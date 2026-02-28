'Los domingos' vs. 'Sirat': Los Goya deciden si somos más de meternos en un convento o de bailar en el desierto

Este sábado se entregan en Barcelona los 40 Premios Goya con dos grandes favoritas: en un lado, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; al otro, Sirat, de Óliver Laxe, con 11. En el medio, todos nosotros tratando de encontrar a través del cine respuesta a la gran pregunta: ¿somos más de meternos en un convento o de bailar en el desierto? Lo podemos intuir más o menos, pero en pocas horas lo sabremos con certeza.

Antes de continuar, huelga recordar que en la lista de películas más nominadas les siguen Maspalomas, con nueve; La cena, con ocho; Sorda, El cautivo y Los tigres, con siete; Romería, con seis; y Ciudad sin sueño, con cinco. Y recapitulamos también, por acotar y resumir, las aspirantes a Mejor Película, que por supuesto están también entre las más nominadas que acabamos de mencionar: La cena, Los domingos, Maspalomas, Sirat y Sorda.

Este es el dibujo de fuerzas telúricas que se mueven ahora mismo bajo el suelo que pisamos y que emanarán en forma de galardones 'cabezones' en la medianoche del sábado al domingo a través del escenario del Auditori Fòrum CCIB de Barcelona. Allí es, a la orilla de Mediterráneo, donde el cine español celebra su gran fiesta y donde saldremos finalmente de dudas. Antes de ese momento culminante, todo conjeturas.

Una cuestión de palmarés

Así las cosas, para pasar de presentimientos y corazonadas a algún tipo de certidumbre, podemos fijarnos por ejemplo en el palmarés hasta ahora de las dos grandes favoritas (el arte no es una competición, vale, pero sí un negocio). Empezamos por los Premios Feroz, donde hace un mes la crítica especializada española encumbró a Los domingos al votarla como Mejor Película Dramática por delante de Sirat, Maspalomas, Romería y Sorda (el galardón a Mejor película de comedia fue para La cena).

La cinta de Alauda Ruiz de Azúa resultó claramente la gran triunfadora al hacerse con hasta cinco distinciones además de Mejor Película Dramática: Mejor Directora, Mejor Actriz protagonista para Patricia López Arnaiz, Mejor Actriz de Reparto para Nagore Aramburu y Mejor Guion. Gran velada también aquella para Maspalomas gracias a los premios de Mejor Actor Protagonista para José Ramón Soroiz y Mejor Actor de Reparto para Kandido Uranga (más pistas para los Goya).

Por contra, Sirat tuvo que conformarse con dos galardones técnicos: Mejor Música Original para Kangding Ray y mejor tráiler para Aitor Tapia. No pudo así Óliver Laxe completar su propia semana fantástica después de haber conseguido dos días antes con su cinta dos nominaciones a los Oscar en las categorías de Mejor Película Extranjera y Mejor Sonido (gracias al trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, el primer equipo enteramente femenino nominado en esta categoría en la historia de los galardones más importantes del cine mundial).

Esa expansión internacional es una gran baza para Sirat, que ya fue, de hecho, elegida precisamente por la Academia del Cine —la misma que organiza los Goya y cuyos académicos votan— para representar a España en Hollywood. No en vano, casi pareciera que funciona más allá de nuestras fronteras, como demuestra el Premio del Jurado de Cannes, festival en el que también se reconoció la banda sonora de Kangding Ray, e incluso a Pipa y Lupita, las dos perritas que aparecen en la cinta, que se hicieron con el Palm Dog que premia a los caninos.

A partir de ahí, lo cierto es que el filme de Laxe ha mantenido su presencia internacional gracias a nominaciones constantes pero que no se han traducido en galardones salvo en algunas categorías técnicas (como los cinco de los Premios del Cine Europeo). En su haber está, en cualquier caso, la doble nominación a los Globos de Oro como Mejor Película de Habla no Inglesa y Mejor Banda Sonora; o las logradas también como Mejor Película Extranjera en los BAFTA británicos y los César franceses.

Volviendo a nuestro país, especialmente indicativo del poderío de Los domingos es la Concha de Oro a Mejor Película obtenida en el Festival de San Sebastián, donde además consiguió otros cuatro reconocimientos. En esta especie de partida de ping-pong, conviene también recordar la victoria de Sirat en los Premios Gaudí, donde aparte de Mejor Película en lengua no catalana se alzó con otras siete distinciones para hacer un total de ocho (ahí la de Alauda Ruiz de Azúa no formó parte de la selección final de la Acadèmia del Cinema Català).

La taquilla es la prueba del algodón

Las candidaturas al Goya a Mejor dirección novel, entre el continuismo industrial y la búsqueda de otro rumbo Ver más

Uno puede creer más o menos en los premios, supuestamente auspiciados por motivos que no llegan al gran público, pero más complicado resulta negar lo que refleja la taquilla. Dato mata relato, como suele decirse, y ahí los números cantan a las claras con Los domingos habiendo recaudado hasta ahora 4.400.384 millones de euros gracias a 692.869 espectadores durante las 18 semanas en cartelera, mientras Sirat se queda en la más que muy respetable cantidad de 3.024.872 euros, cosechados al atraer a las salas a 458.043 espectadores a largo de ya 38 semanas desde su estreno.

Los domingos ha recaudado más en menos tiempo, en definitiva, manteniéndose a día de hoy con mejor pulso. Llegan parejas, en cualquier caso, pues en el fin de semana del viernes 20 al domingo 22 de febrero esta película sobre la llamada de la fe todavía ha conseguido recaudar 14.803 euros, con los 13.759 de Sirat bien cerquita. En espectadores solo en esos tres días, la de Alauda Ruiz de Azúa ha sumado 1.871 y la de Óliver Laxe otros 2.165.

La carrera continúa, en definitiva, pero está ahora mismo en la última curva antes de encarar la recta de meta acelerando a fondo. Como maestros de ceremonias de la velada, Luis Tosar y Rigoberta Bandini andan ya preparando la bandera de cuadros. En caso de empate, algo no descartable porque ya lo vivimos todos con pasmo el año pasado, quien sabe, como recibe el Goya Internacional y se la presupone imparcial, igual puede desempatar la opinión final de Susan Sarandon.