El régimen iraní promete venganza contra EEUU e Israel mientras continúan los bombardeos en Teherán

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel que han causado la muerte del líder supremo del país, Ali Jameneí, Irán avisa a ambos países de que los golpearán con una fuerza sin precedentes. Así lo ha expresado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, en sus redes sociales.

"Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado", advirtió el funcionario en un mensaje difundido en X en medio de nuevos ataques cruzados en Teherán, Tel Aviv y en varios países de Medio Oriente.

Horas antes, Larijani había adelantado, en declaraciones a la televisión estatal, que devolverían el golpe por la muerte del líder supremo, que rigió el curso de la República Islámica los últimos 36 años. "Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", advirtió.

"Estos mártires fortalecen la resistencia del pueblo. Nuestra nación posee una conciencia innata y, Dios mediante, superará esta etapa con orgullo", sostuvo el funcionario, tras recordar que el pueblo persa ha enfrentado sucesos peores a lo largo de la historia y ha prevalecido sobre invasores.

A su juicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es un símbolo perfecto" del "saqueo colonialista" que, alertó, usa engaños para convencer a los pueblos.

Los ataques premeditados de EEUU e Israel

Estados Unidos e Israel lanzaron en la madrugada del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que fue respondido con un lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Tras días de tensión, en los que hubo varias rondas de negociación en Ginebra—con progreso, pero sin acuerdos—, la incursión estadounidense en Irán era inminente. La ofensiva fue lanzada de forma conjunta entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel a las 8:15 de la mañana, hora de Israel.

Estos primeros ataques de fuerzas estadounidenses e israelíes han dejado 148 niñas y niños muertos en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán, según las autoridades locales. El ministerio de Educación de Irán confirmó esta cifra como consecuencia del "salvaje" ataque israelí contra un colegio de primaria de niñas en la ciudad de Minab. Otras 48 estarían heridas.

Tras los ataques, que produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades del país, el ejército israelí señaló que la ofensiva se había producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen".

La respuesta de Irán contra bases de EEUU en la región

Anteriormente, tras denunciar una violación de su integridad territorial y soberanía nacional por los primeros ataques, Irán contraatacó contra bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait alegando el derecho legítimo a responder.

"Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por la agencia iraní Mehr.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores del país afirmó que la respuesta a estas agresiones “es un derecho legítimo e indiscutible de Irán, y las Fuerzas Armadas de la República Islámica ejercerán este derecho con determinación para defender la seguridad y los intereses nacionales”.

Las fuerzas iraníes también atacaron territorio de Israel. Lo anunció la Guardia Revolucionaria del país persa en un comunicado en el que expresaron que como "respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados".

Tras estos ataques, las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos. "Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", indicó el Ejército israelí en un comunicado.

La alianza Trump-Netanyahu

Los líderes de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, respectivamente, se dieron las gracias y difundieron mensajes en las redes sociales.

El norteamericano anunció una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

Donald Trump confirmó que Estados Unidos había lanzado un gran ataque contra Irán. El presidente estadounidense, en un vídeo de ocho minutos, comunicó que el país había iniciado operaciones de combate contra Teherán: "El ejército de Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta muy malvada dictadura radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional".

En ese mensaje, Trump defendió que esta operación es la consecuencia de "47 años" de "una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, atacando a Estados Unidos". Según el presidente de EEUU, el "objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles". Para ello, sostuvo que lo que busca con esta campaña militar es asegurar que Irán "nunca tendrá un arma nuclear".

El líder de Israel, Benjamin Netanyahu, también habló en un vídeo. "Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación "el Rugido del León", requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza", dijo el mandatario sobre los recientes ataques de su país a Irán.

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", aseguró para continuar hablando de cómo será una Irán "en paz": "ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre".

La respuesta internacional se parte en dos

Una vez más, la respuesta del resto de países no fue conjunta. Mientras España, por medio del presidente del Gobierno y varios de los ministros, condenó y rechazó enérgicamente la "acción unilateral" de EEUU e Israel contra el país persa, otros mandatarios, como la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, asumen el ataque y se quedan en la "grave amenaza" que supone el régimen iraní.

En redes sociales, el líder del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, aseguró que los misiles de Estados Unidos e Israel contribuyen "a un orden internacional más incierto y hostil" y pidió "desescalada y diálogo".

Otro de los que se posicionó por parte del Gobierno español fue el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. También a través de un mensaje por redes sociales señaló que "la violencia solo trae caos".

Irán en el epicentro de una guerra regional en Oriente Medio Ver más

Este análisis del Ejecutivo español no ha tenido continuidad en el resto de gobiernos europeos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió una reunión urgente de la ONU ante una "escalada actual peligrosa para todos", mientras que el británico Keir Starmer evitó pronunciarse sobre el ataque de EEUU e Israel, pero sí tuvo tiempo para condenar los contraataques iraníes.

Tanto Francia como Reino Unido, y también Alemania aseguraron no haber participado en los ataques, aunque continúan en "contacto estrecho" con sus socios, incluidos EEUU e Israel. Los tres países, que forman el bloque E3, pidieron a Teherán volver a las negociaciones y abstenerse de ataques indiscriminados.

"No participamos en estos ataques, pero estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y socios de la región. Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil", indicaron en un comunicado conjunto, firmado por sus respectivos líderes.