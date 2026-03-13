Feijóo acusa a Vox de pedir el voto en Castilla y León "para bloquear"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Vox en el cierre de campaña de Castilla y León de las elecciones del próximo domingo y ha acusado al partido de Santiago Abascal de pedir el voto "para bloquear" el Gobierno de la región, como lo está haciendo en Extremadura y Aragón.

En un mitin en Valladolid, Feijóo ha dicho que Vox ha pedido el voto "para bloquear", para "tener unos votos, jugar con ellos" y para que no haya Gobierno en Castilla León "hasta que ellos decidan que lo haya".

"Yo esto no lo había visto en mi vida: que alguien que dice que hay que echar a Sánchez pida el voto para no dejar gobernar al PP después de ganar", ha afirmado.

El que se presenta para "bloquear la alternativa" al Gobierno y "estafar" al ciudadano, ha añadido, "merece un castigo".

Feijóo ha acusado además a Vox de ir yendo a los pueblos y defendiendo lo rural cuando todos son "unos urbanitas" que han nacido en ciudades.

"Dicen que defienden a los agricultores" ha añadido, pero cuando tuvieron la responsabilidad de la Consejería de Agricultura, "cogieron y dejaron el arado", el tractor, la empacadora y los regadíos.

En su discurso, que ha precedido al del candidato Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo ha llamado a los castellanoleoneses a ser "libres" y facilitar que haya un "Gobierno libre".

El líder del PP ha pronosticado que el presidente castellanoleonés va a tener "un buen resultado" el domingo y va a seguir siendo presidente de la región, porque "se lo ha currado", "se lo merece" y "es un valiente" y también porque "el despiste enfrente es tremendo".

Aun así, ha agregado, no es suficiente ganar, por lo que ha pedido "ganar contundentemente" para que Castilla León tenga "un gobierno sólido" y "estable", con un presidente que no dependa más que de la gente de Castilla y León.

El PP, ha añadido, es el único partido que ha pedido el voto para gobernar, ya que el PSOE lo ha pedido "para no perder por mucho", "los de Izquierda Unida, Podemos no Podemos, Sumar y restar" lo han pedido "para no desaparecer" y Vox, "para bloquear".

El voto del enfado contra Sánchez

Feijóo ha dicho además que el voto a Mañueco "vale doble", porque "le da un buen disgusto a Sánchez". Otra "gran victoria" del Partido Popular, ha añadido, es "otro gran empujón" para sacar a Sánchez de la Moncloa.

"Sánchez estará encantado si el resultado es confuso. Sánchez estará encantado si hay bloqueo en Castilla León y estará preocupado si el resultado es inapelable", ha reiterado el líder popular, que ha criticado al presidente del Gobierno por creer que "insultando a los líderes internacionales iba a ganar votos" en la región.

Feijóo ha animado a votar al PP a los votantes del PSOE que no les gusta lo que hace Sánchez y a los votantes de Vox que no están de acuerdo "con que su voto sirva para bloquear gobiernos y dar oxígeno a la izquierda". El voto al PP, ha añadido, es "el voto que pone el cabreo a funcionar".

El mitin de cierre de campaña ha reunido en la Feria de Muestras de Valladolid a más de 1.500 personas en un acto que no ha logrado llenar el recinto y que ha congregado en el mismo escenario, por segunda vez en toda la campaña, al líder de los populares y al candidato a la reelección como presidente de la Junta.

Y es que, a pesar de que han sido casi diarios los actos de Feijóo en diferentes puntos de la comunidad, en estas dos semanas solo ha acompañado al candidato en el acto de apertura, en Ávila, y en este cierre en Valladolid.

Belarra llama a movilizarse para echar a Mañueco, "un comercial para grupos empresariales"

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha llamado este viernes a movilizarse contra el candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de no ser un presidente de comunidad autónoma, sino "un comercial para grupos empresariales" que hacen negocios con las macrogranjas o las energías renovables.

En el mitin de cierre de campaña de Podemos en Valladolid para las elecciones de este domingo en Castilla y León, el candidato de Podemos-Alianza Verde a las Cortes, Miguel Ángel Llamas, ha dicho que el presidente de la Junta "no es el lápiz más afilado del estuche" y le ha criticado que "no se haya atrevido a ir este viernes a una entrevista en TVE, donde tampoco es que lo pongan tan difícil".

Sánchez y Zapatero hilvanan con el “No a la guerra” pasado y presente del PSOE en el cierre de campaña en Castilla y León Ver más

Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos y hasta esta legislatura procurador en Cortes, ha rebatido el concepto de voto útil de otros partidos y ha dicho que "el voto útil es el que representa al 100 % tus ideas políticas"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero se ha referido asimismo al candidato del PP para acusarle de querer que esta sea "una tierra de sacrificio" y "que se queden los negocios, mientras le da igual que la gente se vaya".

Montero ha criticado además a PP y Vox por "ponerse del lado del agresor", el presidente de EEUU Donald Trump, "un agresor sexual que está tirando bombas por el mundo" y ha subrayado que los dos partidos de la derecha "no son de fiar".