MINUTO A MINUTO
Sigue en directo la jornada electoral en Andalucía
Sigue el minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía
22:11 h
Con el 80,74% escrutado, el PP gana las elecciones con 52 diputados, a 3 de la mayoría absoluta, que está en 55. Necesita a Vox para gobernar, que crece 2 parlamentarios hasta 16. El PSOE baja dos hasta 28. Por Andalucía tiene 4 y Adelante Andalucía sube a 8.
22:00 h
Con el 71% escrutado, los resultados se mantienen. El PP gana las elecciones con 52 diputados, a 3 de la mayoría absoluta, que está en 55. Necesita a Vox para gobernar, que crece 2 parlamentarios hasta 16. El PSOE baja uno hasta 29. Por Andalucía tiene 4 y Adelante Andalucía sube a 8.
PP: 52
PSOE: 29
Vox: 16
Adelante Andalucía: 8
Por Andalucía: 4
21:43 h
Con el 50% escrutado, el PP gana las elecciones con 52 diputados, a 3 de la mayoría absoluta, que está en 55. Necesita a Vox para gobernar, que crece 3 parlamentarios hasta 17. El PSOE baja dos hasta 28. Por Andalucía tiene 4 y Adelante Andalucía sube 8.
PP: 52 (-6)
PSOE: 28 (-2)
Vox: 17 (+3)
Adelante Andalucía: 8 (+6)
Por Andalucía: 4 (-1)
21:31 h
Con el 33% escrutado, el PP gana las elecciones con 49 diputados, a 6 de la mayoría absoluta, que está en 55. Necesita a Vox para gobernar, que crece 4 parlamentarios hasta 18. El PSOE sube 1 y se queda en 33. Por Andalucía tiene 3 y Adelante Andalucía sube 8.
PP: 51 (-7)
PSOE: 30 (se mantiene)
Vox: 17 (+3)
Adelante Andalucía: 8
Por Andalucía: 3 (-2)
21:15 h
Con el 15% escrutado, el PP gana las elecciones, aunque todavía estos resultados son provisionales. El PP obtendría 48 escaños, lejos de la mayoría absoluta que está en 55 y necesitaría a Vox que suma 18 para gobernar. El PSOE sumaría 2 hasta los 32; Adelante Andalucía suma 8; y Por Andalucía perdería 2, quedando en 3.
21:06 h
El PSOE de Andalucía analiza "con cautela" el aumento de la participación en las elecciones de este domingo, que a las 18:00 horas había crecido un 7,65% con respecto a la de los comicios de 2022, según datos del Parlamento de Andalucía.
Fuentes socialistas señalan que los partidos de fútbol que se celebran esta tarde ha podido provocar el que los aficionados hayan adelantado su voto y que quienes viven cerca de los estadios lo hayan hecho también, lo que rebajaría la subida de participación, que podría ser en parte, señalan, un adelanto de la hora de voto.
Lo mismo ocurre con las ferias que este fin de semana se celebran en diversos puntos de Andalucía y que, señalan fuentes del PSOE a EFE, podrían haber provocado que los ciudadanos acudieran a votar antes que otras convocatorias.
20:57 h
José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, ha llegado pasadas las ocho y media a la sede del partido en Jerez sin querer hacer ninguna valoración tras los primeros sondeos de las elecciones andaluzas, pero visiblemente contento por la posibilidad de que el partido tenga el mayor crecimiento electoral de la jornada.
García ha llegado acompañado por Leti Blanco, candidata número dos por Cádiz; Teresa Rodríguez, que fuera la candidata a la presidencia en las elecciones de 2022; y David de la Cruz, número tres de la lista.
Los buenos resultados que le otorgan los sondeos en la tarde del domingo hacen que pudiera llegar a constituir grupo parlamentario propio, según el Reglamento de la Cámara, si alcanza finalmente los cinco diputados.
Esta circunstancia ha provocado que el optimismo sea grande en la sede del partido en Jerez, donde se espera a la conclusión del recuento antes de realizar cualquier tipo de valoración de manera oficial.
20:41 h
El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo que está "satisfecho" con el aumento de la participación registrado en todas las provincias andaluzas, aunque ha señalado que habrá que esperar al resultado de las urnas porque "está todo abierto".
Moreno ha llegado pasadas las 20:00 horas a la sede del PP de Andalucía, en Sevilla, donde su partido tiene este domingo su 'cuartel general' para seguir durante la noche el escrutinio de las elecciones andaluzas.
20:30 h
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha llegado alrededor de las 20:00 horas al restaurante junto al río Guadalquivir en Sevilla donde seguirá con su equipo el escrutinio de las elecciones andaluzas de este domingo.
En una tarde soleada, dirigentes, militantes y simpatizantes de Vox han ido llegando desde las 19:30 horas al 'cuartel general' de la formación, donde esperan superar su resultado de hace cuatro años, cuando consiguieron 14 escaños en el Parlamento de Andalucía.
"Llegó el día", comentaban un grupo de parlamentarios y candidatos minutos antes del inicio del escrutinio.
20:23 h
El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha llegado diez minutos antes de las ocho de la tarde a la sede de IU Andalucía en Sevilla para seguir desde allí el desarrollo de la noche electoral y los resultados de los comicios autonómicos.
Acompañado por Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos Andalucía, junto a la número dos de la lista por Sevilla, Alejandra Durán, el también coordinador federal de IU ha accedido a la sede de la formación sin hacer declaraciones a los periodistas.
El candidato, que este domingo tras votar, llamaba a la participación en las urnas para que Andalucía "decida lo que quiere en los próximos cuatro años", va a seguir el desarrollo del escrutinio acompañado también por Toni Valero, máximo responsable andaluz de IU.
20:16 h
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, seguirá este domingo los resultados de las elecciones de Andalucía desde la sede del partido en Madrid, donde analizará con su equipo la probable victoria de Juanma Moreno, con la incertidumbre de si logrará la mayoría absoluta.
Fuentes de Génova han explicado que los resultados van a estar "bailando" hasta el final y que habrá escaños que se definan por décimas, ya que son ocho provincias con cinco o seis partidos compitiendo. Por ello, a minutos del cierre de las urnas, el PP no tiene certeza de que Moreno logre la mayoría absoluta.
Feijóo llegará en los próximos minutos a la sede popular y, después de que el escrutinio avance, el secretario general, Miguel Tellado, ofrecerá una rueda de prensa para hacer una primera valoración de los resultados.
20:05 h
Juanma Moreno obtendría una clara victoria en las elecciones andaluzas de este domingo: sumaría el 42,5% del voto, que se traduciría en una horquilla de 54-56 escaños, según el sondeo final de SocioMétrica.
La mayoría absoluta que le permitiría gobernar en solitario estará, por lo tanto, en el aire hasta el último minuto del escrutinio, pues dependerá del último escaño que se asigne en varias provincias.
El sondeo de SocioMétrica también augura el descalabro histórico de la candidata socialista María Jesús Montero, caería hasta el 20% del voto: la encuesta le otorga una horquilla de 23-25 diputados.
20:00 h
La encuesta de Sigma Dos coloca al PP en una horquilla entre los 56 y 59 diputados, mientras que el PSOE empeoraría los resultados de 2022 y no llegaría a los 30, rompiendo su suelo histórico.
Por otro lado, Vox y Por Andalucía, según esta encuesta podrían igualar o mejorar los resultados de las pasadas elecciones. En el caso de los de Abascal, se frenan, en 2022 consiguieron 14 escaños mientras que ahora la horquilla les sitúa entre los 13 y 15. Para los de izquierdas, Sigma Dos entrega prácticamente los mismos diputados.
La sorpresa es la de Adelante Andalucía que dobla sus parlamentarios y consigue entre 4 y 5, cuando en 2022 consiguieron hacerse con dos.
19:08 h
La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales habilitadas para los comicios andaluces sin incidencias relevantes, salvo en el CEIP Los Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz) donde las votaciones comenzaron con unos minutos de retraso.
En este último centro la Junta Electoral de Cádiz (JEC) ha acordado ampliar en diez minutos, hasta las 20:10 horas, el horario de cierre de una mesa en este colegio electoral, mientras que en el de Málaga el cierre será a las 20:14 y el de Sevilla a las 20:43 horas, justo el mismo tiempo que duró la demora en constituirse las mesas.
19:06 h
La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 52,14 % a las 18:00 horas, 7,6 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 44,51 %, con los datos comunicados prácticamente por todas las mesas electorales.
Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 18:00 horas habían votado 3.336.399 personas en toda Andalucía, según informa Efe.