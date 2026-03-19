Anticorrupción critica las maniobras de los imputados del 'caso Montoro' para "cargarse la investigación"

El caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo, avanza lentamente entre una montaña de recursos y respuestas de las partes personadas. Entre ellas, la Fiscalía Anticorrupción, que en uno de sus últimos escritos, al que ha tenido acceso infoLibre, critica las maniobras de los investigados para torpedear la investigación y la falta de movimientos desde que se levantó el secreto de sumario. "Han transcurrido más de siete meses y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación", expone.

El Ministerio Público lleva meses dando respuesta a la multitud de recursos interpuestos por los investigados contra el auto de 2 de agosto del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona declarando el secreto de la causa y los sucesivos que lo prorrogaron, así como a "los escritos de adhesiones y las adhesiones a las adhesiones, que incorporaban nueva documentación". Apelaciones en las que, en síntesis, los investigados alegaban falta de motivación y, por ende, causación de indefensión a las que, aún a día de hoy, siguen contestando. Así acaba de hacer la fiscala Carmen García Cerdá en varios escritos fechados el pasado mes de febrero, en los que defiende la legalidad del manto de silencio que durante siete años se desplegó sobre toda la causa.

Uno de ellos, al que ha accedido este diario, da respuesta al recurso de apelación interpuesto por Carlos Romero, quien fuera secretario general de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), y Covadonga Gómez, trabajadora de Equipo Económico. En él, la fiscala explica que el secreto resulta necesario para prevenir una situación que pueda "comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso". Algo que viene reconociendo el propio Tribunal Constitucional, que confirma la utilidad del mismo cuando "el conocimiento e intervención del acusado" en las actuaciones judiciales "pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación".

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"Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece que se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes para cargarse la investigación", apunta Anticorrupción. Habla de los intentos de "impedir" la actuación de los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial, de la interposición de "recursos masivos pidiendo la nulidad por indefensión, sin concretar cual sea ésta", de la impugnación de la incorporación de informes de análisis del equipo multidisciplinar o de los intentos de cerrar la causa "oponiéndose a la prórroga de la instrucción" cuando ni siquiera se ha tomado declaración a los investigados.

"Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba", apunta el escrito. Y continúa: "Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna".

La fiscala señala que se dan "todas las circunstancias" que "legitiman" la declaración de secreto y que la argumentación contenida en los autos recurridos era "más que suficiente". Además, insiste en que en ningún momento se ha privado a las partes de "ningún medio de defensa". "Los recurrentes no son capaces de señalar qué indefensión les ha producido la declaración de secreto", apunta. Es más, continúa el escrito, ni siquiera concretan "qué diligencias habría pedido" que el secreto "haya impedido su práctica".