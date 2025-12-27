Transparencia total
Covite denuncia seis actos de apoyo a presos de ETA durante las fiestas de Navidad

  • "Utilizan las fiestas navideñas para amplificar su mensaje", aseguran desde el colectivo presidido por Consuelo Ordoñez
  • El colectivo lo ha denunciado con diversas imágenes en la red social X
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez EUROPA PRESS

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este sábado que, durante los últimos días y con motivo de las fiestas de Navidad, se han celebrado al menos seis actos de apoyo a presos de ETA en el País Vasco y Navarra.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Covite critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras".

"Utilizan las fiestas navideñas para amplificar su mensaje", advierte la asociación de víctimas, que describe y acompaña de imágenes las seis "exhibiciones" públicas de apoyo a presos etarras que ha detectado en los últimos días.

Cita sendos pasacalles con un "Olentzero" y otros personajes de la tradición vasca navideña, junto a carteles en favor de la excarcelación de cuatro reclusos de ETA en las localidades guipuzcoanas de Oiartzun y Villabona.

Covite informa y documenta asimismo una representación de una mesa de Nochebuena con tres sillas vacías en Galdakao (Bizkaia) reivindicando la libertad de otros tantos reclusos y una concentración en el barrio bilbaíno de Santutxu en favor de cuatro más.

Lesaka y Pamplona son los dos municipios navarros en los que también denuncia sendas actividades en las que se reclama la amnistía de tres presos de ETA.

