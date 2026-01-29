El Rey Trump. Así lo llama el Boss en su última canción que compuso desde la rabia, el mismo sábado, tras ver el asesinato de Alex Pretti, el enfermero que, horrorizado por lo que estaba sucediendo en su ciudad, se sumó a las protestas contra los agentes del ICE y que acabó acribillado, en plena calle, por dos agentes.

Bruce Springsteen compuso la canción el sábado, su letra es un homenaje a Pretti, a Renee Good, la mujer que también murió, tiroteada por agentes del ICE sólo unos días antes y que fue el comienzo de esa ola de protestas que recorren Mineápolis. “Dos muertos abandonados a su suerte en calles nevadas”, dice Bruce. “Defenderemos esta tierra”, dice el hombre que ha cantado, orgulloso, desde hace décadas sus orígenes, Born in the USA. Bruce sabía que esta canción era necesaria, tenía que convertirse también en un himno para todos esos americanos que ven, horrorizados, lo que está pasando en su país. Así que la grabó el martes y la hizo pública el miércoles. Una canción que, seguramente, se va a convertir en el grito más rotundo contra lo que está pasando en Estados Unidos. Un homenaje a todos esos civiles, personas anónimas, vecinos que, como Pretti, se han armado con sus móviles y con su honor contra “los matones federales de Trump”, como dice el Boss en su canción.

Quienes ejecutan órdenes injustas creen que el tiempo los protege. Pero no. (...) Cuando el miedo deja de ordenar y la vergüenza nombra, la justicia puede abrirse paso

Desde luego, ves a esos “agentes” del orden sembrar el caos, desde la más absoluta impunidad, que te cuesta entender cómo hacen su trabajo sin que se les remueva la conciencia. Siento no poder ponerle nombre al autor de esta reflexión que leí hace unos días y que me parece imprescindible ponerla aquí. Ya saben que los agentes del ICE siempre van tapados, con sus pasamontañas, sus gafas de sol, haga frío o calor. Pues esta persona, siento no haberme guardado su nombre, decía que no hay capuchas que duren para siempre. La historia, recordaba, lo demuestra una y otra vez. Quienes ejecutan órdenes injustas pueden creer que el tiempo los protege. Pero no. El tiempo también acumula. Los gobiernos pasan, los archivos se abren, los nombres emergen. Aquello que parecía rutina vuelve convertido en pregunta. Cuando el miedo deja de ordenar y la vergüenza empieza a nombrar, la justicia puede abrirse paso.

Amén. Es lo que todos esperamos. Que estos tiempos oscuros pasen, que la justicia pueda de nuevo ser escuchada y respetada. Que quienes se creen ahora mismo impunes, paguen por lo que están haciendo. Que el país que prometía cumplir tus sueños vuelva a ser un país de acogida, lo que siempre fue hasta que el Rey Trump decidió sembrar el caos.