últimas semanas el equipo de la vicepresidenta segunda ha mantenido reuniones con representantes de Més per Mallorca para tratar de convencer a los soberanistas de que se unan a su candidatura. Según trasladan fuentes del entorno de Díaz, no se han producido un contactos directos entre ella y el líder de Més per Mellorca, Lluís Apesteguia, aunque sí entre sus equipos. Sin embargo, la formación balear ha desdeñado el ofrecimiento insistiendo en que su candidatura pasa "única y exclusivamente" por Ara Més, la confluencia registrada junto a Més per Menorca, Ara Eivissa y personas independientes. En consecuencia, ningún representante de la formación estará el próximo domingo en el acto.

Proyecto Drago

Canarias fue el territorio en el que Díaz cerró su etapa de "escucha" el pasado fin de semana. En este acto hubo una amplia representación de toda la izquierda de las Islas:. desde cargos de Podemos a Proyecto Drago, la formación impulsada por el exdiputado Alberto Rodríguez o Reunir, la fuerza que apoya la diputada Meri Pita. Drago es un proyecto de nueva creación y, por tanto, aún no se ha enfrentado al veredicto de las urnas, pero Rodríguez y Díaz dejaron clara su sintonía en ese acto. El canario no ha descartado unirse a Sumar siempre y cuando la vicepresidenta respete su "obediencia canaria".

La Chunta Aragonesista

La Chunta Aragonesista también ha dejado claro que tiene interés en ver lo que prepara Yolanda Díaz. Se trata de un partido fundado en el año 1986 que se define como aragonesista y socialdemócrata y que también forma parte del Acuerdo del Turia, una alianza de partidos periféricos liderada por Más País y Compromís. En las últimas elecciones autonómicas obtuvieron más de 40.000 votos, el 6,26% del total. Su principal objetivo es lograr, al menos, un escaño a nivel nacional.

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC)

La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), Fatima Hamed Hossain, también asistirá a la puesta de largo de Díaz. Hamed fue una de las asistentes al acto de Otras Políticas que se celebró en València en noviembre de 2021 y siempre ha destacado su buena relación con la vicepresidenta segunda. La formación radicada en Ceuta y de carácter progresista explica que considera “una oportunidad” el hecho de acudir al acto de presentación del proyecto “no sólo para que el acuerdo entre las formaciones localistas y regionalistas siga cobrando fuerza como ola de cambio en todo el país, sino para llevar la voz de nuestra gente donde sea necesario para conseguir las mejoras que Ceuta necesita”: “Estaremos presentes”, sintetizan.

Coalición por Melilla

Coalición Por Melilla (CpM) es una formación progresista afincada en Melilla que tiene presencia en algunas instituciones como el Senado, donde está vinculada a Compromís toda la legislatura, ya que los diputados y senadores de la formación valencianista tramitan en el Congreso y la Cámara Alta las reivindicaciones cepemistas de Melilla. El partido de Mustafa Aberchán ha formalizado ya su alianza con el bloque localista-regionalista de izquierdas y ve en Díaz a una posible aliada.

Batzarre

Batzarre es un partido político navarro, cercano al independentismo vasco, que se creó en el año 1991. Su presencia en la Comunidad Foral es reducida, circunscrita fundamentalmente a Pamplona y Tudela. Se ha aliado en diversas ocasiones con Podemos y de cara a las próximas municipales forman parte de la candidatura que lidera Begoña Alfaro en Navarra, que también han manifestado su apoyo al proyecto de Díaz.