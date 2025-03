Igual que el año pasado, Lorena Morales (Madrid, 1982) saldrá este 8M a las calles acompañada de su hija. Debatirán juntas, otra vez, qué poner en la pancarta que sostendrá la pequeña de 11 años, y caminarán juntas para recordarle a la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo que es "el verdadero Madrid". Morales acaba de aterrizar en la Ejecutiva del PSOE madrileño como secretaria de Igualdad, pero ya lleva tiempo siendo portavoz de Mujer en la Asamblea. Sabe que el de este año es un Día de las Mujeres crucial. La amenaza ultra es cada vez más grande y la presidenta de la Comunidad es un buen ejemplo de los peligros que supone. Por eso asegura que hay que luchar más que nunca.

Responde a las preguntas de infoLibre tras salir del acto en el que la líder conservadora ha hecho entrega de los premios Comunidad de Madrid al 8M, unos reconocimientos que, lamenta Morales, poco tienen que ver con su idea de feminismo.

Isabel Díaz Ayuso publica este viernes un artículo en La Razón que lleva por título Las feministas de pancarta han ocultado abusos en su partido. ¿Cree que los casos destapados de Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero han hecho daño al feminismo? ¿Le han dado munición a la derecha?

Ayuso, en primer lugar, debería ser más respetuosa con esas "feministas de pancarta" que ya en los años 70 y 80 estaban luchando para que tuviéramos los derechos de los que ella también goza hoy. Si es hoy es presidenta de una Comunidad es gracias a ellas. En segundo lugar, la derecha y Ayuso van a utilizar cualquier excusa para argumentar su negacionismo y desviar el foco de donde realmente lo tenemos que poner, que es en el hecho de que ha convertido Madrid en El cuento de la criada. Cada partido tendrá que responder sobre las actitudes de quienes lo conforman y sobre las respuestas que dan. En el PSOE, por ejemplo, estamos muy orgullosas de que cada vez que se detecta una violencia machista de un compañero éste es expulsado inmediatamente.

De todos modos, ¿cree que todo esto debería servir para que cada formación revise sus protocolos? ¿Hay suficientes herramientas para responder?

La sociedad y todas las instituciones son machistas, así que me parece que esta es una buena oportunidad de revisarse, de avanzar y de mejorar la vida de las mujeres, para que no tengamos que soportar ningún tipo de violencia en ningún espacio. Pero insisto, no puede ser utilizado como una excusa por parte de una presidenta que niega la violencia de género y que deja a las mujeres de su comunidad completamente abandonadas.

Dice que Isabel Díaz Ayuso niega la violencia machista y hace pocos días que se ha conocido que Madrid va a destinar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a fomentar los valores de familia y natalidad. ¿Cómo lo valora?

Tener una presidenta negacionista tiene consecuencias y una de ellas es que la estrategia contra la violencia de género o contra la trata lleven caducadas desde 2021. Ayuso no cree que exista la violencia de género y por eso no la ha mencionado en su discurso por el 8M ni tampoco condena los asesinatos de las mujeres. Además, presupuesta una misera, 40 millones de un presupuesto de 28.600, de los cuales una gran parte son fondos del Estado. Llevamos años ya en los que o bien no gasta los fondos del Pacto de Estado o bien los destina, como en este caso, a financiar centros de encuentro familiar que pretenden, entre otras cosas, mantener el vínculo con el progenitor no conviviente en caso de ruptura familiar conflictiva. Es decir, va a destinar siete millones del Pacto de Estado a que los niños y niñas mantengan el vínculo con el maltratador. Es un ataque frontal a las mujeres, muy en concreto a las que son víctimas de violencia machista.

La de Madrid es la única comunidad sin una Ley de Igualdad. ¿Qué consecuencias tiene?

Madrid es la segunda región con mayor desigualdad salarial de toda España y el 70% de quienes reciben la renta mínima en la Comunidad son mujeres. Es, decir, que en este Madrid tan rico la pobreza tiene rostro de mujer. La meritocracia de Ayuso es falsa, no puede existir si no hay igualdad de oportunidades, y eso es culpa de que no haya Ley de Igualdad. Esa norma impediría que las mujeres cobremos más de un 20% menos que los hombres. Impactaría también en el hecho de que el 60% de quienes cobran el salario mínimo interprofesional en la comunidad son mujeres. ¿De qué sirve ser la región más rica si es además la más desigual? Todo eso tiene que corregirse con políticas públicas, que es de lo que carecemos en Madrid. Hay otras comunidades que no sólo tienen leyes de igualdad, sino normativas de igualdad salarial, educativa o incluso decretos de conciliación y corresponsabilidad.

Los últimos datos sobre abortos en Madrid revelan que el 99,6% se realizan en clínicas privadas. ¿Está la Comunidad negando de facto este derecho a las mujeres?

Las políticas y los datos que hay en Madrid son la consecuencia de la manera de pensar de la señora Ayuso y del Partido Popular, que deniegan los derechos a las mujeres. Sólo van a impulsar políticas para lo que cabe dentro de su marco ideológico, y nunca les ha parecido adecuado que las mujeres pudiésemos elegir libremente sobre nuestra maternidad. Son las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo las que están asumiendo, además en condiciones de gran precariedad, que las mujeres podamos ejercer ese derecho. Que Madrid sea además una de las comunidades donde más abortos se producen de toda España no es algo que ocurra porque sí, sino porque en los colegios de la comunidad no hay educación afectivo-sexual y porque es la única región que no financia con fondos propios métodos anticonceptivos como el DIU hormonal o la píldora del día después. No sólo no hemos avanzado, sino que hemos involucionado.

La ley del aborto obliga a que haya un registro de objetores al aborto, pero el Gobierno madrileño se ha negado a hacerlo con el apoyo de Vox. ¿cómo dificulta eso cambiar esta situación?

Tiene mucho sentido hacer eso porque el Gobierno de Ayuso no va a hacer nada que facilite mínimamente que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos donde nos corresponde, que es la sanidad pública. Va a torpedear, en todo momento, lo que suponga cualquier avance para que las mujeres podamos ser más libres. A Ayuso se le llena la boca con esa palabra, pero es que en su libertad no entran todos nuestros derechos. Además, negarse a crear ese registro de médicos deja a los profesionales en una situación de desprotección total, igual que a las mujeres.

El acoso ante las clínicas abortivas ya está incluido en el Código Penal, pero sigue ocurriendo, sobre todo en Madrid. ¿Cree que esa reacción es consecuencia de esas políticas?

Tanto es así, que Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han permitido que las clínicas estén rodeadas de locales anti elección con imágenes brutales en escaparates o con mensajes que aseguran que abortar induce al suicidio. Las mujeres no se merecen, en un momento así, que las estén acosando. Es una vergüenza que la señora Ayuso alienta y jalea con su discurso en defensa de la maternidad.

¿Cómo llega a este 8M con todo este telón de fondo?

Las mujeres llegamos con más fuerza que nunca. Si algo sabemos es que nadie regala nada y que no tenemos ningún derecho conquistado. El feminismo va a hacer frente a esa ola reaccionaria que no sólo vemos a nivel mundial con Trump o Meloni, sino que también observamos en Madrid, que se ha convertido en otro epicentro de esa ola ultra. Ayuso tendrá que decidir ahora si se alinea con el resto de su partido que ha aprobado junto al PSOE la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o si va a seguir negando que exista.

Este mes empiezan a prescribir los posibles delitos que se cometieron en residencias. Todo depende ahora de que se judicialicen los casos que denunciaron discriminación a finales de octubre. ¿Cree que habrá justicia para todas las familias de las víctimas?

Tengo que creer que sí, lo necesito. No se puede ir de rositas, en una sociedad democrática, quien decidió de manera muy consciente negar la asistencia sanitaria a miles y miles de personas mayores en residencias. Las dejó morir de manera cruel, ahogados durante horas agarrados a las barandillas. Como mujer demócrata, no puedo consentir que Ayuso salga impune de esto. No quiero que caiga por otros temas, quiero que rinda cuentas, política y judicialmente, por llevarse por delante la vida de 7291 personas y no haber sido capaz todavía ni de pedir perdón. Creo firmemente que si no es en España será en los tribunales europeos.

Hemos visto ya en numerosas ocasiones cómo Ayuso y su equipo responde con cada vez un mayor desprecio a las víctimas de familiares cuando alguien le pregunta sobre lo ocurrido en los geriátricos durante lo peor de la pandemia. ¿Por qué cree que este asunto genera esa reacción en el Gobierno madrileño?

Ayuso y su equipo responden con desprecio porque es lo que siempre han tenido. Si no hubieran despreciado la vida de las personas mayores en las residencias jamás habrían aprobado los Protocolos de la Vergüenza. Ayuso no se ha arrepentido, y ese es el gran temor: si hay otra pandemia no dudará en hacer lo mismo. Las residencias están ahora mismo peor que hace cinco años, no hemos aprendido nada. Ayuso despreciaba a los mayores entonces, los desprecia ahora y los volverá a despreciar. A ellos y a sus familias.