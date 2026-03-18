Sánchez reclama a Feijóo que se desmarque de la guerra y el líder del PP le acusa de "no hacer nada"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha hecho "nada" tras los ataques de Israel y EEUU contra Irán, pese a erigirse como una de las voces más críticas con el conflicto. "Han pasado 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa, pero los transportistas, los pescadores, los agricultores, la industria, las empresas, las familias sí tienen prisa. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que se aprovecha de la guerra", le ha espetado el jefe de la oposición. Así, le ha dicho que "no se le ocurra" aprobar medidas contra el impacto de la guerra en un real decreto ley ómnibus.

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En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras los comicios en Castilla y León, el conservador le ha tachado de "perdedor", pese a que el PSOE subió dos escaños respecto a 2022, los mismos que el PP. "No es una mala racha, es un veredicto al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra. Le están fallando los superpoderes ni cuelan sus maniobras ni sus cortinas de humo ni sus mentiras ni su odio con H ni su discurso del miedo", señaló Feijóo.

Por su parte, Sánchez le recordó que este mismo viernes el Ejecutivo aprobará un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra y ha defendido que "el Gobierno ha estado donde ha estado siempre, en defensa de la paz y del 'no a la guerra', en defensa del multilateralismo". El presidente del Gobierno ha dado por hecho que el PP no apoyará esas nuevas medidas y lanzó a Feijóo esta pregunta: "¿Qué van a hacer ustedes, sí a la guerra y no a las ayudas?", a lo que el líder de los populares se limitó a contestar que "la mayoría de los españoles no estamos a favor de la guerra".

Además, el presidente del Gobierno ha acusado a Feijóo de "poner la venda antes de la herida" antes de conocer el paquete de medidas. "Usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca el incendio. Llevan 18 días equivocándose, señor Feijóo, rectifique. Pero no porque sea de sabios, porque es su responsabilidad", le lanzado el socialista.