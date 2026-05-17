Sigue en directo la jornada electoral en Andalucía

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El PSOE de Andalucía analiza "con cautela" el aumento de la participación en las elecciones de este domingo, que a las 18:00 horas había crecido un 7,65% con respecto a la de los comicios de 2022, según datos del Parlamento de Andalucía.

Fuentes socialistas señalan que los partidos de fútbol que se celebran esta tarde ha podido provocar el que los aficionados hayan adelantado su voto y que quienes viven cerca de los estadios lo hayan hecho también, lo que rebajaría la subida de participación, que podría ser en parte, señalan, un adelanto de la hora de voto.

Lo mismo ocurre con las ferias que este fin de semana se celebran en diversos puntos de Andalucía y que, señalan fuentes del PSOE a EFE, podrían haber provocado que los ciudadanos acudieran a votar antes que otras convocatorias.