La segunda mujer que denunció a Errejón no ratifica la denuncia y aboca al archivo de la causa

La segunda mujer que denunció al exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por presunta agresión sexual no ha ratificado la denuncia ante el juzgado, lo que aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas, informa EFE.

Según ha confirmado a EFE el letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, esta mujer no ha acudido al juzgado a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

El juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid admitió recientemente esta denuncia, que es la segunda por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón tras la que interpuso la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, y que se dirime en otro juzgado.

La segunda se interpuso en febrero por una presunta agresión sexual ocurrida el 16 de octubre de 2021, ocho días después de los hechos denunciados por Mouliaá, por la que el exportavoz de Sumar ha sido procesado en otro juzgado que le ha abierto juicio oral, aunque esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin embargo la mujer, una actriz cuya identidad no ha trascendido públicamente, no ha ratificado la denuncia ante la jueza porque ha sufrido un ataque de pánico como consecuencia del proceso, según han explicado fuentes del despacho Paredes y Asociados, que explican que ahora el caso se archivará "al no darse ese paso necesario".

No obstante, consideran que esto es "algo provisional" y los letrados están "intentando que se pueda continuar", sin dar más detalles por expreso deseo de la denunciante, que solicitó ser testigo protegida en la causa, sin que se lo concediera el juzgado, según han precisado fuentes jurídicas.

La defensa de Errejón: la credibilidad de la denuncia es nula

Por su parte la letrada de Errejón, Eva Gimbernat, ha dicho a EFE que se trata "de una denuncia que nació anónima y sigue anónima, con credibilidad nula", y que está abocada al archivo al no ser ratificada.

"Nunca hemos tenido condición de investigados, solo de denunciados, ya que no se ratifica la denuncia", ha afirmado la abogada, que ha añadido: "Todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos que de justicia material".

La letrada ha precisado que solicitó la personación en la causa en febrero pero a fecha de este viernes no han recibido la aceptación oficial, de manera que no han tenido acceso a ningún documento del proceso, y ello a pesar de insistir en la necesidad de estar informados sobre una denuncia por supuesta agresión sexual.

Los hechos denunciados

Esta denuncia relata que la víctima conoció a Errejón en redes sociales y finalmente ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla, en octubre de 2021.

La denunciante fue a la Policía Nacional el pasado 24 de febrero, pero "dado que los agentes tenían obligación de introducir los datos en el sistema Viogén, al cual tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos", instaron al letrado a acudir directamente ante la Sección de Violencia de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid, para preservar el anonimato.

Esta segunda denuncia contra Íñigo Errejón trascendió poco después de que en el primer proceso contra él hubiese novedades, ya que la actriz Elisa Mouliaá anunció en febrero que retiraba su acusación contra el exdiputado por motivos de salud y personales, aunque no se retractaba de la denuncia.

Preguntas y respuestas para no perderse en el laberinto jurídico del 'caso Errejón' Ver más

El juez de esta primera causa, Adolfo Carretero, le advirtió de que debía presentar la renuncia correctamente, con la firma de su letrado, y finalmente la actriz comunicó que sí seguía adelante, en un proceso en el que la Fiscalía no acusa al no ver delito.

Este cambio de parecer de Mouliaá hizo que los jueces de la Audiencia Provincial que iban a decidir sobre el recurso de Errejón contra su procesamiento preguntaran al magistrado si la actriz había renunciado oficialmente a acusar. El juez determinó que no y dictó varias providencias que fueron recurridas por la defensa de Errejón, que argumentó que el juzgado tenía que dar por renunciada a Mouliaá y archivar la causa.

Ahora el juez se ha ratificado en esa postura y de esta forma la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que decidir próximamente sobre dos cuestiones fundamentales en la causa: el procesamiento de Errejón y la validez de la anunciada renuncia de Mouliaá.