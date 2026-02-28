Netanyahu dice que el ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EE.UU. lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní. "Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación "el Rugido del León", requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza", ha dicho el mandatario.

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dice en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio.

En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".

"Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz", dijo el primer ministro.

Netanyahu también hizo un llamamiento a los ciudadanos de Israel para que sigan las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí.

También la Policía israelí emitió un comunicado en referencia a la operación, asegurando que sus agentes están preparados para "todos los escenarios" y desplegados a lo largo del país.

"Llamamos al público a permanecer atento y siga estrictamente las instrucciones. No se acerquen a lugares de impacto de misiles o áreas de destrucción", continúa.

El ataque iraní en curso en Israel es la primera represalia de la República Islámica hacia Israel después de que este iniciara, en coordinación con Estados Unidos, bombardeos contra Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas a cambio de "inmunidad total"