Trump asegura que Delcy Rodríguez está "cooperando" con Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con las autoridades estadounidenses.

"Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", afirmó Trump sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.

Rodríguez juró hoy su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que este mismo lunes inauguró un nuevo periodo legislativo dominado por el oficialismo.

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", dijo Rodríguez durante el acto, y denunció que Maduro y Flores son "rehenes" en EE UU.

La Administración Trump ya había señalado a Rodríguez como la interlocutora desde Caracas incluso antes de su juramentación y por delante de la líder opositora María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 y que la oposición considera presidente electo de Venezuela.

Tanto Trump como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han advertido con dureza a Rodríguez de consecuencias "mucho peores" que las que ha sufrido Maduro si la presidenta encargada no "cumple" con los lineamientos de Washington.

El presidente estadounidense también le pidió a Rodríguez "acceso total" al petróleo y otros recursos e infraestructuras venezolanas.

Maduro y Flores comparecieron hoy ante un tribunal federal de Nueva York en la primera audiencia del proceso judicial que los acusa de narcotráfico, conspiración y corrupción, cargos de los que se han declarado inocentes.