Óscar López: "Lo que provoca sonrojo son las guerras mediáticas que algunos tratan de alimentar"

Momentos frenéticos en la política internacional y en la española. “Nos estamos jugando el modelo europeo”, reflexiona el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que defiende la conveniencia de aumentar el gasto en seguridad y de invertir principalmente en tecnología, a la vez que recuerda los formas híbridas de ataques cibernéticos que sufre España por parte de países como Rusia.

López (Madrid, 1973), uno de los hombres fuertes del Gobierno y nuevo líder del PSOE de Madrid, niega en la entrevista con infoLibre haber presionado a accionistas de Prisa frente a las acusaciones vertidas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la última sesión de control. “El PP sí ha amenazado a periodistas y ha financiado pseudomedios”, indica el ministro, que asimismo vaticina que se agotará la legislatura. Y mira también a su rival en el ruedo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, para pedirle que renuncie a su cargo y pida perdón a las familias de las personas que murieron en las residencias durante la pandemia. Con otro mensaje además sobre los negocios de su pareja: “Todo acaba en un ático, no tiene escapatoria”.

Estos días el mundo está pendiente de las negociaciones en la UE para el aumento del gasto en seguridad y por la pinza entre Donald Trump y Vladímir Putin que está cambiando el orden mundial. Esta semana el presidente, Pedro Sánchez, ha logrado un cambio en el lenguaje para definir como proyecto de seguridad y Preparación 2030 lo que hasta ahora se denominaba rearme. ¿Está en juego la propia democracia y el proyecto europeo social y de valores?

Es evidente que nos estamos jugando el modelo europeo, basado en las libertades públicas, los derechos civiles, la democracia avanzada y un sistema económico donde el Estado juega un papel fuerte. Hay una ola reaccionaria que pretende desregular y privatizar todos los servicios públicos. Y a la vez hay una amenaza para la seguridad. Nosotros no tenemos una frontera física con Rusia, pero España es uno de los países que más ciberataques recibe, muchos de ellos provenientes de Moscú. ¿Nos conviene reforzar nuestra seguridad? La respuesta es evidente: sí.

Una de las incógnitas es cómo se financia ese aumento del gasto en seguridad. Lo que ha planteado Sánchez en Bruselas es que no solo sean préstamos, sino que haya transferencias y fondos protegidos por deuda común. ¿Es factible ese objetivo?

Lo veo. Y hoy en día invertir en seguridad en gran parte es en tecnología. Hace años que los informes del Departamento de Seguridad Nacional alertan de que hay muchas amenazas híbridas. Le conviene a España invertir en reforzar las telecomunicaciones y el escudo digital y a Europa en soberanía tecnológica.

¿Garantizando el Estado del Bienestar?

Eso es defender Europa. Nuestro sistema tiene muchos enemigos, y algunos son viejos. Pero tienen nuevas y poderosas herramientas. Nuestras democracias tienen caballos de Troya, que están dentro del sistema y se camuflan. Lo que hacen es intentar que implosione desde dentro. Hemos visto muchas estrategias de Rusia para desestabilizar y deslegitimar el modelo. Hay voces que vienen de gigantes tecnológicos que están poniendo en cuestión una administración pública fuerte. Es un debate muy serio, nos estamos jugando lo que somos.

El debate sobre el incremento del gasto en defensa se vive también a nivel nacional. Sobre la mesa está la presentación de los presupuestos generales. ¿Ha tirado la toalla el Ejecutivo sobre las cuentas? ¿Se dan un tiempo de negociación con los socios?

No hemos tirado la toalla. El Gobierno va a buscar los votos hasta debajo de las piedras y va a seguir trabajando para sacar esos presupuestos. Nunca ha sido fácil. Llevamos cinco años de Gobierno de coalición progresista. ¿Y qué ha pasado? Crecemos más que los países de la zona euro y de la OCDE, batimos récords de empleo, avanzamos en derechos, suben las pensiones y el SMI y se crea el ingreso mínimo. Es el Gobierno que más gasto social ha hecho en la historia y que más ha reducido las desigualdades. Es muy importante reivindicar que el modelo español funciona y que es el país que le demuestra al mundo que se pueden hacer políticas de justicia social y crecer. Hemos derrotado a la ortodoxia neoliberal. Por eso somos el gran enemigo de la ola ultra. Esta moda ultra pasará y afortunadamente España habrá estado protegida por un Gobierno progresista.

Este jueves se dividió el voto del PSOE y de Sumar en iniciativas simbólicas sobre Defensa. Además, el Congreso rechazó la ley sobre la agencia pública de salud por el ‘no’ de Junts y del PP. ¿Se puede mantener así la coalición? ¿Y el bloque de investidura?

Se va a mantener la coalición, se va a agotar la legislatura y se van a alcanzar acuerdos en el Parlamento. No es fácil. En los últimos años hemos visto en España coaliciones de izquierdas y de derechas (PP y Vox y PP y Cs), y estas últimas saltaron todas por los aires. La coalición progresista lleva cinco años gobernando, y es uno de los Ejecutivos más estables de Europa. Se va a agotar la legislatura. El Gobierno de coalición tendrá diferencias, pero las resuelve. Hay dificultades y las va a seguir habiendo porque hay muchas formaciones en el Parlamento. Por ejemplo, me siento muy lejos ideológicamente de un partido como Junts, pero somos capaces de llegar a acuerdos. ¿Merece la pena? Claro.

Se acaban de cumplir cinco años de la declaración del estado de alarma y de la aprobación del protocolo de la vergüenza en la Comunidad de Madrid que reveló infoLibre. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni ha pedido perdón ni ha recibido a las familias de las víctimas. ¿Hay alguna vía para que se asuman responsabilidades políticas por lo ocurrido?

No solamente no ha pedido perdón, sino que se ha dedicado a negar los testimonios o a recibir a los familiares. Lo primero que tiene que tener un gobernante es empatía. Ayuso tendría que pedir perdón y renunciar a su cargo. Hay un hecho incontestable: sólo Madrid tuvo un protocolo que dijo claramente que no derivaran a los hospitales. El documental 7291 tuvo un 25% de audiencia en la Comunidad de Madrid. Hay un momento que hiela la sangre: cuando se le pregunta al responsable de las residencias qué pasó con los mayores que tenían un seguro privado y con toda naturalidad responde que “por supuesto fueron derivados a su hospital privado”. No es admisible que en pleno siglo XXI la vida o la muerte dependa de tener un seguro privado.

La Fiscalía ha trasladado a los juzgados denuncias por discriminación en las residencias, un delito nuevo respecto a los que habían archivado los tribunales hasta hoy. ¿Cree que habrá responsabilidades judiciales y penales sobre los responsables de los protocolos?

Espero que sí, y el PSOE hace todo lo que puede. Toda la discusión judicial se ha basado hasta ahora en torno a si ese protocolo era vinculante o no. No sobre si existió o no como pretende decir Ayuso. Existió, lamentablemente. Los propios gestores de las residencias señalan que por supuesto que lo recibieron y lo aplicaron. No hay discusión, ustedes lo publicaron. Tuvo consecuencias y efectos lamentablemente.

Y con unos criterios diferentes a cualquier otro protocolo de otro lugar.

La Comunidad de Madrid mandó un protocolo a las residencias en el que decía que no se mandara a los hospitales a las personas de las residencias porque no se les iba a atender. Un responsable de residencias dijo en la comisión que cuando comprobaban que un mayor tenía un seguro privado, en cambio, llamaban al hospital privado y mandaban una ambulancia.

Esta semana la jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos nuevos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal. ¿Cree que acabará condenada la pareja de Díaz Ayuso? ¿Tiene responsabilidades políticas la presidenta de Madrid aunque ella diga que es una cuestión personal?

Todo acaba en un ático, no tiene escapatoria y le puede dar las vueltas que quiera. Todos sabemos que Miguel Ángel Rodríguez lo tiene grabado en el móvil como Alberto Quirón, con el nombre de uno de los mayores contratistas de la Comunidad. Todos sabemos lo que hay detrás, es cuestión de tiempo. Le dijo a todo Madrid que se había comprado un piso y no pone ninguno en la declaración de bienes. Fíjese que en Madrid uno no se encuentra con su ex, pero se compra el piso de arriba ¡Qué casualidad, anda que no hay áticos! Casualmente hay un piso a nombre de él y un ático a nombre de una sociedad que tiene que ver con él. Lo que hemos visto judicialmente esta semana es otro peldaño más hacia el ático.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, centró su pregunta en la sesión de control de esta semana al presidente del Gobierno sobre el contacto que usted mantuvo en París junto al presidente de Telefónica con directivos de Vivendi, accionista de Prisa, supuestamente para intentar que retiren su apoyo al actual presidente de la compañía, Joseph Oughourlian, y así intentar controlar desde el Gobierno a un medio de comunicación privado. ¿En qué consistió ese encuentro y de qué hablaron?

Como ministro que lleva el tema de la relación con los grupos de comunicación y con las plataformas, tengo reuniones todos los días. En París, en Davos, en Bruselas o en Madrid. No creo que haya ni un solo grupo con el que no me haya reunido. En el marco de una cumbre sobre IA en París, hablé con los directivos de Vivendi con toda normalidad. Por supuesto que no fue una reunión a tres bandas. Nos cruzamos luego con el presidente de Telefónica. Por lo tanto, nunca se produjo una reunión para presionar. Este Gobierno no presiona a ningún medio de comunicación. Más bien, al contrario. Fueron otros los que alimentaron guerras mediáticas en el pasado. Y son otros los que están ahora alimentando un bulo que, como las peores mentiras, siempre tienen una base, que vi a los directivos de Vivendi. Nunca lo he negado. Nadie nunca podrá decir que he presionado a un medio de comunicación. Es mentira, pero así se construye un bulo.

Es decir, ¿ni siquiera se produjo un encuentro a tres bandas?

No hubo una reunión como tal. Si cada vez que alguien me ve con un directivo de un medio especula sobre el contenido, no acabaríamos nunca. Me reúno con todos los grupos. Ahora bien, lo que provoca sonrojo son las guerras mediáticas que algunos tratan de alimentar.

¿Le preocupa al Gobierno que un grupo de comunicación como Prisa pueda quedar en manos de accionariado extranjero cuando ya lo están las principales empresas audiovisuales?

Se hizo una normativa en España y en toda Europa en su día para proteger la estabilidad de las empresas estratégicas. Ahora bien, el Gobierno no va a entrar en una ninguna guerra accionarial en algún grupo. E insisto: el PP utilizó Telefónica en el pasado. Primero, para la compra por parte de unos accionistas concretos de una emisora, que era Antena 3. Eso ocurrió.

Fue en la época de José María Aznar y de Juan Villalonga en Telefónica.

Luego la utilizó en paralelo para intentar hundir a Prisa. El PP llegó a hacer una ley y una normativa para decir que el Madrid-Barça era de interés general y no había que pagar a un grupo de comunicación que tenía los derechos del fútbol. El PP ha hecho esto siempre. Este Gobierno jamás ha presionado a un medio. Si algo podemos ver todos los días, es que el 80% de los tertulianos, de la opinión públicada y de los medios son críticos con el Ejecutivo. Lo llevamos con toda naturalidad, cuando las personas que nos consideramos progresistas representamos el 50% de la población. Creo que tiene mucho más peso en la opinión publicada la derecha que lo que tiene en la sociedad y en la calle.

¿Cómo puede un Gobierno ejercer su deber constitucional de proteger la pluralidad mediática y el derecho de la ciudadanía a una información veraz sin traspasar la línea de violar la libertad de prensa y de empresa?

Pues aplicando la normativa que refuerce el pluralismo y la independencia de los medios. Por eso hemos hecho un proyecto de ley y un plan de acción por la democracia que refuerza a los medios y que aplica en España la normativa europea, que establece medidas tan sensatas como la transparencia. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber quién está detrás de un medio de comunicación y cómo se financia. Si algo quiere este Gobierno es transparencia. Es la derecha la que siempre ha alimentado con opacidad estas guerras mediáticas. Los medios dependen de quién tiene dinero. La persona más rica del planeta ha comprado la red social más poderosa del planeta, que ha pasado de Twitter a X, y hemos visto qué ha pasado. ¿Qué va a hacer este Gobierno? Aplicar la normativa europea, reforzar a los medios y garantizar el artículo 20 de la Constitución, que dice que los ciudadanos tienen derecho a una información veraz. Para eso hace pluralismo informativo, que es lo que siempre ha fomentado este Ejecutivo.

Está en elaboración ese proyecto de ley para la mejora de gobernanza democrática de servicios digitales y de los medios, que pasó una primera vuelta ya en el Consejo de Ministros. ¿En esta tramitación se puede ir incluso más allá de lo que establece el reglamento europeo en transparencia, como que las plataformas tengan una responsabilidad sobre los contenidos? ¿Habrá apoyo en el Congreso? ¿Cuándo se aprobará?

Como siempre que se aplica un reglamento europeo a la legislación nacional, hay medidas que entran en vigor por la propia aplicación y otras que van en la ley. Hemos traído el triple escudo: los reglamentos de la EMFA, de servicios digitales y de IA. Estos nos protege como ciudadanos para que los medios sean plurales, para que haya transparencia, también en los algoritmos, y para evitar el abuso y el mal uso de la inteligencia artificial para crear deep fakes o fake news. La democracia tiene viejos enemigos con nuevas herramientas. El Gobierno va a proteger la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios.

¿Se va a exigir en ese registro de medios que se conozcan los accionistas con nombre y apellidos y se sepan quiénes están detrás?

Por supuesto. En este país los pseudomedios digitales brotan como setas. Y nadie sabe quién está detrás. ¿Quién puede temer la transparencia? Quien tenga algo que ocultar. Y, por cierto, saber la financiación con medios públicos que pagamos todos. Se están financiando e incluso creando pseuomedios con dinero público. La mejor receta se llama transparencia.

El PP ha pedido su comparecencia en el Congreso para informar sobre la citada reunión en París y para explicar esa acusación de interferencia desde el Gobierno en una empresa privada. ¿Va a hacerlo?

He respondido preguntas, y seguro que responderé a muchas más. Las comparecencias se decidirán en el Parlamento. En todo caso va a acabar rápido porque nunca se produjo una reunión como la que se ha contado para presionar. Me da una excelente oportunidad para contar lo que sí ha hecho el PP: amenazar a periodistas y medios, financiar a pseudomedios e intervenir como hizo en el pasado.

Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el decreto para la reubicación de menores no acompañados ante la situación de hacinamiento en Canarias y Ceuta. El PP ha sido muy crítico y ha llegado a amenazar con boicotear el nuevo sistema. Ayuso ha dicho finalmente que “cumplirá la ley” aunque no le guste, pero señala que el Gobierno central “envía a los menores”. ¿Teme que cale un discurso xenófobo? ¿El PP terminará aplicando con normalidad esa ley?

No veo diferencia entre el discurso del PP y el de Vox, lamentablemente. Los populares están colonizados absolutamente por las ideas de la ultraderecha. Claro que es un discurso racista y xenófobo. ¿Ha escuchado a alguien del Partido Popular hablar del número de refugiados menores ucranianos en Madrid? No. ¿Y por qué son un problema los menores que vienen de Canarias? Eso es racista. Ahora se pone por fin solución a un problema crucial en las islas y se hace con una receta que se llama solidaridad. Se hace con criterios que son transparentes. Y le exijo a Ayuso que haga lo mismo cuando sepamos el número de menores: que diga con transparencia cuántos tienen que ir a Fuenlabrada, a Pozuelo o a Majadahonda.

Esta semana se produjo el pacto entre Carlos Mazón y Vox para los presupuestos de la Generalitat Valenciana. ¿Qué valoración hace del acuerdo?

El PP ha vendido su alma al diablo y ha sido capaz de ir contra toda la política europea para sostener a Mazón. Nunca podrá escapar de lo que pasó el día de la dana. Feijóo lo acabará pagando.

El caso de González Amador tiene otra derivada judicial en torno al fiscal general del Estado. ¿Confía en su inocencia?

No me cabe ninguna duda de que, por muchas tretas judiciales que se traten de hacer, la verdad siempre sale a la luz. Y es tozuda. Ningún español sabría que Alberto Quirón estaba pactando con la Fiscalía si no nos lo hubiera dicho el jefe de gabinete de Ayuso, que filtró esa información a El Mundo contándolo al revés de lo que es y estableciendo un bulo. Cada día que pasa es uno menos para que se esclarezca la verdad.

¿Confía en que la instrucción del juez Hurtado en el Supremo acabará archivada? ¿Cómo va a reaccionar el Gobierno si el fiscal general acaba sentado en el banquillo imputado aunque hasta ahora no hayan aparecido pruebas que respalden la acusación de esta filtración?

Llevo vistas cosas estos años que me llevan a no afirmar cómo va a evolucionar una instrucción. Han pasado cosas que me parecen increíbles como admitir a trámite denuncias y querellas que nunca debían haberlo sido según la propia doctrina del Supremo en base a recortes de prensa, algunos de ellos claramente falsos.

¿Habla del caso que afecta a la esposa del presidente?

Por supuesto que sí. Hemos visto montar causas prospectivas. Cuando se acusa de algo, hay que hacerlo con pruebas y sobre un asunto concreto y no abrir una investigación judicial genérica sobre su vida desde que su marido es presidente, como se ha llegado a afirmar. Pero creo que la verdad es tozuda y sale a la luz.

El pasado mes de febrero asumió el liderazgo del PSOE de Madrid. ¿Puede la izquierda realmente ganar las próximas autonómicas?

De las últimas seis elecciones en Madrid, la izquierda tendría que haber gobernado tres veces. En 2003 sufrimos el tamayazo y en 2015 faltó un escaño por la división de la izquierda. Tomen nota para la próxima. En 2019 Ángel Gabilondo fue el más votado.

En Madrid el principal problema de los ciudadanos ahora mismo es la vivienda ante los precios estratosféricos. ¿No puede hacer nada el Ejecutivo central para que se aplique la ley de vivienda en la comunidad y haya efectos positivos como se está viendo en Cataluña?

Estamos buscando vías. El problema de la vivienda es que es un mercado imperfecto. ¿La gente tiene un millón y medio de euros para comprar una vivienda? ¿Y 1700 euros al mes para un alquiler? No. El mercado tiene esos precios porque durante años no se ha hecho vivienda pública y la que había se ha vendido a fondos buitres. Además, estaban las golden visa y hay apartamentos turísticos. También han venido multimillonarios a Madrid a comprar patrimonio. Hay que intervenir un mercado imperfecto. Ahora sabemos que en Cataluña la aplicación de la ley ha bajado el precio del alquiler y con más oferta. Solo con su mera aplicación en Madrid habría medio millón de propietarios que estarían pagando menos impuestos y un millón de inquilinos que abonarían menos. Pero la derecha tiene otra política: el negocio y el pelotazo. Hay un grupo de alcaldes que están presentando iniciativas y no descarto que vayan a donde haga falta para que se aplique la norma.

¿Seguirá como ministro hasta la campaña de las elecciones de 2027?

Ser ministro o no sólo depende de una persona.

¿Pero cree que como candidato lo procedente es estar hasta esa fecha?

El presidente nombra y cesa a los ministros. No puedo contestar a esta pregunta.