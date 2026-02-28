Feijóo asegura que los españoles no se merecen "la agonía de un Gobierno acabado"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que esta semana en el Congreso se ha demostrado "una vez más" que el Gobierno no tiene mayoría para gobernar y ha asegurado que los ciudadanos españoles "no se merecen la agonía de un gobierno acabado", según informa EFE.

"Que se inventen las mentiras y las cortinas de humo que quieran", ha dicho el líder de los populares durante su intervención en un mitin del PP en Ávila para acompañar el candidato de esta formación a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León en las elecciones del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco.

Para Feijóo, "tener un gobierno que no gobierna impacta directamente en la gente" y hace que "todo funcione peor", y ha criticado que el Ejecutivo presuma de que "España va como nunca" cuando "se está abandonando lo esencial".

Mañueco: "Si llegamos a acuerdos con otras formaciones políticas, los cumpliremos"

El candidato a la Presidencia de la Junta por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo, su formación los cumplirá y los hará cumplir.

Fernández Mañueco ha lanzado este mensaje durante su intervención en el mitin central de la campaña electoral del PP abulense, al que han asistido más de un millar de personas que ha llenado la sala central del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, de Ávila.

El candidato del PP a la reelección ha presumido de gestión, no solo en sus siete años de gobierno, sino en las cuatro décadas de ese partido al frente de la Junta de Castilla y León, con un recuerdo especial para quien fuera presidente del Gobierno autonómico durante una década, Juan José Lucas, que ha seguido el mitin.

En este contexto, ha resaltado la "gestión eficaz" y la "estabilidad" que a su juicio supone el PP, frente quienes le acusan de no ser nuevos, algo de lo que ha presumido, ya que "el Partido Popular no llegó ayer a Castilla y León".

Al respecto, ha presumido de "resultados" en diferentes ámbitos, lo que ha situado a la Comunidad líder en educación y atención en servicios sociales, mientras ocupa la segunda posición en sanidad, algo que a su juicio se traduce en "un sobresaliente en gestión gracias al esfuerzo de todos y a una dirección política del PP".

En referencia al lema de la campaña de los populares Aquí, certezas, Alfonso Fernández Mañueco, en referencia a Vox, se ha dirigido a los potenciales votantes para decirles que si votan al PP pueden tener "la certeza" de que el Partido Popular "se quedará trabajando toda la Legislatura".

"Nosotros no abandonamos el barco a mitad de trayecto. Otros no pueden decir lo mismo", ha añadido, en referencia a Vox, que cuando llevaba dos años y medio formando parte de la Junta de Castilla y León, decidió abandonar el Ejecutivo autonómico.

En este línea, Fernández Mañueco ha vuelto a echar mano del lema de campaña para certificar: "Si llegamos a acuerdos con otras formaciones políticas, nosotros los cumpliremos y, además, los vamos a hacer cumplir". Al respecto, el candidato a la reelección por el PP ha asegurado que la palabra de los populares "vale todo" y es "un contrato".

En este contexto, ha augurado que "va a haber un gobierno del PP una vez más", para lo cual ha pedido que todas las direcciones provinciales de la formación funcionen "a toda máquina".

"Necesitamos una movilización total", ha señalado, dirigiéndose a los responsables del PP, así como a los concejales, alcaldes, diputados provinciales y parlamentarios, para conseguir que "nadie se quede en casa" el próximo 15 de marzo, que es el día en el que las "ganas" se tienen que hacer efectivas entre quienes deseen apoyar al Partido Popular.

En su discurso ha repasado algunas de las 1.031 medidas incluidas en el programa electoral, señalando que su objetivo es conseguir, entre otras cosas, que "el hijo de un trabajador de Ávila tenga las mismas posibilidades que el hijo de un empresario de Madrid".