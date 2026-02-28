Estados Unidos e Israel lanzan un ataque masivo contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región, sin que hasta el momento se hayan reportado cifras de muertos o heridos.

Tras días de tensión ante una operación que se vislumbraba inminente a pesar del aparente progreso de las negociaciones en Ginebra entre iraníes y estadounidenses, la ofensiva fue finalmente lanzada el sábado y anunciada por el Ministerio de Defensa israelí a las 8:15, hora de Israel (6:15 GMT).

Pocos minutos después se empezaron a escuchar explosiones en Teherán y en otras ciudades del país

El Ejército israelí que inicialmente informó de un "ataque preventivo" señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen"

Israel ha bautizado su campaña militar como 'Rugido de León' y Estados Unidos como ´Furia Épica´, que busca acabar con "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

Aniquilar y destrozar el régimen iraní

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en un mensaje colgado en sus redes sociales una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

"Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada", aseguró.

"Nos aseguraremos de que Irán no obtiene un arma nuclear. Es un mensaje muy claro", remarcó en un vídeo difundido en su red Truth Social, en el que Trump indicó que se trata de una "misión noble" y pidió a la Guardia Revolucionaria Iraní que deponga las armas.

Irán responde con misiles y drones y suenan las sirenas en Israel

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel.

"En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados", indicó en un comunicado.

Poco antes, Teherán anunció preparativos para "vengarse y dar una respuesta contundente contra el régimen sionista”.

Algunos de estos misiles han sido enviados contra bases estadounidenses en Baréin y Catar, según han reportado medios locales.

Las sirenas antiaéreas se activaron la mañana de este sábado en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel a las 10:29 de la mañana hora local (8:29) en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", indicó el Ejército israelí en un comunicado

Mensaje de Trump en redes

Donald Trump ha confirmado a través de un mensaje en redes sociales que Estados Unidos ha lanzado un gran ataque contra Irán. El presidente estadounidense, en un vídeo de ocho minutos, ha comunicado que el país ha iniciado operaciones de combate contra Teherán: "El ejército de Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta muy malvada dictadura radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional".

En ese mensaje, Trump ha defendido que esta operación es la consecuencia de "47 años" de "una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, atacando a Estados Unidos". Según el presidente de EEUU, el "objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles". Para ello, ha sostenido que lo que busca con esta campaña militar es asegurar que Irán "nunca tendrá un arma nuclear".

Además, en ese vídeo de ocho minutos, Trump se ha dirigido tanto a las fuerzas de seguridad iraníes como a la población en general: "A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo esta noche que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total; de lo contrario, enfrentarán una muerte segura. Así que depongan las armas: serán tratados de manera justa con inmunidad total o enfrentarán una muerte segura".

En cuanto al pueblo iraní, el presidente de EEUU le ha conminado a no salir a la calle porque "caerán bombas por todas partes", pero sí que ha pedido que cuando el ataque finalice "tomen el control de su Gobierno. Será suyo para tomarlo. Probablemente esta sea su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la obtuvieron [...] Ahora tienen un presidente que les está dando lo que quieren. Así que veamos cómo responden".

Según recoge The New York Times, este ataque podría durar varios días y no tratarse solamente de una operación relámpago. Funcionarios estadounidenses han explicado al diario que estos "ataques sean mucho más extensos que el ataque estadounidense de junio pasado, que tuvo como objetivo tres instalaciones nucleares iraníes". El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha bautizado las acciones bélicas contra Irán iniciadas este sábado como "Operación Furia Épica", según ha indicado en la red social X.

Información en ampliación