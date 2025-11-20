Transparencia total
Maíllo, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las autonómicas de 2026

  • Con esta designación, volverá a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la que ya se presentó en las elecciones de 2015 y 2018
  • Fue elegido en la mesa de partidos de la coalición, con representantes de IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz y la ausencia de Podemos
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo atiende a los medios el pasado octubre. Álex Zea / EUROPA PRESS

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, será el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas para junio de 2026, según ha confirmado a EFE este viernes el propio candidato.

Maíllo, natural de Lucena (Córdoba), de 59 años, será el candidato de la coalición, tras una decisión adoptada el pasado miércoles en la mesa de partidos de Por Andalucía, con representantes de IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz y la ausencia de Podemos, según ha avanzado el diario El País.

Con esta designación, Antonio Maíllo volverá a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la que ya se presentó en las elecciones de 2015 y 2018.

Noticia en ampliación.

