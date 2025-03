Dos versiones de un mismo documento ponen en duda el relato del juez del TS contra el fiscal general

La investigación que dirige el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado parte de dos premisas. En primer lugar, que fue el máximo responsable de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, quien supuestamente filtró a los medios la información de que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, había confesado dos delitos fiscales para librarse de la cárcel y no al contrario, como difundió el jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Pero también que, desde la cúpula del Ministerio Público, el correo electrónico en el que se recogió dicha confesión se envió directamente a Moncloa y de Moncloa al entonces secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para que lo usara en contra de Ayuso en una sesión de control en la Asamblea, y al diario digital elplural.com. Tanto el fiscal general como Presidencia lo niegan.

La aparición en la causa de dos documentos distintos con la misma confesión adelantada este lunes por El País –el correo electrónico enviado por Amador a Fiscalía y otro escrito con forma de carta que fue el que manejó Moncloa– ha sacudido la versión defendida por el instructor y de la que, hasta el momento, no ha logrado una sola prueba. También multiplica los posibles filtradores de ese documento más allá del convencimiento que tiene Hurtado de que solo pudo ser el fiscal general. Que el Ministerio Público y Presidencia tuvieran escritos diferentes (en el caso de Moncloa uno en formato carta) también complica el relato de Hurtado de que fue el primero el que entregó al Ejecutivo de Pedro Sánchez el correo para que lo usara políticamente contra Ayuso.

Hasta ahora, lo que Hurtado indagaba era la filtración de un correo electrónico a los medios con la confesión de Amador la noche del 13 de marzo de 2024. Se trata de un email enviado por su defensor al fiscal Julián Salto el 2 de febrero de ese año con el encabezado típico de ese formato –dirección electrónica del remitente, fecha de envío, dirección electrónica del receptor, copia y asunto– y redactado en un solo párrafo. En un auto del pasado 13 de enero, el juez Hurtado se refirió a él en estos términos sin aportar una sola evidencia: "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024 y de ahí al medio de comunicación elplural.com". Después, según el magistrado, "se puso a disposición del testigo Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él con una clara intencionalidad política". El "correo", siempre el "correo".

El pasado miércoles, sin embargo, la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera confirmó que fue ella quien envió la confesión de Amador a Lobato, pero negó que el documento que pasó al exlíder socialista madrileño fuera un correo electrónico como había sostenido Hurtado. Lo que Acera había pasado a Lobato era una carta con el mismo texto que el email pero con distinto tipo de letra y cuyo contenido aparecía dividido en tres párrafos (uno solo en el correo electrónico). Así lo constató la excolaboradora de Presidencia al reconocer expresamente el documento a petición de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde. La revelación de la existencia de dos documentos distintos con el mismo contenido provocó la sorpresa de Hurtado, según varias fuentes presentes en el interrogatorio.

Se trata de un hallazgo relevante, según fuentes del caso. En primer lugar, porque apuntala la versión del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada por revelación de secretos, que han sostenido a lo largo de toda la instrucción que diversas personas tuvieron acceso a la confesión de Amador y pudieron filtrarla a los medios. Que no tuvieron que ser necesariamente ellos, como sostiene Hurtado hasta el momento sin pruebas. Lo que Álvaro García Ortiz y Rodríguez intercambiaron, según ambos y el propio instructor fue "un correo electrónico" y no otro documento con un formato de "carta". Sin embargo, fue la carta, y no el correo, lo que apareció el 14 de marzo de 2024 en los medios que reprodujeron el documento con la confesión del novio de Ayuso y cuya filtración se investiga.

El fiscal que presentó la denuncia contra Amador, Julián Salto, explicó durante su declaración como testigo que el correo del abogado del novio de Ayuso llegó a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid a la que tienen acceso varias personas. También aseguró que el abogado de Amador le dijo que había trasladado la misma información -la propuesta de pacto para reconocer dos delitos y evitar la cárcel- a la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda en los casos de fraude fiscal, según fuentes del caso, de donde también podría haber salido. El hallazgo durante la declaración de Sánchez Acera, en el que el juez no había reparado previamente, mostraría que lo que replicaron los medios ese día no era el email que Salto, Rodríguez y García Ortiz habían intercambiado, sino otro documento.

La existencia de dos escritos distintos –el email y la carta– también pone en duda el relato del juez de que fue el Fiscalía quien envió a Presidencia del Gobierno el correo con la confesión de Amador. Sánchez Acera aseguró el miércoles que recibió el documento que manejó, con esa confesión, de manos de periodistas. Que ese papel tenía forma de carta y no de correo electrónico y que efectivamente fue ella quien se lo envió a Lobato. Lo que el exresponsable del PSOE madrileño esgrimió ante Isabel Díaz Ayuso en la sesión de control del 14 de marzo de 2024 fue la carta, según los vídeos registrados en ese momento. Así que, Moncloa y Fiscalía, supuestamente, manejaban la misma información aunque en distinto formato, lo que significa que a Presidencia pudo haber llegado de otra fuente distinta y no necesariamente de la Fiscalía General.