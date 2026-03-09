Transparencia total
'CASO ERREJÓN'

Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

  • La mujer dice haber sido víctima de una agresión sexual cometida por el exlíder político en octubre de 2021
  • Su defensa lleva también el caso de la primera denunciante, la actriz Elisa Mouliaá
El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón ofrece declaraciones a los medios tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla. Mateo Lanzuela (Europa Press)
Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda denuncia contra el expolítico tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá, según ha informado el abogado de ambas denunciantes y recoge EFE.

