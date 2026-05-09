Los hombres primero

La “prioridad nacional” que han pactado PP y Vox en verdad significa “prioridad masculina”. Ni siquiera son originales, el mensaje de fondo en esa afirmación es el mismo que lanzó D.J. Trump cuando habló de “America first”, que no era poner en primer lugar a una América cualquiera, sino “su América”, es decir, lo que él entendía que debía ser América sin inmigrantes, sin políticas DEI (Diversidad, Igualdad e Inclusión) y con muchas guerras y ataques para hacer negocio.

El elemento común y el orden que defienden las posiciones conservadoras no es el financiero, ni el económico, ni el tributario, ni el educativo, ni el sanitario… Lo que defienden es su modelo cultural androcéntrico para imponer en nombre de sus referencias culturales e identitarias todas las políticas económicas, financieras, educativas, sanitarias… que consideren, porque será ese orden el que las validará con independencia de cuál sea su consecuencia en la práctica. Ya lo vimos en la crisis económica y financiera de 2008 causada por el capitalismo, que a pesar del terrible resultado se salió de ella reforzando al capitalismo, no cambiando el modelo económico. O lo que vemos ahora con la crisis mundial provocada por el propio sistema con sus guerras y negocios, que nadie lo cuestiona por los resultados objetivos que vivimos en una nueva crisis, sino que se justifica y se mantiene porque con él se perpetúa el modelo cultural, sean cuales sean sus consecuencias.

Esa es la razón por la que desde hace años vienen desarrollando una estrategia dirigida a restablecer su orden social, y las circunstancias en las que no haga falta dar “prioridad nacional” ni derogar “leyes ideológicas”, simplemente porque no existirán las situaciones para hacerlo al haber impuesto su modelo cultural. Es decir, pretenden que el modelo de sociedad venga definido por sus ideas, valores, creencias, tradiciones y costumbres, y que solo sus gobiernos tengan opciones de gobernar. Todo lo demás quedará como algo residual y contextual, en una especie de “beneficencia política” para acercar los recursos a los más necesitados.

Es lo que analicé en el libro La refundación del machismo (Comares 2023), y lo que vemos que viene sucediendo cada vez con más intensidad, descaro y apoyo social.

La derecha y la ultraderecha no se van a detener con la prioridad nacional porque su prioridad es la de los hombres y su cultura androcéntrica

Cuando derecha y ultraderecha (PP y Vox) hablan de “prioridad nacional” solo es un primer paso para seleccionar a quienes entienden que deben tener privilegios para que desde sus posiciones beneficiadas actúen contra quienes atacan nuestra cultura y nuestra forma de ser, que son las personas extranjeras con sus culturas, las mujeres amenazando el poder de los hombres, y la diversidad y personas LGTBIQ+ que actúan contra nuestra moral. Por eso han empezado con lo más cercano, que son las personas extranjeras, para luego seguir con el resto de las personas que entienden que han generado el desorden cultural.

No necesitarán imponer la “prioridad masculina” o la “prioridad heterosexual”; bastará, como ya han pactado, con derogar las leyes necesarias para erradicar la desigualdad y evitar la discriminación, o cancelar las normas dirigidas a luchar contra la violencia de género y la violencia homofóbica y transfóbica, para que de nuevo el control social y los ataques violentos sitúen a mujeres y personas LGTBIQ+ donde el machismo ha decidido que es su lugar. Lo han decidido históricamente y ahora lo vuelven a hacer para que lo prioritario sea lo suyo.

Y todo es el resultado de lo que ese modelo masculino, que sitúa el criterio de los hombres en primer lugar, decide a través de los hombres que ocupan las posiciones de poder para llevarlo a cabo. Por eso, en cada una de las decisiones que refuerzan el modelo se produce una consolidación del mismo que permite dar un paso más. Lo hemos visto con las personas extranjeras, primero dijeron que los inmigrantes venían a quitarnos el trabajo, recuerden cómo en los sucesos de El Ejido del 2000 atacaron los comercios y negocios de inmigrantes que habían prosperado, no a los inmigrantes explotados en los invernaderos, después dijeron que venían a delinquir, más adelante que vienen a violar a nuestras mujeres, y ahora que no deben venir y que los que están, mientras los echan, deben ser discriminados respecto a los españoles.

Algunos hablan de arraigo, pero ¿qué significa eso? ¿Que los españoles que sean de Murcia, y que sus padres y antepasados hayan levantado la Comunidad, tienen prioridad respecto a los de Alicante u otras provincias? Ahí no utilizan los mismos argumentos que para los extranjeros, porque realmente lo que hacen es buscar una razón para imponer sus ideas racistas y xenófobas.

Que no nos engañen, las personas que migran y vienen a España nos dan mucho más de lo que reciben, nos dan bienestar presente con su trabajo, nos dan futuro con sus contribuciones, y nos dan vida con sus donaciones de órganos, ya lo explicamos en el artículo “Migrantes y trasplantes” (23-7-25). Pero sobre todo nos enriquecen con su convivencia; no solo es, ni debe ser, una mirada utilitarista la que defina la situación social, pero sí es bueno que se conozca la realidad para que no manipulen con sus mentiras. La pregunta es simple, ¿España sería o estaría mejor sin las personas migrantes? La respuesta es clara: no.

Pero la derecha y la ultraderecha no se van a detener con la “prioridad nacional” porque su prioridad es la de los hombres y su cultura androcéntrica, y no van a parar hasta que refunden el machismo para no verse en la incomodidad de tener que desarrollar estas medidas.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género