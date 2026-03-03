El PP de Feijóo no se atreve con Trump ni Netanyahu y respalda la ofensiva sobre Irán

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán no tiene culpables a juicio del principal partido de la oposición. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se ha erigido como la voz más crítica de la Unión Europea ante lo que define como una "violación del derecho internacional", el Partido Popular ha respaldado los bombardeos, condenando únicamente al régimen iraní y evitando cualquier tipo de reproche al presidente norteamericano, Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"El mundo está mejor sin los ayatolas y nosotros sí sabemos del lado del que estamos", resumió este lunes la vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales, Carmen Fúnez. La dirigente del Partido Popular no quiso entrar en el hecho de que la ofensiva no haya contado con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Congreso de EEUU pese a haber sido preguntada dos veces. "Tenemos muy claro cuál es nuestra posición: defender la libertad, el respeto a los derechos humanos y a la democracia", insistió.

El PP asegura que su postura "se adhiere" a la de la Unión Europea, que también evitó mencionar en su declaración conjunta el ataque estadounidense-israelí y se limitó a instar a Irán a que se "abstenga de llevar a cabo ataques militares indiscriminados". Ese fue también el mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el domingo. A través de un post de X celebró la caída del régimen iraní y del "tirano" Alí Jameneí e instó a que España esté "sin matices" junto a las democracias liberales. Feijóo celebró el asesinato del líder supremo iraní en los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel. "El mundo es mejor cuando cae un tirano", señaló.

Feijóo también exigió a los líderes europeos "claridad" moral. "Saber quién amenaza la libertad y quién la defiende", escribió, al mismo tiempo que defendió que los derechos humanos deben ser un criterio "permanente" en la acción exterior de España. Se trata de un mensaje similar al expresado por su familia política, el Partido Popular Europeo, el pasado sábado: "Expresamos nuestra solidaridad con nuestros socios de la región que han sido blanco de los ataques de represalia iraníes", señalaron en un comunicado. De nuevo, sin realizar ningún tipo de referencia ni al presidente norteamericano ni al israelí y mostrando su "solidaridad" con el pueblo iraní.

El PP no se atreve con Trump

La familia de los conservadores europeos está preocupada por su futuro ante una eventual trumpización de la derecha europea, pero hasta ahora los principales referentes del PPE han evitado entrar al choque directo con Trump. Es la misma estrategia que ha seguido el líder del PP español, que mantiene una calculada equidistancia sobre el norteamericano y busca proyectarse como un líder "fiable" para EEUU. El lunes de la pasada semana el presidente del PP mantuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para trasladarle el compromiso del líder del PP de que España será un país "fiable" para sus aliados. Se trata de una llamada muy buscada por Génova con la que Feijóo trata de acercarse a la administración Trump para competir con Vox.

Dentro del PP, sin embargo, ha habido algunas figuras que se han alineado claramente en favor del republicano y otros que lo han censurado abiertamente. En este segundo grupo está el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons —presente en la reunión de la dirección este lunes—, que el pasado año encendió el partido tras publicar una tribuna en en el diario Las Provincias en la que arremetía con dureza contra el presidente norteamericano, al que se refirió como "macho alfa de una manada de gorilas" y "ogro naranja". Una opinión que le valió las críticas del sector duro de su partido, encabezado por el PP madrileño, pero que van en la misma línea que las opiniones lanzadas por FAES, la fundación del expresidente José María Aznar, contra Trump.

En el otro lado se sitúa el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que hace dos semanas anunció que iba a conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a EEUU por ser "el principal faro del mundo libre" en el año en que se conmemora el 250 aniversario de su independencia. Así lo anunció la propia presidenta en un vídeo emitido durante The Hispanic Prosperity gala, un evento organizado en Mar-a-Lago, la mansión que tiene Donald Trump en Florida, en el que participó de manera telemática.

El acercamiento del PP de Ayuso a la administración Trump lo lidera Javier Hurtado, miembro de la ejecutiva del PP de Madrid, al que la presidenta madrileña premió con una vicecretaria de nueva creación, 'Madrileños en el Exterior'. Según afirma él mismo en declaraciones a El Confidencial, está tratando de tejer una red de contactos políticos con el trumpismo y estuvo en Washington en la semana de coronación del republicano, participando en varios actos organizados por los grupos de la derecha americana.

También forma parte de este grupo la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que este lunes criticaba la decisión del Ejecutivo central de utilizar las bases de EEUU en España para atacar a Irán. "El legado de Sánchez: Una España paria. Decadente, irrelevante y marginal", escribía en su cuenta de X. En Génova, sin embargo, evitaban hacer suyas esas declaraciones y se remitían a las palabras de Fúnez en la rueda de prensa, en la que demandó al Gobierno "más información" sobre esta decisión.

Primeras fisuras en Vox

Trump asegura que la "gran oleada" de ataques contra Irán no ha ocurrido aún, pero será "pronto" Ver más

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, también respaldó este lunes los ataques de Trump y Netanyahu contra Irán. "El régimen iraní y Venezuela han estado tras la financiación de la extrema izquierda. Por eso Pedro Sánchez es el mejor amigo que tienen en Europa los ayatolás y el mejor amigo que tiene Maduro. Sánchez se ha convertido en el mayor problema de seguridad de los españoles", afirmó. Abascal lleva años tratando de mimar sus vínculos con el trumpismo y otras extremas derechas que ahora están en el poder, convencido de que obtendrá sus mismos réditos en el futuro.

Sin embargo, no todos en Vox piensan igual. Una de las voces que se ha desmarcado de ese mensaje es la concejala madrileña Carla Toscano, enfrentada actualmente a la cúpula de Abascal. La dirección de la formación ultra le ha abierto un expediente por no desbancar a Javier Ortega Smith como portavoz del Ayuntamiento de Madrid. "Los católicos no podemos dejar de condenar este asedio incesante por parte del Estado de Israel que sufren nuestros hermanos", señalaba en su cuenta de X, en la que se hacía eco del asedio de los colonos israelíes en Taybeh.

Un comentario al que respondía el lobby sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) la misma organización que trató de suspender la Vuelta Ciclista a España alegando un "riesgo cierto e inminente" para los ciclistas. "La bala que va a esquivar Vox sacándose a esta filonazi de encima", escribían también en X. Un post al que respondió el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo: "Habéis abusado tanto de la bala del victimismo, que os habéis quedado sin munición. Ya solo os queda el señalamiento, que cada vez sirve de menos, porque ya os tiene calado medio mundo".