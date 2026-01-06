Menos y más vieja: así ha cambiado la audiencia de la televisión que cae a mínimos históricos

Los espectadores de la televisión convencional, las cadenas que emiten en abierto a través de la TDT (Antena 3, La 1, Telecinco…) son cada vez menos. Y cada vez más mayores (58 años, por término medio), según el último informe que acaba de publicar la consultora Barlovento analizando el comportamiento de las audiencias en el año que acaba de terminar.

El televisor, ese aparato que antes llamábamos caja tonta —y que ahora se parece más a una tableta gigante— nunca ofreció tantos contenidos y tan variados. Sin embargo, jamás vio tan rebajada su importancia en la vida de los españoles, que cada vez le dedican menos atención. El tiempo total de consumo del televisor en 2025 fue de 215 minutos por persona al día, seis minutos menos que el año anterior (una caída del 2,7%). La tendencia se agudiza: en 2024 el retroceso fue de solo 4 minutos por persona al día.

El crecimiento en los usos alternativos del televisor no consigue compensar la acusada caída de la televisión lineal (la que se ve “a la hora que toca”, según el orden temporal marcado por cada cadena). Entre esas otras actividades que utilizan el televisor está el consumo de servicios que ofrecen contenido a la carta, como Netflix, RTVE Play, YouTube o Filmin; los videojuegos mediante consolas conectadas (PlayStation, Xbox, Switch) o juegos en la nube (GeForce Now, Xbox Cloud Gaming); la reproducción multimedia personal (vídeos, fotos y música desde USB, disco externo o red); el uso de aplicaciones para ver el tiempo o hacer videollamadas; escuchar emisoras de radio a través de la TDT o reproducir música mediante plataformas (Spotify, Amazon Music).

En 2024, el tiempo diario dedicado a estos usos alcanzó los 50 minutos por persona y día, lo que supuso un incremento del 13,6% respecto al año anterior y representó el 23% del tiempo total de uso del televisor. Para 2025, esta cifra ha continuado aumentando hasta situarse en 53 minutos por persona al día. La tendencia, sin embargo, parece perder fuelle, porque la subida es de solamente un 6%, menos de la mitad de lo que ocurrió en 2024. A pesar de que el tiempo total dedicado a estas actividades sigue marcando máximos anuales, el ritmo de crecimiento porcentual interanual se ha ralentizado.

“Telefóbicos”

Los “telefóbicos” (los individuos que no ven la televisión tradicional lineal diariamente) son cada vez más, según el informe de Barlovento. En 2025, la cifra de personas que no vieron la televisión lineal diariamente aumentó hasta los 20,4 millones (43,7% de la población). Esto supone un incremento de 1,2 millones de personas que han dejado de consumir televisión lineal de forma diaria en comparación con las cifras de 2024 (entonces representaban el 41,2% de la población).

En términos de consumo anual (personas que no conectaron ni un minuto en todo el año), las cifras son mucho más modestas. Barlovento calcula que este año fueron 205.000 personas (el 0,4% de la población), un cómputo muy similar al de 2024 (207.000).

En ese contexto de contracción del mercado, con cada vez menos espectadores, la evolución de las audiencias de las grandes cadenas de televisión en España entre 2024 y 2025 refleja una consolidación del liderazgo de Antena 3, con un 12,8% de cuota de pantalla.

La cadena controlada por la alianza entre las familias que poseen el grupo español Planeta y el italiano De Agostini se mantiene como líder en España. Sus servicios informativos, Antena 3 Noticias —algunos de ellos claramente alineados hacia posiciones conservadoras—, siguen siendo los más vistos, logrando en 2025 cuotas de pantalla de hasta el 22,9% en su edición de sobremesa y liderando de forma constante frente a sus competidores.

La 1, la que más crece

Su dominio se consolida pese a que La 1 de TVE ha mostrado una notable capacidad para atraer grandes audiencias mediante eventos específicos hasta alcanzar un 11% de cuota, su mejor dato en trece años. En 2025, eventos como la UEFA Nations League (con un minuto de oro del 60,2% de cuota) y el Sorteo de El Niño (36,1% de cuota) han sido fundamentales para su posicionamiento. Sus informativos mantienen una cuota estable en torno al 11,8%.

Es la cadena que más creció en 2025 (0,5%), lo que le ha permitido reducir a 1,8 puntos porcentuales la diferencia con Antena 3. Un incremento que tiene que ver con sus buenas cifras a partir de septiembre, que en algunas ocasiones le permitieron ser la cadena más vista.

Telecinco, en cambio, continúa en una posición de pérdida constante de audiencias en comparación con años anteriores, registrando una cuota media en sus informativos del 9,0% en 2025 (0,4 puntos menos que el año anterior), siempre por detrás de Antena 3 y La 1. Es el peor desempeño histórico de la emisora controlada por los herederos de Silvio Berlusconi.

La Sexta, propiedad del mismo grupo que Antena 3, registró un 6,3% de cuota. Ha perdido una décima en comparación con 2024, lo que, unido al crecimiento (0,4%) de su rival más cercano, Cuatro (propiedad de Mediaset), ha reducido la distancia entre ambas a solo medio punto.

Líderes por sectores

Antena 3 fue, en el año que acaba de terminar, la emisora líder entre las mujeres (15%), los adultos jóvenes de 25 a 44 años (10%), los maduros de 45 a 64 años (11%) y los mayores de 64 años (15,7%). La 1, en cambio, mandó entre los hombres (11%), los jóvenes de 13 a 24 años (11,2%) y en el segmento de la población que resulta más atractivo para los anunciantes y las agencias de publicidad (11,4%). La cadena pública no emite anuncios, pero que sea la más atractiva para los anunciantes reduce el valor de la publicidad en las privadas.

La 1 domina la audiencia de la mañana y de los domingos, pero Antena 3 se hizo en 2024 con la sobremesa, la tarde, el prime time y el resto de los días de la semana.

Entre las autonómicas, han mejorado posiciones la catalana TV3 y Aragón TV, las únicas con audiencias competitivas en sus comunidades (13,7% y 11,6%, respectivamente). Mejoran posiciones, aunque con cuotas mucho más modestas, la andaluza Canal Sur, TV Canaria, Telemadrid, Canal Extremadura, la 7TV de Murcia y la valenciana À Punt. Caen a mínimos históricos la gallega TVG y descienden también la vasca ETB2, CMM de Castilla-La Mancha, la balear IB3 y la asturiana TPA.

Por comunidades autónomas, los más pegados a las pantallas del televisor son los espectadores de Asturias, Canarias y Andalucía. Y los que menos, los de Navarra, Illes Balears y Cataluña.