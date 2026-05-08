Trump se queda sin el arancel global del 10%, bloqueado por el Tribunal de EEUU al considerarlo ilegal

Donald Trump se queda sin su herramienta favorita. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó la imposición de un arancel global del 10% a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente invocó "de forma incorrecta" una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes.

El tribunal determinó que Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer los aranceles el pasado febrero, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado por el Tribunal Supremo.

Según el fallo del Tribunal de Comercio, que tiene su sede en Nueva York, el Ejecutivo excedió los límites de la normativa al aplicar de forma generalizada un arancel a productos procedentes de prácticamente todos los países.

Sin embargo, el futuro del litigio permanece abierto, dado que el Gobierno ya había previsto que el arancel global funcionara como una medida temporal destinada a ganar tiempo mientras se exploraban otras bases legales para imponer aranceles más duraderos.

El arancel del 10% se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que expira el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso.

Según The New York Times, se espera que la Administración de Trump recurra el fallo, lo que podría prolongar el conflicto. No obstante, una derrota definitiva obligaría al Ejecutivo a devolver los ingresos recaudados bajo esos aranceles, una cifra que se sitúa en torno a los 166.000 millones de dólares, según estimaciones.

Tras la anulación previa de medidas arancelarias por parte del Tribunal Supremo, la Administración recurrió a una disposición poco utilizada de la Ley de Comercio de 1974 conocida como sección 122.

Sin embargo, el Tribunal de Comercio subraya que esta disposición solo permite la imposición temporal de aranceles limitados, en circunstancias específicas vinculadas a desequilibrios graves en la balanza de pagos o a situaciones de inestabilidad en el sistema financiero internacional.

El fallo recuerda además que esta norma permite gravámenes de hasta el 15% durante un máximo de 150 días, tras lo cual su continuidad depende de autorización del Congreso.

Trump lanza un ultimátum a la Unión Europea

Todo esto puede suponer un revés para su política exterior. Trump, dijo que habló por teléfono este jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que dio de plazo hasta el próximo 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado.

"Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé concederle plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país; de lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

El próximo 4 de julio EE.UU. celebra el 250 aniversario de su declaración de independencia.

Trump aseguró en el mensaje que ha estado "esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial" que ambas partes acordaron durante una visita del republicano a Escocia el verano pasado.

En julio de 2025 Trump y Von der Leyen cerraron un pacto, el llamado acuerdo de Turnberry, que redefine el marco arancelario y por el que EE.UU. fija un techo arancelario del 15% para la gran mayoría de los productos europeos, incluyendo automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera, y la UE, a cambio, elimina la mayoría de los aranceles que aún aplicaba a productos industriales estadounidenses.

Uno de los últimos movimientos de la Casa Blanca sobre la cuestión arancelaria llegó el pasado 1 de mayo, cuando Trump anunció que "la próxima semana" incrementaría al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la UE.

Lo justificó argumentando que Bruselas "no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado", por lo que la conversación de este jueves entre Trump y Von der Leyen aparentemente aporta calma a la relación transatlántica.

El mandatario estadounidense, que calificó como "excelente" la conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, explicó que además de la cuestión sobre los aranceles, abordaron otros temas como el hecho de que Washington y Bruselas están "totalmente unidos en que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear".

"Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas", concluyó Trump.