La OMS advierte de que la desinformación está detrás del pico de casos de sarampión en Europa

Europa ha conseguido doblegar el subidón de casos de sarampión que registró en 2024, pero el número de positivos de 2025 fue aun así muy superior a las medias del histórico, e incluso en algunos países como España, el número de infecciones continuó creciendo, por lo que la preocupación está lejos de disiparse. Este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado los datos sobre la evolución del sarampión y los ha acompañado de un mensaje contra los bulos sobre las vacunas, el fenómeno que explica este pico.

"En el entorno actual, en el que abundan las noticias falsas, es fundamental que las personas confíen en información sanitaria verificada procedente de fuentes fiables, como la OMS, Unicef y las agencias nacionales de salud", ha afirmado en un comunicado Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. En este continente se han registrado más de 200.000 casos de sarampión en los últimos tres años.

"Hasta que todos los niños sean vacunados y se aborde la reticencia alimentada por la difusión de desinformación, los niños seguirán corriendo el riesgo de morir o enfermar gravemente", ha comentado también Regina De Dominicis, directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central.

Según el nuevo análisis de la OMS, en Europa y Asia Central se registraron el año pasado 33.998 casos de sarampión, una rebaja de casi el 75% en comparación con los 127.412 de 2024. Aun así, insiste el organismo dependiente de Naciones Unidas, el número es superior a la media de los últimos 25 años y hace falta continuar con campañas de vacunación. Parte del descenso se explica también porque comunidades no protegidas están adquiriendo inmunidad tras contagiarse en los últimos años.

Los datos encajan con otro informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en inglés) publicado la semana pasada, que cuenta 7.655 casos solo en los 30 países de la UE y del Espacio Económico Europeo durante el año pasado. Solo Rumanía representó 2.971, seguido de Francia (774) e Italia (497).

España también es víctima de esta subida de la incidencia. El ECDC calcula 217 contagios en 2025, cifra inferior a la reportada por el Instituto de Salud Carlos III, que recoge 397 casos confirmados, frente a 215 en 2024. De todos ellos, la mitad son directamente importados de otros países o contagiados por algún foráneo, mientras que 194 positivos están siendo estudiados. No se ha reportado por ahora ningún caso endémico.

La noticia llega apenas después de que la OMS haya retirado a España el estatus de país libre de la enfermedad, un sello que también han perdido recientemente otros países como Austria o Reino Unido. En 2025, se ha incrementado de 12 a 19 el número de países europeos en los que el virus circula de manera endémica.

España no tiene un problema de desinformación

A diferencia de en Europa, los expertos no creen que en España estén haciendo mella los bulos. Valentí Pineda, vocal del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, no cree que haya en España una subida del negacionismo hacia las vacunas, ni hacia la del sarampión en particular, y que el rechazo medio es de entre el 3% y el 5%.

"Quizás el del sarampión sea algo superior porque hubo un estudio que relacionaba la vacuna triple vírica con el autismo, pero fue completamente desmentido porque estaba basado en datos falsos. Incluso fue retirado de la revista donde se publicó. Pero siempre hay gente que se queda con la idea", valora. "Pero no, no hay un aumento de la reticencia", subraya.

Josefa Masa Calles, investigadora de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en el Instituto de Salud Carlos III, atribuye el incremento de contagios en la península a la ola que viene de Europa. "Hemos tenido muchos casos importados y por eso ha habido más casos en 2025", afirma a través de Science Media Centre España. También advierte de que 2026 ha comenzado con más positivos, pero que caerán a mediados de primavera.

Los expertos reclaman aun así que se incremente todavía más la vacunación en España, pese a que es elevada. Según la Sociedad Española de Inmunología, la tasa de vacunación del sarampión alcanza el 97,3% para la primera dosis y el 93,8% para la segunda. La cifra relevante es la última, ya que la dosis recomendada son dos inyecciones, y está ligeramente por debajo del 95% de cobertura, el umbral óptimo para frenar el avance de la enfermedad.

"A menos que todas las comunidades alcancen una cobertura de vacunación del 95%, cierren las brechas de inmunidad en todas las edades, refuercen la vigilancia de la enfermedad y garanticen una respuesta oportuna ante los brotes, este virus altamente contagioso seguirá propagándose", advirtió este martes también Henri P. Kluge, de la OMS.