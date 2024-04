Montero, en el comité federal: "No vamos a permitir que España retroceda"

11:57 h

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha interpelado a la derecha española durante su intervención en el comité federal del PSOE celebrado este sábado en Ferraz: "Quiero mandar un mensaje a la derecha: "España no es una finca y no es suya. España ya no es la de los Santos Inocentes, la única España que queda de eso pervive en sus estructuras de poder y tenemos el mismo derecho que ustedes para gobernarla".

También se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que "no es un usurpador ni un okupa ni les quita nada que les pertenezca" a la derecha y ha pedido al PP y a Vox que dejen de "emponzoñar" la vida pública. Además, ha asegurado que la derecha "no tiene un proyecto para España sino el objetivo de alcanzar el poder" y que el PP y sus socios "dan mucho miedo". Por último, ha pedido al líder del Ejecutivo que no se rinda y que no entregue a la derecha "lo que quiere, la cabeza del secretario general del PSOE".