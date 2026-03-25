China reafirma que no renunciará al uso de la fuerza para hacerse con el control de Taiwán

El Gobierno chino aseguró este miércoles que está dispuesto a "crear un amplio espacio" para avanzar hacia una "reunificación pacífica" con Taiwán, aunque advirtió de que no renunciará al uso de la fuerza y se reserva la opción de adoptar "todas las medidas necesarias" para hacerse con el control de la isla autogobernada, según informa EFE.

"Estamos dispuestos a crear un amplio espacio para la reunificación pacífica y, con la mayor sinceridad y el máximo esfuerzo, luchar por la perspectiva de una reunificación pacífica, pero en ningún caso permitiremos que se vulnere la soberanía nacional y la integridad territorial", afirmó Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), en una rueda de prensa.

"No prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de adoptar todas las medidas necesarias", agregó.

Estas declaraciones se producen días después de que la comunidad de inteligencia estadounidense publicara un informe en el que señalaba que China no tiene planes para invadir Taiwán en 2027, ni dispone de un calendario fijo para lograr la "reunificación" entre la isla y el continente. Según el documento, Pekín seguirá tratando de "establecer las condiciones para una eventual unificación con Taiwán, sin recurrir al conflicto".

Esta valoración contrasta con la expresada por el Pentágono a finales del año pasado, cuando en un informe aparte indicó que China aspiraba a "librar y ganar" una guerra en torno a Taiwán para finales de 2027.

Preguntada al respecto en la conferencia de prensa, Zhu manifestó que la resolución de la cuestión de Taiwán "es un asunto propio de los chinos, que no admite injerencias externas", y subrayó que "completar la reunificación de la patria es una exigencia inevitable para lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china".

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La portavoz agregó que, en la actualidad, la raíz de la "compleja y grave situación" en el Estrecho se debe a que las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán), en "connivencia con fuerzas externas", llevan a cabo "continuas provocaciones" en busca de la "independencia".

"Ante ello, no mostraremos tolerancia ni indulgencia alguna, y contamos con una firme voluntad, plena confianza y suficiente capacidad para frustrar cualquier forma de intento separatista de 'independencia de Taiwán'", advirtió.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y nunca han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.