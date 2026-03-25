La fiscala elogia la "exquisita" investigación del 'caso Montoro' y avisa de su atasco por el tsunami de recursos

La Fiscalía Anticorrupción continúa con la ímproba tarea de dar respuesta al aluvión de escritos que sepultan desde hace meses el conocido como caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos. En un nuevo escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, la fiscala Carmen García Cerdá elogia la "exquisita" instrucción de la causa. Y advierte del atasco de la misma por los "ingentes" recursos y alegaciones que los investigados se han encargado de presentar de forma "escalonada". "Todo ello está ralentizando la elevación de los recursos a la Sala", sentencia.

Los detalles de la investigación alrededor del despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por Montoro, que ahora opera bajo el nombre de Global Afteli, comenzaron a conocerse el pasado verano, cuando el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona alzó un secreto de sumario que se había prolongado durante siete años. Desde entonces, la instrucción ha entrado en una suerte de fase de letargo. El magistrado Rubén Rus ha ido concediendo plazos para que la enorme cantidad de partes personadas –hay una treintena de investigados y una decena de acusaciones populares– pudieran estudiarse bien la causa e impugnar las decisiones que considerasen. y recurrir las decisiones que considerasen.

La cascada de recursos para tratar de tumbar la causa ha sido monumental. Las defensas buscan la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso, alegando una supuesta indefensión. Disparan, por ejemplo, contra el mantenimiento del secreto de las actuaciones. O alegan una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", se exponía, por ejemplo, en uno de ellos.

La Fiscalía Anticorrupción ha ido respondiendo, poco a poco, a todos ellos. En total, ha emitido desde el pasado verano cerca de una decena de escritos rebatiendo los argumentos del ejército legal que acompaña a los investigados. Uno de los últimos está fechado el pasado 16 de febrero. En él, la fiscala pone el foco, precisamente, en la "estrategia" seguida por las defensas para "anular" la "exquisita instrucción realizada". "Están sirviéndose (...) no solo de los recursos de reforma y apelación, sino también del escrito de adhesión, esta vez incluso adhesión a otra adhesión, para replicar lo argumentado por el Ministerio Fiscal y otras acusaciones contestando a sus recursos de reforma y apelación", expone.

Dichas "estrategias" de presentación "de forma escalonada" de recursos y escritos de adhesión a los mismos incidiendo en las "peticiones de nulidad" pero con "argumentos distintos" demuestran lo acertadas que fueron las resoluciones del instructor acordando el secreto de las actuaciones. "Si no se hubiese adoptado, lo que está ocurriendo en este momento procesal es lo que nos hubiésemos encontrado en la fase inicial de investigación de los hechos y determinación de las personas intervinientes. No hubiese sido posible realizar ninguna investigación, no se hubiese podido avanzar en la instrucción", asevera.

Todo ello, señala la fiscala, está "ralentizando" la "elevación definitiva" a la Sala de los recursos, de cuya resolución por parte de la Audiencia de Tarragona depende la continuidad de una investigación que acaba de ser prorrogada hasta finales de julio. Al fin y al cabo, completa el escrito, "debe existir unidad de pronunciamiento en sus resoluciones". Entre las apelaciones, a Anticorrupción le resulta "llamativa", por ejemplo, la que va en contra del auto que encomendaba a Mossos d'Esquadra y Guardia Civil la práctica de determinadas diligencias de investigación, "buscando" que el primero de los cuerpos "no investigue".

Otros obstáculos

Anticorrupción critica las maniobras de los imputados del 'caso Montoro' para "cargarse la investigación" Ver más

El Ministerio Público también recoge en su escrito otros obstáculos con los que se ha topado la investigación. Recuerda, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria "no atendieron en todos sus términos el requerimiento judicial de entrega de correos corporativos, que tuvo que reiterarse, lo que dilató el comienzo de su examen". "También el análisis de cuentas bancarias evidencia que la documentación interesada ha sido aportada incompleta, requiriendo que se haga una nueva petición a entidades crediticias, respecto de las que se ha conocido que algunas realizaron pagos al despacho investigado", continúa la fiscala.

A esto ya se hizo alusión en el último informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa, en el que se cifraba en un millón de euros la cantidad que Equipo Económico habría cobrado entre 2011 y 2020 de las empresas gasistas, camuflados en parte como "prima de éxito". Aquel documento, fechado a finales de enero, señalaba: "En el tratamiento preliminar de los datos contenidos en los archivos facilitados a esta unidad el 21/07/2025 se observan 'carencias' que limitan el alcance del presente informe".

Tras esto, Anticorrupción vuelve a poner el foco en los investigados: "Desde el levantamiento del secreto, las partes no han pedido ninguna diligencia, llevan meses sin aportar nada a la causa. Es decir, que ahora que es cuando toca hacerlo, no lo hacen. Esto demuestra que no se les ha causado ninguna indefensión". Mismo argumento que la fiscala utilizó, tres días después, en otro escrito, adelantado el pasado jueves por este diario. En él, García Cerdá también cargaba contra las maniobras de los investigados para "cargarse la investigación" del caso que persigue al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, uno de los fundadores de Equipo Económico.