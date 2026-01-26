El humorista Héctor de Miguel anuncia un parón tras ser objeto de amenazas por parodiar a Nacho Abad

"Ha llegado el momento de parar". Con estas palabras anuncia el humorista y presentador Héctor de Miguel, Quequé, un parón indefinido tras haber recibido amenazas por el contenido de su programa Hora Veintipico. "El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que –quien me sufrió lo sabe– llevaba tiempo barruntando", agrega en un comunicado.

El conductor del programa de la Cadena Ser reconoce que "la última semana fue difícil" y su equipo decidió "sacar adelante unos programas" de los que dice sentirse "orgulloso", en torno al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y especialmente su cobertura mediática. "Nos centramos en hacer comedia con lo que había alrededor de la desgracia, y quien sostenga que le faltamos al respecto a las víctimas de los accidentes ferroviarios, simplemente está mintiendo", asiente el cómico.

"Si la parodia del inefable escoció, fue porque el dardo hizo diana". Se refiere el humorista con estas palabras a la parodia que escenificó sobre Nacho Abad por la cobertura que hizo del accidente el periodista de Cuatro. "No fue nuestro programa el que mostró imágenes truculentas para aumentar unas décimas el share ni quien fomenta la desinformación y el conflicto a diario a base de debates maniqueos", aclara.

El pasado 23 de enero, la asociación de policías Jusapol señaló al humorista tildando su trabajo de "parodia lamentable" e incidiendo que "no es la primera vez". Otros usuarios, como el activista nazi Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista en algunos casos.

Pugilato ya protagonizó una agresión al cómico Jaime Caravaca durante una actuación en Madrid. El neonazi cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales y ha emitido ya un programa especial en su canal de YouTube en torno a Héctor de Miguel, con otros militantes fascistas, en el que asegura que "este tipo tiene que pagar por sus palabras".

Dos colaboradores de Hora Veintipico ya habían denunciado previamente en comisaría haber recibido amenazas telefónicas y alertaron de que algunos usuarios habían filtrado la dirección de sus familiares. Uno de ellos tuvo que solicitar protección para actuar en un espacio municipal en el barrio madrileño de Vallecas.

En su comunicado, Héctor de Miguel agradece a la Cadena Ser y a su equipo el trabajo desarrollado durante los últimos años. "Tengo que descansar un rato y luego ya veremos", cierra el humorista.