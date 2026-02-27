El presidente de Vox en Murcia rechaza dimitir y cuestiona a la dirección nacional

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha rechazado presentar su dimisión, ha asegurado que no ha cometido “ningún error grave”, y ha defendido su continuidad como diputado autonómico mientras valora los siguientes pasos, según informa EFE.

Antelo ha hecho estas declaraciones, en una entrevista en OndaCero, después de que a última hora del jueves el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimitiese en pleno por un "profundo desacuerdo" con su gestión y "para dejar las riendas del partido en la región en manos de la dirección nacional".

Ha explicado que ha hablado con el presidente del partido, Santiago Abascal, quien le planteó la posibilidad de ser candidato, pero ha asegurado que no entendía que ello implicara su dimisión como presidente provincial. A su juicio, el cese es una decisión que corresponde a la dirección nacional, pero dimitir supondría asumir una responsabilidad que él rechaza.

Además ha afirmado no entender los motivos de su pretendido relevo, especialmente en un contexto en el que, según ha dicho, el partido mejoraba sus expectativas electorales en la Región de Murcia. “Si he cometido algún error, que se diga”, ha señalado, al tiempo que ha reivindicado su gestión y el crecimiento orgánico de Vox logrado en los últimos años.

Antelo ha establecido una diferencia entre “lealtad” y “sumisión”, y ha defendido que la primera consiste en decir la verdad, mientras que la segunda implica aceptar cualquier instrucción sin opinión propia. “No he nacido para eso”, ha asegurado.

Sobre su futuro inmediato, ha confirmado que mantiene el acta de diputado autonómico y que su intención es cumplir los compromisos adquiridos, especialmente los acuerdos presupuestarios en marcha. “Todas las opciones están encima de la mesa”, ha afirmado, aunque ha insistido en que ahora su prioridad es terminar el trabajo iniciado.