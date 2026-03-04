En directo | Sigue aquí la última hora de la guerra en Irán y las reacciones
Estados Unidos e Israel continúan atacando Irán en el quinto día de guerra. La última actualización de la Media Luna Roja Iraní eleva a 787 la cifra de muertos en su territorio. El Ejército israelí dice haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones en los últimos cuatro días de ofensiva.
Sigue en directo toda la información sobre la guerra y las reacciones de los líderes políticos internacionales.
12:28 h
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha subrayado este miércoles que la unidad europea, que funciona como bloque comercial, es lo que protege a España ante unas amenazas de Estados Unidos que, por el momento, no se han trasladado a medidas concretas.
En declaraciones en La Sexta, Cuerpo ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer amenazó con "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país.
"Europa y EEUU son socios estratégicos, históricos (...) son lazos fuertes", ha subrayado Cuerpo, que ha recordado que España forma parte del bloque comercial de la Unión Europea (UE).
"Tenemos que concentrarnos en que la unidad europea es lo que nos protege", ha incidido Cuerpo para añadir que, por ahora, no hay medidas concretas.
12:26 h
El Ejército israelí ordenó este miércoles a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen "de inmediato" al norte del río Litani, advirtiendo que tiene previsto bombardear áreas del sur en el marco de la actual escalada contra el grupo chií Hizbulá.
"Los residentes del sur del Líbano deben dirigirse de inmediato al norte del río Litani. Para garantizar su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte, más allá del río", advirtió en sus canales el portavoz castrense en lengua árabe, Avichay Adraee.
"Cualquier movimiento hacia el sur podría poner en riesgo sus vidas", agregó el militar.
El Ejército ordenó la evacuación de los habitantes de esta zona, que comprende partes de las gobernaciones libanesas del Sur y de Nabatieh, antes de nuevos ataques contra viviendas presuntamente usadas por Hizbulá o edificios próximos a "instalaciones o medios de combate".
12:03 h
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció varios ataques a hospitales, centros de emergencia y personal sanitario en Irán y el Líbano.
"El riesgo de que más trabajadores de la salud se cuenten entre las víctimas es alto. Esto tiene que evitarse a toda costa, para que los paramédicos, los doctores y las enfermeras puedan seguir realizando un trabajo que salva vidas", alertó anoche Tedros en su cuenta oficial en X.
En Teherán, la capital iraní, varias explosiones cercanas habrían dañado el Hospital de Motahari y forzado la evacuación de pacientes y personal sanitario el 1 de marzo, alertó.
Además, en Sarab y en Hamedan, localidades del noroeste de Irán, dos centros de emergencia habrían sufrido daños y al menos dos miembros del personal médico habrían resultado heridos.
En el Líbano, el director general de la OMS lamentó que este martes tres paramédicos murieran y otros seis resultaran heridos mientras recuperaban a las víctimas de unas explosiones en el distrito de Tiro, en la frontera sur del país.
11:47 h
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha defendido el "No a la guerra" que ha recuperado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la amenaza de Estados Unidos de romper las relaciones comerciales con España y ha exigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lealtad a los españoles.
"Quiero exigirle al señor Feijóo que sea fiel a esa gran mayoría de españoles y españolas que rechaza las guerras, que no desea que nuestro país participe de una guerra de agresión", ha asegurado este miércoles en Valladolid en declaraciones a los periodistas tras un acto con libreros dentro de la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León.
Urtasun ha insistido en su deseo de que prevalezca el derecho internacional, la paz y la diplomacia y se ha referido a España como "el país de la dignidad frente a las guerras de agresión ilegales", por lo que ha justificado las acciones del "gobierno de coalición progresista" en sentir mayoritario de la población española.
11:38 h
EH Bildu ha advertido que serán clases populares y pymes quienes acaben pagando la actual "economía de la guerra", que ha atribuido a los intereses de Estados Unidos.
Una delegación de EH Bildu ha visitado este miércoles la Bienal de la Máquina Herramienta en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), donde su portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, ha censurado que se esté imponiendo un orden mundial basado en la fuerza bruta donde "no existe derecho internacional".
Ha incidido asimismo en el impacto que todo ello tiene en la economía, la industria vasca y en las pequeñas y medianas empresas, según ha informado la coalición soberanista.
"La guerra, la deriva militarista belicista de unos pocos la vamos a pagar las clases populares y los ciudadanos y también las pequeñas y medianas empresas", ha sostenido.
11:26 h
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea coherente con el 'No a la guerra' y que tome medidas concretas, como el cierre inmediato de las bases de la OTAN en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) o la salida de la Alianza Atlántica.
Sánchez ha asegurado en una declaración institucional que la postura del Gobierno frente al conflicto bélico en Oriente Medio desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán se resume "en cuatro palabras" con un 'No a la guerra', el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.
En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra se ha alegrado de que Sánchez "haya escuchado ese clamor, ese grito unánime de nuestro pueblo pacifista" contra la guerra, pero ha dicho que eso se tiene que traducir en políticas y decisiones concretas.
"Le pedimos al presidente Sánchez que sea consecuente, que sea coherente. Hoy 'no a la guerra' es cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón, es impedir que España siga siendo cómplice de esas intervenciones militares ilegales que está lanzando Estados Unidos en todo el mundo, hoy 'no a la guerra' es salir inmediatamente de la OTAN", ha declarado.
11:21 h
La fundación Faes del expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este miércoles que la postura sobre Irán del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios de izquierda es "irresponsable, hipócrita y radicalmente equivocada" ya que es "criminalmente ingenuo" invocar al derecho internacional cuando este país nunca lo ha cumplido.
A través de un comunicado, Faes señala que indignarse desde Madrid por presuntas violaciones del derecho internacional "resulta muy cómodo" pero no refuta el "indiscutible" hecho de que "solo una intervención externa podría conceder a los iraníes la posibilidad de emanciparse del régimen que los masacra".
La "apaciguadora y equidistante" actitud de Sánchez es "vergonzosa" y, aunque "debe defenderse el principio de un mundo regido por reglas", es "lógicamente absurdo" que el presidente del Gobierno invoque al derecho internacional cuando Irán "nunca ha dejado de violar, precisamente, el derecho internacional".
Faes ha publicado el comunicado unos minutos después de que Sánchez haya ofrecido una comparecencia sobre la posición de España frente al conflicto bélico en Oriente Medio desencadenado por los ataques de EE.UU. e Israel a Irán.
11:18 h
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy ha afirmado este miércoles que el Gobierno está trabajando para controlar el precio de la cesta de la compra y los carburantes ante los efectos que puedan generarse del conflicto en Oriente Medio.
En declaraciones a los periodistas a las puertas del acto 'Hacia un Estado Social Feminista', junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, Bustinduy ha reiterado que el Ejecutivo defenderá las "condiciones de bienestar material" de la población frente a un mundo "injusto y violento".
Para el ministro, se trata de reforzar un escudo social frente a los "cantos de sirena" que, a su parecer, apuntan a que lo que hay que hacer es "doblegarse" ante un mundo "dominado por la violencia".
"Han intentado decir que estamos solos cuando en realidad somos la vanguardia", ha afirmado Bustinduy tras pronosticar que cada vez más países van a secundar la posición de España con respecto a Estados Unidos y los ataques de Irán
10:29 h
Un avión A-330 del Ejército del Aire y del Espacio despegará esta mañana de la base aérea de Torrejón (Madrid) con destino a Omán para evacuar a españoles que se encuentran en la zona del Golfo Pérsico y que quieren regresar a España debido a la guerra de Irán.
Fuentes de Defensa han confirmado a EFE la información avanzada por El País y han señalado que el avión está siendo acondicionado en estos momentos, si bien aún no se dispone de datos sobre el número de personas que va a trasladar a España.
10:22 h
La Comisión Europea (CE) expresó este miércoles solidaridad "plena" con todos los Estados miembros y aseguró que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.
10:16 h
La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, ha recordado este miércoles que el comercio exterior de la Unión Europea "se negocia en bloque", por lo que no es posible "entablar represalias" solo contra España, tal y como amenazó ayer el presidente de EE.UU., Donald Trump.
En una entrevista en la Cadena Ser, la exministra española ha señalado que "a EE.UU. no le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea" y ha añadido que "es importante mantenerse firme".
Además, la exministra ha destacado que dentro de este conflicto "Europa tiene algo que decir y lo tiene que decir con más contundencia todavía", al tiempo que ha pedido respeto para los ciudadanos, para la soberanía de los Estados, para los acuerdos y para Europa.
10:07 h
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles en Bilbao al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ir contra la seguridad de España" por su posicionamiento contra el ataque de EEUU e Israel contra Irán, que atribuye a sus intereses electorales. Además, ha asegurado que "antes del derecho internacional están los derechos humanos” en defensa de la postura estadounidense.
Feijóo se ha referido a este asunto en una conferencia pronunciada en el Fórum Europa en Bilbao, donde ha afirmado que España "tiene que situarse junto a sus aliados", porque de lo contrario se queda "sin marco operativo", al tiempo que ha pedido a la UE y a EE.UU. que no confundan "el gobierno en precario" de España con el conjunto de sus ciudadanos.
10:01 h
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a patronal y sindicatos para tomar medidas "con carácter inmediato" ante el conflicto en Irán y ha defendido la soberanía de España, "un país de paz", ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie", ha subrayado Díaz este miércoles durante la jornada "El poder del trabajo en tiempos de algoritmos: reinventando el empleo digno", en la que ha anunciado la convocatoria a los agentes sociales.
"Vamos a proteger a nuestra gente y por tanto vamos a tomar con carácter inmediato medidas (...) que tienen que ver con el escudo social, con la protección a los arrendatarios, a las personas inquilinas, a la cesta de la compra, la energía", ha avanzado.
09:59 h
El Líbano amaneció este miércoles bajo nuevos bombardeos israelíes, que dejan ya al menos 56 muertos y más de 335 heridos desde su inicio hace dos días, y que esta madrugada incluyeron un ataque contra un hotel a las afueras de Beirut.
Un bombardeo alcanzó esta madrugada el Hotel Comfort, en el suburbio de Baabda, fuera de las zonas atacadas con asiduidad, donde causó importantes daños materiales y heridas a al menos cinco personas, entre ellas una recepcionista en estado grave, informó a EFE su dueño en el lugar de los hechos.
Por otro lado, el extrarradio capitalino del Dahye volvió a ser objetivo de nuevos ataques esta mañana, mientras el Ejército israelí continúa emitiendo más órdenes de evacuación para esa zona aún tras la huida de miles de vecinos en las últimas 48 horas.
09:54 h
La Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a EEUU, ataques "a gran escala" contra Teherán, con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense que recoge EFE.
Estos ataques contra infraestructura del régimen, de los que aún el Ejército no ha dado detalles, se enmarcan en la décima ronda de bombardeos contra la capital iraní. Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán; mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo.
Unas tres horas antes, Israel ya había bombardeado hoy decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij en Teherán.