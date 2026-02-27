Los reyes vuelven a ignorar los Goya en su 40 aniversario y en pleno éxito internacional del cine español

El cine español vive este sábado su gran noche con la gala de los Goya. Una gran celebración cultural, pero también de la industria y de la economía que mueve un sector puntero en España, que durante el último año ha tenido una gran visibilidad internacional con Sirat, nominada a dos premios Oscar, con Romería, en la competición oficial de Cannes, y con Sorda, premiada en la Berlinale.

El cine español vive uno de los mejores momentos de su historia, con producciones alabadas por la crítica como Los domingos y también aupadas por los espectadores, como La cena. Los Goya de 2026 coinciden, además, con el éxito en taquilla de Aída y vuelta y a punto de que Pedro Almodóvar estrene su esperada Amarga navidad. La ceremonia de este año presenta también un componente simbólico por ser la segunda vez que tendrá lugar en Barcelona, bajo los mandos de Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Y celebrando su 40 cumpleaños.

Todos quieren sentarse este sábado por la noche en el auditorio Fórum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), mientras que millones de espectadores seguirán cada minuto desde el salón de sus casas. Emoción, lágrimas, música y mucho show. Como grandes homenajeados estarán Gonzalo Suárez y Susan Sarandon. Pero, otra vez más, los reyes Felipe y Letizia dan la espalda al cine español y no asistirán a la ceremonia en la capital catalana.

Juan Carlos y Sofía sólo estuvieron en la primera edición

Felipe VI y Letizia no han acudido nunca al gran evento del cine español desde su proclamación en junio de 2014 tras la abdicación de Juan Carlos I. El rey sólo estuvo una vez, pero cuando era todavía príncipe, precisamente en la única edición hasta ahora que se ha celebrado en Barcelona. Fue el 29 de enero del año 2000, una noche en la que arrasó Todo sobre mi madre. En aquella ocasión Pedro Almodóvar entonó el Happy birthday, como si fuera Marilyn Monroe, para felicitarle porque era su cumpleaños.

Los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, sí acudieron una vez como monarcas a la gala. Fue en la primera edición en marzo de 1987, que tuvo lugar en el mítico teatro Lope de Vega de la Gran Vía madrileña. Fue un arranque marcado por el éxito de El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán-Gómez. Pero nunca más volvieron.

Esta actitud contrasta con el apoyo de otras casas reales a las industrias cinematográficas de sus países. Buckingham Palace, por ejemplo, siempre se ha volcado con el cine del Reino Unido. La semana pasada se celebró en Londres la última edición de los premios BAFTA, en la que estuvieron presentes el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton. Además, en la propia gala se rindió homenaje a la fallecida reina Isabel por su vínculo con el sector. Un momento que estuvo capitaneado por la actriz Helen Mirren, ganadora de un Oscar por The Queen, de Stephen Frears.

El rey estará en Barcelona el domingo para el Mobile

Los reyes no acudirán a la gala aunque en su agenda pública, colgada en la web de la Casa Real, no consta ningún acto para Felipe y Letizia. Preguntada por infoLibre sobre los motivos de su ausencia, la Casa Real no ha querido pronunciarse. Apenas unas horas después de los Goya, el monarca sí estará este domingo en Barcelona, para asistir en el Museo Nacional de Arte de Cataluña a la cena oficial con motivo del Mobile World Congress. También tiene previsto participar al día siguiente en la inauguración de esta feria internacional.

Felipe VI y Letizia evitan de nuevo estar junto al cine español en su noche más esperada. ¿A qué han dado prioridad durante esta semana? El rey, como suele ser habitual, apostó por actos de carácter militar (la conmemoración del centenario del vuelo del Plus Ultra), deportivo (audiencia con el equipo español participante en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina) y diplomático (entrega de despachos a los nuevos funcionarios del cuerpo). La reina mantuvo, en cambio, una audiencia en el Palacio de la Zarzuela con representantes del Consejo Español del Cerebro, además de visitar Huesca para acudir a la segunda etapa del Tour del Talento.

En las redes sociales de la Casa Real tampoco se encuentran, por ejemplo, felicitaciones a Sirat, de Oliver Laxe, el pasado mes de enero cuando logró dos nominaciones en los premios de la Academia de Hollywood (en los apartados de película internacional y de sonido). Esta omisión contrasta con los mensajes en X para ensalzar victorias deportivas en el extranjero como las de Carlos Alcaraz o las de los medallistas en los Juegos Olímpicos de Invierno en las últimas semanas.

El Gobierno sí apoyará al cine español

A pesar del plantón de los reyes a los Goya, sí habrá una nutrida representación de dirigentes políticos en el auditorio del Fórum. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a la gala, algo que es habitual. También estarán junto al cine español la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los titulares de Cultura, Ernest Urtasun, y de Industria, Jordi Hereu. Tienen butacas reservadas además el presidente catalán, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ambos del PSC.

La gala de los Goya siempre ha sido objeto de crítica por parte de las derechas, que han hecho durante años campañas contra los “titiriteros” por mensajes reivindicativos como el famoso "no a la guerra". En los últimos años la ultraderecha ha puesto sus ojos en la cultura, exigiendo primero esas consejerías al PP en los Gobiernos autonómicos y lanzando mensajes contra los “profesionales de la subvención”. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo llamó “señoritos” a los trabajadores del cine con motivo de la gala en Valladolid hace dos años, a lo que Almodóvar respondió en el escenario: "El dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado a través de los impuestos y la Seguridad Social, además de crear miles de puestos de trabajo".

La ausencia en los Goya choca además con la reconocida afición por el cine de los monarcas, especialmente por parte de la reina Letizia. Ella, por ejemplo, estuvo a finales del mes de noviembre en Tudela para rendir homenaje a Alejandro Amenábar de la mano del Ayuntamiento del municipio navarro y del cineclub Muskaria. También acudió hace dos años a la propia sede de la Academia en el centro de Madrid para asistir a una charla entre los directores Martin Scorsese y Rodrigo Cortés.

La reina Letizia tampoco falta durante las vacaciones de verano al festival Atlàntida, ideado por Jaume Ripoll (Filmin) en Palma de Mallorca, donde entregó un premio al compositor Alberto Iglesias (Hable con ella, Lucía y el sexo) y acudió, junto a sus hijas, a la proyección del documental En un lugar de la mente, de Pep Bonet. Los monarcas suelen ir de manera discreta a sesiones en los cines Ideal, Renoir o Manoteras en Madrid, además de visitar rodajes (Letizia Ortiz), como el de La reina de España, de Fernando Trueba. Pero, otro año más, no quieren que se les vea en el teatro junto a los rostros del cine español que están haciendo historia.