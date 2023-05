El mensaje de Sánchez a Bildu: "Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas"

Última sesión de control en el Congreso antes del 28M. Y Bildu volvió a protagonizar el aire de la Cámara apenas unas horas después del duro choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. El presidente del Gobierno tenía que enfrentarse a preguntas de Cuca Gamarra (PP) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu).

Con el PP tratando de monopolizar la campaña por las listas del partido vasco, el presidente del Gobierno mandó un mensaje al responder a Aizpurua, lanzando una “reflexión”: “Es importante que conste aquí en acta. Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas, puede ser legal pero, desde luego, no es decente”. “Lo que se tiene que pedir a esas personas que integran las listas es un mensaje más rotundo de reparación, de perdón, de reconciliación y de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años de actividad de la banda terrorista ETA.

Sánchez quiso hacer esta alusión en el Pleno del Congreso antes de entrar en materia sobre la pregunta de Aizpurua que versó sobre la necesidad de ampliar el escudo social. La diputada de EH Bildu no se refirió a la inclusión de condenados por terrorismo en las listas, pero remarcó que su voto en el Congreso había servido para medidas como las anticrisis.

De esta manera, Sánchez dejó clara su postura, con un mensaje similar al que lanzó en la rueda de prensa tras su encuentro con Joe Biden en la Casa Blanca, pero de manera directa a EH Bildu. Los siete condenados por delitos de sangre que van en las listas han anunciado que no tomarán posesión de sus escaños, pero 37 más condenados por delitos ligados al terrorismo continúan en las planchas electorales con intención de ser concejales.

En su turno dentro del Pleno, Aizpurua no se refirió al tema, pero en los pasillos del Congreso hizo declaraciones: "Yo creo que lo que hay que valorar es el compromiso con la paz y la convivencia que supone esta decisión que han tomado estas siete personas". La portavoz de Bildu incidió en que su intención es "no añadir ni más dolor ni más daño a las víctimas".

"Hay que dar pasos adelante. Y en ese futuro en paz y convivencia que tanto anhela la sociedad vasca es en lo que estamos trabajando y vamos a seguir. Nuestro compromiso y claro y nítido", comentó ante la prensa.

"En 2015 no pusieron el grito en el cielo"

El Partido Popular despliega desde la semana pasada una dura estrategia utilizando esta cuestión para desgastar al PSOE en plena campaña del PSOE. Cuca Gamarra, durante su pregunta a Sánchez, volvió a insistir en los argumentos de Núñez Feijóo mostrando su lado más duro. La portavoz popular exigió al jefe del Ejecutivo que “diga la verdad” y señale si va a romper con Bildu como “socio preferente”.

Gamarra pidió a Sánchez que no sea tan “cruel” con el Partido Popular y tan “complaciente” con EH Bildu. “La sociedad española no olvida, tiene la oportunidad de rectificar”, indicó durante la sesión la exalcaldesa de Logroño, para rematar: “Sánchez y Aizpurua han dilapidado los valores democráticos”.

El presidente del Gobierno insistió en que ETA ya no existe desde hace más de diez años y su fin fue con un Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y con Alfredo Pérez Rubalcaba. “No lo asumen, no lo digieren”, le respondió a Gamarra. Poniendo el acento en que listas con condenados de Bildu ya se produjeron en 2015, cuando los populares estaban al frente del Ejecutivo, “y no pusieron el grito en el cielo”.

“Cuando se acercan a las elecciones y no tienen argumentos, siempre vuelven con ETA”, remarcó Sánchez ante Gamarra. Para lanzar: “Hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener”. El jefe del Ejecutivo concluyó echándole en cara el “cinismo” del PP al “utilizar a las víctimas” cuando en 2015 no decía nada.