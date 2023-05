Francina Armengol: “El sanchismo es el socialismo”

Francina Armengol quiere una tercera legislatura al frente del Govern de Balears. Sale a ganar y está convencida de que la comunidad le va a dar la confianza otra vez el 28M. El PP ha puesto sus ojos en el archipiélago y cree que puede arrebatárselo a la izquierda. Pero ella espera contar con el apoyo para un proyecto de transformación y de “cuidado” de los ciudadanos. Frente a eso, critica que populares y Vox sólo ofrezcan derogar lo construido. Ella, que fue uno de los primeros y máximos apoyos de Pedro Sánchez, lo tiene claro y lo defiende de manera orgullosa: “El sanchismo es el socialismo”.

¿Qué sabor le deja esta legislatura?

Llevo ocho años gobernando y han sido dos legislaturas diferentes. La primera fue la del retorno de los servicios públicos porque veníamos de la época de los recortes. Y esta ha sido la de la pandemia sanitaria. Estoy orgullosa de cómo la hemos gestionado desde Balears, de acuerdo con las instituciones y, sobre todo, con la sociedad civil. No ha habido ninguna medida que no haya sido acordada con sindicatos y empresarios. Hemos salido con mejor salud que otros territorios de España y mejor economía. La parte positiva es que ahora tenemos más recursos públicos, desde fondos europeos hasta el presupuesto autonómico y el general del Estado porque hemos conseguido el régimen especial.

Tras estos ocho años, ¿por qué cree que tiene que seguir otros cuatro años más en la Presidencia?

Nuestro proyecto es garantizar más calidad de vida de los ciudadanos. Con más derechos y aportando más recursos públicos para la transformación con la digitalización y la economía verde. Pero también que sea una sociedad que sepa cuidar los unos de los otros. Tenemos proyectos como garantizar la educación infantil gratuita, seguir invirtiendo en Sanidad o tener mejores condiciones laborales. Y otra medida estrella es la lucha contra los problemas de salud mental.

Hay un maremagno de encuestas. El CIS da ganador al PSIB en la comunidad, pero en otros sondeos aparece el PP. ¿Está convencida de que será primera fuerza?

Estamos haciendo esta campaña con más fuerza e ilusión que nunca, con muchísima participación en nuestros actos. Pero esto no es el trabajo de una campaña, sino de cuatro años gobernando, no poniéndonos de perfil y afrontando los problemas. La gente sabrá valorar perfectamente que en los momentos más complicados de Balears (con la pandemia sanitaria y la caída de un 21% de la economía) estuvimos delante los partidos que gobernamos, mientras que el PP y Vox pusieron trabas. Estaban en el cuanto peor, mejor.

La campaña está teniendo muchos tintes nacionales. El PP está intentando centrarlo todo en el tema de Bildu y de ETA. ¿Cómo ve esta ofensiva?

Cuando no tienen nada, sacan lo de ETA. Siempre están igual, me parece lamentable desde el punto de vista democrático. Fue una victoria de la democracia contra el terrorismo hace bastante años. Eso demuestra su desesperación. Los socialistas de Balears estamos con una campaña hiperpositiva, centrados en las propuestas. Es una campaña limpia, honesta y transparente buscando los apoyos desde el convencimiento, la razón y el corazón.

No tengo la sensación de que la gente esté desmovilizada

Hay un escándalo con la candidata del PP, Marga Prohens, que opta a tres plazas de funcionaria en el Ayuntamiento de Palma sin oposiciones. ¿Está habilitada para optar a esos puestos?

Estamos haciendo desde las instituciones que gobernamos los procesos de estabilización para dar garantía a los trabajadores públicos y recuperar los derechos mermados por los gobiernos del PP. No entraré en su situación personal, ella sabrá. Es evidente que en el PP hablan de salvarnos a todos, pero creo que lo que van es a salvarse unos pocos.

Uno de los temas determinantes para el 28M será la participación, según los sociólogos. ¿Está desmovilizado el electorado progresista? ¿Serán claves estos días de campaña?

Siempre se trata de movilizar al máximo el electorado, ya no sólo el progresista. Creo que tenemos que tener la conciencia de que ir a votar no es una elección, sino un deber y una obligación. Si alguien no va a votar, deciden otros. Me parece fundamental por democracia que la participación sea muy activa. No tengo la sensación de que la gente esté desmovilizada.

Es experta en coaliciones. Uno de los temores en el PSOE es que su izquierda no sume lo suficiente. ¿Le preocupa también?

Evidentemente salgo para ganar y me encantaría sacar la mayoría suficiente para gobernar sola. Soy una persona realista y en Balears hemos sido capaces de gobernar con pactos con gobiernos muy sólidos, que han dado buen resultado a la ciudadanía en lo urgente y en las políticas a medio y largo plazo. En ocho años hemos aprobado el presupuesto en tiempo y forma. Eso no lo puede decir la derecha en ningún sitio donde gobierna. Salimos a ganar y a sumar con los partidos políticos con los que hemos estado trabajando juntos.

En ocho años hemos aprobado el presupuesto en tiempo y forma, eso no lo puede decir la derecha en ningún sitio

La otra posible suma sería la del PP con Vox. ¿Cree que se replicaría, si les dan los números, un Gobierno como el de Castilla y León?

Sin duda.

¿Y qué supondría la entrada de la ultraderecha?

No tengo duda de que el PP, si le da la suma, gobernará con Vox en Balears y en cualquier otro sitio. En Llucmajor el Partido Popular ya ha gobernado con Vox. Es evidente lo que buscan. Eso supondría para Balears un retroceso enorme. Es volver al pasado, muy al pasado. Sólo proponen derogar las leyes que hemos aprobado. Pero estoy convencida de que esa opción no se va a dar.

El Senado aprobó este miércoles la ley de vivienda de manera definitiva, que usted había reclamado en muchas ocasiones. ¿Cómo la va a aplicar?

Como Gobierno balear ya hemos creado una comisión interdepartamental para estudiar la ley estatal. Hemos dicho claramente que queremos aplicarla de forma rápida porque es un problema urgente y al fin tenemos una ley que garantiza la vivienda como derecho y no como bien de especulación. Hay dos cuestiones muy importantes: la declaración de las zonas tensionadas y los incentivos fiscales, que nosotros redoblaremos con otros propios.

Las familias con dos hijos o monoparentales con un hijo serán consideradas familias numerosas

¿Cuál será su primera medida si reedita el Govern?

La aplicación de la ley de vivienda será uno de los primeros acuerdos. Pero también he anunciado que haremos posible que las familias con dos hijos y monoparentales con un hijo sean consideradas como familias numerosas en la autonomía para deducciones fiscales y beneficios de transporte y becas. Eso afecta a 90.000 familias, que son 300.000 personas.

Estuvo el miércoles en un mitin con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ve?

Lo vi muy bien, con muchísima claridad en sus objetivos y en la hoja de ruta. Con mucho ímpetu y fuerza para ayudar a las comunidades para ganar las elecciones.

Fue de las primeras sanchistas. Ahora el PP dice que va a derogar el sanchismo. ¿Qué es el sanchismo?

Es el socialismo.