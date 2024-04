El PSOE en masa lanza un mensaje en la voz de Montero: "Presidente, merece la pena que ganen los buenos"

Un Comité Federal histórico, sin el líder. Y todo el PSOE se ha conjurado este sábado para convencer a Pedro Sánchez de que aguante en La Moncloa. Un mensaje que lanzó con toda su energía la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien puso voz a los miles de militantes socialistas: "Presidente, merece la pena que ganen los buenos".

El PSOE cierra filas de esta manera con su secretario general y busca evidenciarlo con una demostración de fuerza sin precedentes durante estas horas. Miles de simpatizantes se agolpan desde primera hora en las puertas de la sede socialista para mostrar su apoyo y seguir en directo la reunión del máximo órgano entre congreso. Sánchez sigue encerrado en el Palacio de La Moncloa meditando su futuro. Por eso, Montero, que es la número dos de partido, fue la encargada de arrancar la reunión del Comité, el primero que será retransmitido de manera abierta e íntegra en la historia del partido.

"Quédate", fue el mensaje principal que trasladó la vicepresidenta primera, que quiso trasladar el cariño de todo el partido: "Estamos contigo, adelante, adelante". "Tenemos que avanzar, seguir empujando este país, España no puede retroceder", clamó Montero, quien puso también letra de Joaquín Sabina al sentimiento que inunda al partido: "Que ser valiente no salga tan caro, que la verdad no tenga complejos, que las mentiras parezcan mentiras y que el corazón no pase de moda".

Todos en pie: "Begoña, compañera, estamos contigo"

"Basta de violencia verbal", subrayó Montero, que quiso mandar otro mensaje directo a la esposa del presidente: "Begoña, compañera, estamos contigo". "Por ti, junto a ti, basta ya de acoso", dijo entre los aplausos de los cerca de 300 dirigentes reunidos, que se pusieron en pie. Para añadir: "Ahora sabemos que la guerra sucia contra Sánchez y su entorno empezó hace diez años", añadió.

Montero de esta manera reflejó el sentimiento de un partido sumido en la total incertidumbre. La calle Ferraz está llena de militantes y simpatizantes que corean desde primera hora frases como "Fascismo no, democracia sí", "Pedro, quédate", "Presidente valiente, presidente de la gente" e "Ista, ista, España es socialista".

La emoción desborda la sede del PSOE desde primera hora, algo que se evidenció en la reunión en los rostros y los ojos al borde del llanto como en el caso de Pilar Alegría, Félix Bolaños, Iratxe García y Montse Mínguez. Con llamadas continuas a la permanencia de Sánchez en la boca de Eneko Andueza, Salvador Illa, Teresa Ribera y Óscar Puente. El ministro de Transportes llamó a todos a "empujar" para que el jefe del Ejecutivo vuelva el lunes a ponerse en primera línea y le recordó la historia de su abuelo Antonio, quien estuvo encarcelado durante el franquismo y al que le daban una paliza diaria. Y la voz se le quebró también a la presidenta de Navarra, María Chivite, al recordar como durante estos días tiran huevos y hacen pintadas en la casa de su madre. "Van a lo personal, va a hacer muchísimo daño", sostuvo.