El PP no considera a Mazón un lastre

En Génova aparentan estar tranquilos. “Mazón es menos lastre de lo que se está contando. El pacto con Vox le da estabilidad a la legislatura. Aún queda tiempo para las elecciones y las cosas se irán aplacando”, opina una fuente del PP con un pie en Génova y otro en el Congreso. Feijóo se ató a Mazón al día siguiente de la dana cuando se desplazó y, hombro con hombro, aseguró que el president le había tenido informado en todo momento, aunque no se sabe qué hizo ni dónde estaba la tarde en la que 227 personas perdieron la vida en la comunidad que gobierna.

La realidad es que Mazón no ha desafiado a Feijóo en ningún momento porque en la sede del PP no se contempla obligarle a dimitir. Los datos que se están conociendo de la instrucción, ha provocado alguna declaración, pero siempre para equiparar la actuación de la Generalitat valenciana con la del Gobierno central, como el que realizó hace 15 días señalando que ni uno ni otro habían estado a la altura.

Como siempre, el único inconveniente para Mazón es el desgaste de la instrucción, que se alargará al menos un año más. Igual que sucede con las causas que afectan al Gobierno

Mazón y Feijóo saben que es prácticamente imposible que le condenen. Confían en la Audiencia Provincial, que es la que revisa los autos de la juez de instrucción y la que dictaría sentencia en el caso de que se tenga que sentar en el banquillo. “No hay más que ver la absolución de Camps por la Gürtel o la de años que lleva Zaplana en juicio hasta que se le ha condenado a prisión, aunque no ha entrado en la cárcel porque la Audiencia de Valencia, precisamente, ha decidido mantenerlo en libertad provisional”, dice un destacado político de la oposición valenciana.

En Castellón hay mucha gente del PP enfadada porque se le quieren endosar toda la responsabilidad a Salomé Pradas, que lo tiene más complicado que su exjefe. Cómo Mazón no estaba allí, al ser emergencia nivel 2, el responsable formal no era el presidente sino la consejera. Salvo que ésta declare que actuó siguiendo instrucciones del presidente, lo que Mazón negará, no hay forma. “Ella tiene bastantes más papeletas. Pero si hay empatía con la sección correspondiente de la Audiencia Provincial, puede que también se libre. Así que igual le conviene callar”, explica un diputado valenciano de izquierdas.

Como siempre, el único inconveniente para Mazón es el desgaste de la instrucción, que se alargará al menos un año más. Igual que sucede con las causas que afectan al Gobierno. El problema no es la sentencia, sino el juicio paralelo que acompaña a la instrucción. Otra cosa es lidiar con su situación en cuanto pisa la calle. Ahora mismo no puede dar un paso sin que le abucheen.

“No ha aparecido en todas las Fallas en el balcón del Ayuntamiento. Muchos ninots le representan con sarcasmo. No va a ir a las fiestas de la Magdalena en Castellón, que comienzan ahora. No tiene agenda, procura no desplazarse más que a sitios seguros. Si visita algún pueblo, avisa una hora antes a las autoridades municipales para evitar que los vecinos le increpen, se hace la foto para aparentar normalidad y se larga pitando”, explica un diputado socialista de la Generalitat que considera la situación insostenible porque a esto se suma que, tras el pacto, Vox se jacta en la Junta de Portavoces de su renacido poder sobre el president.

Sin embargo, en la sede nacional del PP ven las cosas con otra perspectiva. Están esperando a que sean palpables los efectos de la reconstrucción. El ruido que hay en Valencia no se ha contagiado al resto de España, no consideran que en Andalucía o en Castilla León les vayan a dejar de votar por la dana. Han tomado la decisión de aguantar, no quieren exponerse a perder la comunidad. Las caras de Esteban González Pons en el balcón del ayuntamiento en la primera mascletá eran elocuentes, según los presentes. Fue a representar un papel, junto a Borja Semper, pero como a él le conocía la mayoría gesticulaba tratando de justificar la papeleta mientras el PP lanzaba el mensaje de que Génova estaba allí apoyando al partido.

Para Pedro Sánchez, que Mazón continúe en el cargo es un regalo. Este mismo miércoles en la sesión de control, el presidente acusó a Feijóo de tapar la negligencia del president de la Generalitat y varios de sus ministros le secundaron. El PP prefiere aguantar. Ser fuertes, que diría Rajoy.