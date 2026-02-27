Susan Sarandon celebra emocionada la "lucidez moral" de España y ve a Sánchez en el "lado correcto"

La actriz Susan Sarandon, Goya internacional 2026, se ha emocionado este viernes al señalar la "lucidez moral" de España, un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza y ha remarcado que su presidente, Pedro Sánchez, está "en el lado correcto de la historia".

"Cuando vemos vuestra lucidez moral esto significa mucho para nosotros" en EEUU, ha dicho con la voz quebrada la actriz estadounidense de 79 años en un encuentro con los medios de comunicación con motivo del premio que recibirá este sábado en la 40 edición de la gala de los Goya.

"Vengo de un lugar donde hay censura y represión, ver a un país con la posición de España es importante para la gente de EEUU. Te sientes menos solo", ha remarcado la actriz, vestida con traje blanco de chaqueta y con una insignia de apoyo a Palestina en forma de una mano roja en la solapa.

Sarandon ha criticado la situación política en su país, y la ha contrapuesto a la de España, un país donde es posible alzar la voz ante los problemas internacionales, como hacen también actores como Javier Bardem, ha citado.

"Es indescriptible lo importante que es para quienes lo estamos intentando en un ambiente tan difícil, ver esa fuerza y ​​claridad moral, lo mucho que significa para nosotros", ha dicho Sarandon, para quien "ver a España, al presidente, lo que dice y el apoyo que brinda a Gaza (..) te hace sentir que hay esperanza", ha añadido entre lágrimas.

Así, para la actriz, "el silencio es muy peligroso, deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenacen con no volver a trabajar jamás". Al respecto, ha recordado que sus palabras en defensa de los derechos del pueblo palestino provocaron que la principal agencia de talentos de Hollywood, United Talent Agency, rompiera su contrato con ella.

Además, para Sarandon "es un mito que Hollywood sea de izquierdas", y es una industria que en realidad no apoya ni protesta "cuando las cosas se hacen difíciles". "Hollywood nunca ha sido político. A Hollywood le importa si envejeces, le importa si engordas. Pero si tu película da ganancias, no les importa" nada más, ha señalado.

Y esto ocurre a pesar de que a su juicio "todas las películas son políticas", ya que "o bien refuerzan el statu quo o lo cuestionan, y las llamamos políticas cuando lo desafían", ha dicho la protagonista de 'Thelma y Louise', 'Pena de muerte' o 'Atlantic City'.

Por ello, se ha mostrado en contra de la decisión de la Berlinale de intentar mantener una postura neutral respecto al conflicto palestino.

La Berlinale entrega el Oso de Oro al filme más político de una edición marcada por el silencio ante Gaza Ver más

Sarandon ha afirmado que para ella los momentos más felices los ha vivido junto a su familia y a continuación como actriz, no como activista, lo cual no le ha impedido ser una presencia constante en los lugares donde sentía que tenía la obligación moral de estar.

"No tengo elección con el activismo, creo que es necesario cuando la gente no tiene una voz, es mi responsabilidad darle una voz", ha dicho al respecto.

Sánchez ha reaccionado en X agradeciendo las palabras de la actriz. "Es para mí muy conmovedor que alguien a quien toda España ha admirado y respetado durante años haya hecho una declaración pública tan maravillosa sobre nuestro país", ha subrayado el presidente. "Gracias Susan, siempre hay esperanza", ha respondido Sánchez a Sarandon.