¿Navidad, Reyes o ambas? Así se entregan los regalos navideños en cada comunidad autónoma

Una familia se levanta por la mañana y debajo del árbol de Navidad se amontonan los regalos. Es la típica escena que durante estas fechas se puede dar en la mayoría de hogares españoles. Pero no en todos sucede el mismo día.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó en el barómetro de este enero a las personas que encuestaba "cuándo se hacen los regalos en su casa". Un 41,4% respondió que "en Reyes" por un 16,9% que lo hacía exclusivamente "en Navidad". Otro 33,6% optaba por contestar que regalaba "en las dos fiestas".

De esas respuestas se desprende que regalar el día de Reyes es la opción mayoritaria en el conjunto de España. Tres de cada cuatro españoles —entre los que lo hacen solo en Reyes y los que lo hacen en ambas fechas— aseguran hacerlo así ante las preguntas del CIS. También hay más españoles que regalan en Navidad —el 50,5%— que los que no lo hacen, pero esta opción es menos popular.

De hecho, hacer regalos únicamente el día de Reyes es lo más común en 11 de las 17 comunidades autónomas. Se trata de la Comunidad de Madrid, las dos Castillas, Andalucía, Murcia, Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y los dos archipiélagos —Canarias y Baleares—.

Por contra, regalar únicamente el día de Navidad —25 de diciembre— o en fechas aledañas solo es la opción más contestada para vascos y navarros. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia es donde gana la tradición de regalar en ambas fiestas.

De dónde vienen los regalos

Las celebraciones de Navidad y de Reyes son de origen cristiano. Según la tradición religiosa, Jesús de Nazaret habría nacido el 25 de diciembre —día de Navidad— y su epifanía o revelación al mundo se habría dado unos días después el 6 de enero —día de Reyes— cuando los Reyes Magos de Oriente habrían acudido a visitarle y adorarle. Ambas fechas fueron escogidas también para coincidir con festividades paganas que se celebraban en el Imperio Romano durante el solsticio de invierno.

Hoy en día es habitual que las familias españolas celebren esas fechas con regalos, especialmente para los más pequeños de la casa. La tradición de entregar obsequios en el caso del día de Reyes se cree que data del siglo XIX y vino acompañada de otra, la celebración de las cabalgatas de los Reyes Magos. La primera documentada en nuestro país se celebró en Alcoy (Alicante) en 1.866.

Es en ese momento cuando comienza también la expansión del juguete como producto, debido al éxito de la Revolución Industrial. Esa celebración de los Reyes Magos trayendo juguetes a los niños se comienza a afianzar y se expande por gran parte de España. De hecho, aún hoy en algunas comunidades lo más común es regalar únicamente en Reyes. En Extremadura, Cantabria, Andalucía, Asturias y Canarias es el caso para más de la mitad de las familias, siempre según las respuestas de los encuestados del CIS.

"En mi familia siempre se han dado los regalos el día de Reyes. Por tradición católica. Mi madre siempre ha renegado de todo lo que suena a Navidad de Estados Unidos y es lo normal en Cáceres, Papá Noel me parece algo muy ajeno. Aunque ahora que vivo fuera, solo puedo venir una semana de vacaciones y acostumbro a hacerlo para Nochebuena y Navidad, así que hemos cambiado y nos damos los regalos antes. Normalmente el 24 o el 25, pero por mera cuestión de utilidad", explica Javier Corbacho, extremeño que vive en Madrid.

A pesar de esa tradición más arraigada, hoy en día son muchas las familias que celebran ya tanto una festividad como la otra. Donde más sucede es en Aragón, Galicia, Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid, aunque únicamente en Aragón es donde más del 50% de los encuestados se decantan por esa opción.

"En mi familia ahora celebramos Papá Noel para tener los regalos antes y porque no hay pequeños en casa. Pero antes celebrábamos ambas fechas y los regalos más grandes eran el día de Reyes, aunque siempre teníamos alguno también el 25. Aquí lo más normal es celebrar las dos cosas", explica Adela Vived, profesora oscense.

De hecho, regalar en Navidad no está tan extendido en toda España como hacerlo el día de Reyes, pero en algunas zonas es más popular o incluso se trata de una tradición más antigua. Hay personajes propios que se popularizaron para traer regalos en esa fecha, algunos incluso antes que los Reyes Magos.

Papá Noel y otras figuras

Por ejemplo, en Cataluña se celebra el tió de Nadal. Se trata de un tronco de madera con patas y con una cara sonriente pintada y una barretina que los niños van alimentando en los días previos a la Navidad. Después, normalmente la noche del 24 de diciembre, aunque también puede ser el 25 o incluso el 26, se le hace 'cagar'. Los niños le dan con un palo mientras cantan una canción típica para que el tió cague los regalos. La tradición también está establecida en algunas zonas de Aragón.

En otras partes de España también tienen sus propias figuras. En País Vasco y Navarra está el Olentzero, un carbonero que el 24 de diciembre sale del bosque donde vive y baja a pueblos y ciudades para anunciar el inicio de la Navidad y traer regalos a niños y niñas. Otras comunidades como Galicia, con el Apalpador, o Asturias, con el Anguleru, también tienen sus propios personajes que traen regalos a los más pequeños el día de Navidad o la noche de antes.

Aun así, solo en Navarra y País Vasco la opción mayoritaria es regalar únicamente el día de Navidad, con un 44,9% y 34,5% de encuestados, respectivamente. La siguiente en la lista es Cataluña, donde un 28,4% de los ciudadanos aseguran darse los regalos solo en esa fecha.

Pero regalar el día de Navidad no es una cosa exclusiva de regiones con su tradición propia para esa fecha —como Cataluña con el tió y País Vasco y Navarra con el Olentzero—. A día de hoy, la figura de Papá Noel, de origen anglosajón, es absolutamente popular también en España. Se trata de un personaje que vive en el Polo Norte, donde fabrica, junto a los elfos que le ayudan, los juguetes que luego regala a los niños.

A finales del siglo XX, con la globalización y la expansión del consumo, su leyenda y el personaje saltan y se asientan en muchos otros países. Ese cambio, cada vez más arraigado, tiene mucho que ver con que hoy más de la mitad de los españoles celebren el día de Navidad con regalos y no únicamente el día de Reyes.