En directo | Sigue aquí la última hora de la guerra en Irán y las reacciones

12:28 h

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha subrayado este miércoles que la unidad europea, que funciona como bloque comercial, es lo que protege a España ante unas amenazas de Estados Unidos que, por el momento, no se han trasladado a medidas concretas.

En declaraciones en La Sexta, Cuerpo ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer amenazó con "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país.

"Europa y EEUU son socios estratégicos, históricos (...) son lazos fuertes", ha subrayado Cuerpo, que ha recordado que España forma parte del bloque comercial de la Unión Europea (UE).

"Tenemos que concentrarnos en que la unidad europea es lo que nos protege", ha incidido Cuerpo para añadir que, por ahora, no hay medidas concretas.