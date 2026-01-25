El funeral de Estado por Adamuz se pospone por la imposibilidad de algunas víctimas de acudir

El Gobierno y la Junta de Andalucía han decidido posponer la celebración del Homenaje de Estado a las víctimas del accidente de Adamuz que tenía previsto celebrarse el próximo 31 de enero.

Lo hacen tras hablar con familiares de víctimas y constatar que un número importante de ellas no podría acudir al acto, que se iba a celebrar en Huelva, y otras preferirían que se celebrase en otra fecha posterior.

En comunicados prácticamente idénticos y emitidos de forma simultánea, los dos gobiernos anunciaron hace unos días que Pedro Sánchez y Juanma Moreno habían hablado por teléfono para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente. Una muestra de la sintonía con la que han trabajado ambas administraciones desde que se produjo el accidente en la localidad cordobesa el pasado domingo.

Fuentes del Gobierno central habían avanzado la intención de celebrar un funeral de Estado, pero apuntaban a la necesidad de esperar a que todas las víctimas mortales fueran recuperadas e identificadas y recordaban que había que coordinar agendas con la Casa Real. Finalmente Sánchez y Moreno acordaron celebrar el acto por la memoria de los fallecidos en Huelva. En esa provincia residían al menos 23 de las 45 víctimas mortales del accidente.