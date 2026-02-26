PP, Vox y Junts votan en contra de regular el alquiler de temporada para favorecer a los estudiantes

PP, Vox y Junts han impedido en el Congreso una iniciativa para regular el precio de los alquileres de temporada y de las habitaciones con el fin de favorecer la vivienda a los estudiantes que residen fuera de sus domicilios familiares, al tiempo que también se han unido para rechazar fortalecer la supervisión de la calidad de las universidades privadas y sus nuevas titulaciones, informa EFE.

Sin embargo, la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades sí ha aprobado, con la abstención del PP y de Junts, una iniciativa del PSOE que insta al Gobierno a la incorporación de medidas para luchar contra la violencia machista dentro del ámbito universitario.

La proposición no de ley insta a mejorar y actualizar la formación inicial y permanente en materia de violencia de género del profesorado, tanto en la profesión de maestro o maestra como en el de docente de Educación Secundaria; también a ayudar a las víctimas en la concesión de becas y ayudas al estudio y a fomentar proyectos de investigación con perspectiva de género e investigaciones académicas, entre otras medidas.

Asimismo aboga por agilizar la homologación y equivalencia de títulos para víctimas de violencia de género.

El diputado de Vox Jacobo González-Robbato ha sido muy crítico tras afirmar que "mucho papel y mucho plan y contenidos de género en las carreras, pero esto no protege a las mujeres que quieren volverse solas y borrachas a casa".

Por otra parte, la comisión ha debatido una proposición no de ley de ERC que insta a tomar medidas urgentes para acabar con las desigualdades que causan los precios de la vivienda entre los estudiantes universitarios y para que deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a la Universidad.

Sin embargo, tras un empate en los votos, se ha aplicado el voto ponderado, que supone la representación en el pleno de los Diputados, y la iniciativa ha sido rechazada por 177 votos (PP, Vox y Junts) en contra frente a 165 a favor.

"Muchos estudiantes tienen que renunciar a estudiar por la falta de oferta de vivienda", ha señalado la diputada de ERC Etna Estrems tras criticar que el alquiler de habitaciones en Cataluña ha subido un 62%.

La diputada de Sumar Teslem Andala ha apoyado "intervenir y topar los precios de la vivienda" ya que muchos universitarios "deben compaginar estudios con un trabajo precario para poder pagarse una habitación" y el diputado del PSOE Víctor Camino ha señalado que es "indecente" no regular el alquiler de temporada.

La otra iniciativa que también ha sido rechazada por PP, Vox y Junts ha sido una proposición no de ley de Sumar con enmienda del PSOE sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones.

El texto instaba al Gobierno a garantizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de calidad universitaria establecidos en último real decreto sobre creación de universidades, revisar el régimen de silencio administrativo de los distintos trámites para poner en marcha una nueva titulación oficial para que haya una correcta supervisión y favorecer que las agencias de calidad universitaria avancen en fijar criterios comunes para la evaluación y seguimiento de la calidad de las titulaciones.