La jueza del 'caso FP' llama a declarar a un exalto cargo del Gobierno de Ayuso

La jueza de Instrucción número 39 de Madrid ha llamado a declarar como investigado a José María Rodríguez Jiménez, ex director general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial entre 2019 y 2023 durante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la causa conocida como caso FP.

En una providencia dictada el 26 de enero, al que ha tenido acceso EFE y ha adelantado eldiario.es, se ha informado de que ha sido llamado a declarar como investigado el próximo 11 de marzo y cita como testigos a directores de institutos.

Así, acudirán como testigos siete directores de centros en los que supuestamente se produjo el fraccionamiento de contratos y facturas -a través de contratos menores- para otorgar obras que deberían haber salido por concurso público.

Los centros afectados son la Escuela de Arte Alberto Corazón, IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias, y el centro de San Fernando.

La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, investiga un presunto delito de prevaricación administrativa que afecta a la anterior cúpula de la Consejería de Educación, liderada por el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la ahora consejera de Hacienda, Rocío Albert.

La justicia indaga por qué y por orden de quién la Consejería de Educación construyó, entre 2021 y 2023, al menos diez centros de FP y Formación de Profesorado sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico.