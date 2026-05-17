En pleno juicio en apelación del caso Sarkozy-Gadafi, considerado por la acusación y las partes civiles como un caso de corrupción de una magnitud excepcional, las últimas estadísticas oficiales del Ministerio del Interior confirman el aumento sin precedentes de los delitos contra la probidad en Francia. Los servicios de policía y gendarmería nunca habían registrado tantos delitos de esta categoría como en el año 2025, según los datos publicados por la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) y el servicio estadístico del Palacio Beauvau (SSMSI), sede del ministerio.

En 2025, las autoridades identificaron nada menos que 1.125 incumplimientos del deber de probidad. Según el Código Penal: corrupción, tráfico de influencias, concusión, tráfico de intereses, malversación de fondos públicos y favoritismo. Un nivel nunca alcanzado desde que los datos se centralizan y se comunican anualmente, a raíz de las leyes de moralización de 2016.

Entre 2016 y 2025, el número de delitos contra la probidad se disparó un 81 %. Este aumento está relacionado, en particular, con los delitos de corrupción, que se multiplicaron por 2,7

Evolución del número de delitos contra la probidad registrados por los servicios de policía y gendarmería

Gráfico: MediapartFuente: Agencia Francesa Anticorrupción, Servicio Estadístico Ministerial de Seguridad Interior Creado con Datawrapper

Infografía Mediapart

En el censo anterior, correspondiente al año 2024, los servicios de policía y gendarmería habían registrado 968 procedimientos en curso (principalmente en fase final de investigación, según las precisiones metodológicas aportadas por el Ministerio del Interior). El año 2025 se caracterizó, por tanto, por un aumento general del 16 % de los hechos registrados en un año.

Varias categorías de delitos registraron aumentos, pero el incremento más espectacular se produjo en los casos de corrupción, que se dispararon un 35 % (de 334 en 2024 a 451 en 2025). Desde 2016, la evolución es aún más impresionante: en los últimos nueve años, la corrupción ha aumentado un 268 % (de 168 casos a 451), sin que ningún responsable gubernamental se haya inmutado.

El actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, parece poco receptivo a las cuestiones de probidad: en octubre de 2025 concedió un trato de favor a Nicolas Sarkozy durante su breve estancia en prisión. En 2021, cuando era ministro del Interior (y, por tanto, jefe de la policía anticorrupción), el mismo Darmanin se empeñó en brindar su apoyo público al expresidente de la República, de quien fue portavoz, el día de su primera condena por corrupción.

Más de tres cuartas partes de los imputados son hombres

Las otras dos categorías de delitos más registradas son la “malversación de fondos públicos” (171 casos en 2025, cifra estable con respecto a años anteriores) y la “obtención ilegal de beneficios” (195 casos, en ligero descenso). Entre los autores, los hombres están “sobrerrepresentados” (77 % de los acusados). También son de más edad que la media nacional: “el 53 % de los acusados de delitos contra la probidad tienen 45 años o más”, mientras que esta categoría representa el 46 % de la población general.

Desde 2016, la tasa media de aumento anual de los delitos contra la probidad es del 6 %, señalan la AFA y el SSMSI en su análisis, y destacan que este aumento “no se debe a dinámicas regionales particulares”, aunque territorios como Córcega o los de ultramar registren un número de infracciones por habitante superior a la media.

El servicio de estadística también presta especial atención a los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, una de las principales preocupaciones del Gobierno en su lucha contra el narcocrimen: a lo largo de la década, se han registrado una media de dieciséis delitos al año relacionados con infracciones de la legislación sobre estupefacientes. Pero esta cifra podría estar infravalorada, precisan la AFA y el SSMSI, ya que investigadores y magistrados explican que la corrupción “rara vez se tiene en cuenta” en estos expedientes, pues suele ser “difícil de caracterizar”.

Los datos de los servicios de policía y gendarmería van acompañados de una encuesta “Experiencias y percepciones en materia de seguridad” (VRS), según la cual 188.000 personas mayores de 18 años (el 0,4 % de la población total) “declaran haberse enfrentado a una situación de corrupción en el ámbito profesional en 2023”.

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En el 15 % de los casos, prosigue el estudio, el objetivo “era obtener un servicio (una plaza de guardería, por ejemplo) o acelerar su obtención”. Sin embargo, señalan los analistas, en los procedimientos cerrados entre 2016 y 2023, “apenas se han registrado 1.700 personas físicas víctimas de delitos contra la probidad”. Según la encuesta VRS, “menos del 1 % de las víctimas de corrupción en el ámbito profesional presentan denuncia”.

Traducción de Miguel López