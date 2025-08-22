Israel veta la entrada del alcalde Collboni por tener antecedentes por "boicotear" al país

El gobierno de Israel ha vetado la entrada al país del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que había programado una visita a Jerusalén y Cisjordania este fin de semana y el próximo lunes, según han confirmado a EFE fuentes del ayuntamiento.

Según un comunicado de las autoridades de Inmigración dependiente del Ministerio del Interior, rechazaron su entrada por tener "antecedentes" de "difamación del Estado y participación en un boicot a Israel". "La denegación se produce de conformidad con la Ley de Entrada a Israel y en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo de Seguridad Nacional", explica el comunicado, que insiste en que el rechazo a su entrada fue "una decisión conjunta".

Collboni ha considerado este veto un "acto hostil" y ha advertido de que esta actitud refuerza su determinación de seguir "trabajando incansablemente por la paz, la justicia y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino". "El gobierno israelí busca aislar el pueblo palestino y ocultar en el mundo la constante vulneración de derechos humanos que sufren. Es un ataque directo a la libertad y a la diplomacia entre ciudades que defendemos", asegura el alcalde en un escrito en Instagram, en un mensaje en asegura que se trataba de una "misión de cooperación y paz" y que busca el "diálogo".

Collboni ha advertido que este veto de Israel refuerza su determinación de seguir "trabajando incansablemente por la paz, la justicia y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino", desde Barcelona.

"Su voz también es la nuestra" ha subrayado el alcalde de la capital catalana.

Collboni debía llegar a Tel Aviv este viernes, invitado por los alcaldes de las ciudades palestinas de Ramala y Belén, en Cisjordania, y tenía previsto visitar diversos lugares, así como los proyectos de cooperación financiados por el Ayuntamiento de Barcelona.

Israel amenaza con destruir Ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus condiciones para liberar rehenes y su desarme Ver más

La delegación del gobierno municipal encabezada por Collboni la integraban también técnicos del consistorio y un grupo de periodistas, y había sido autorizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Entre las primeras reacciones al veto de Israel al alcalde de Barcelona está la del vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado socialista Javi López, quién, en la red X, ha dicho que es "una ofensa intolerable a una gran ciudad europea y un ataque al conjunto de la UE". "Quién arrasa Gaza, somete su población al hambre y veta a representantes europeos demuestra un desprecio absoluto por el derecho internacional" ha señalado.

También en X, el presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, considera el veto una consecuencia de la ruptura de relaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado de Israel y la suspensión del hermanamiento con Tel Aviv que aprobó en mayo pasado el pleno con los votos a favor de PSC, BComú y ERC. "Collboni rompió relaciones con Israel, votó el boicot a las empresas israelíes y manchó la imagen internacional de Barcelona. No estoy a favor de los vetos, pero el alcalde no podía esperar otra cosa. Todos nuestros actos tienen consecuencias", ha sentenciado el edil popular.