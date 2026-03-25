La izquierda alternativa se encamina a otra cita electoral fragmentada en Andalucía con tres listas

Semana de pasión para la izquierda alternativa en Andalucía. El calendario electoral para el 17 de mayo fija hasta el Viernes Santo (3 de abril) el plazo para la presentación de las coaliciones. Y, por el momento, ese espacio está abocado a ir dividido hasta en tres listas: Por Andalucía (donde están IU, Sumar, e Iniciativa del Pueblo Andaluz), Podemos y Adelante Andalucía (el partido de Teresa Rodríguez).

La gran incógnita en estos momentos es qué hará Podemos. Adelante Andalucía ha trabajado durante estos años en un proyecto de izquierda alternativa, de corte andalucista, sin dependencia de Madrid y que rechaza gobernar con el PSOE. En cambio, bajo el paraguas de Por Andalucía ya han pactado una candidatura Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que se abre a que los morados sigan dentro.

En las anteriores elecciones, Podemos, IU, Iniciativa y Más País firmaron en el último minuto, al borde de la medianoche, la lista conjunta. Ese espacio tuvo serios problemas durante el primer tramo de la legislatura, pero finalmente la convivencia ha marcado la vida del grupo parlamentario.

Podemos insiste en el modelo de Extremadura

¿Y qué pasa ahora con Podemos? Los morados ya han elegido a su propio candidato, Juan Antonio Delgado, un guardia civil que fue diputado en el Congreso. En Andalucía hay voces que han apelado a la necesidad de unidad, como la de la propia líder regional de Podemos, Raquel Martínez, y la del diputado José Manuel García Jurado, que ya anunció que no repetirá en las listas y que publicó hace unos días una foto con Antonio Maíllo, líder nacional de IU y cabeza de lista del espacio de Por Andalucía.

Las miradas están puestas en la dirección de Podemos en Madrid, donde se abren a la posibilidad de confluir con el requisito esencial de que Movimiento Sumar (el partido fundado por Yolanda Díaz) no esté presente en la plancha electoral. Ione Belarra declaró este martes: "Saben muy bien cuál es el método Podemos, es el modelo de Extremadura. Nosotras vamos a trabajar para tener siempre las candidaturas más amplias y más transformadoras posibles. Y si la tarea política está clara, pues yo creo que las alianzas caerán por su propio peso".

La lista de Unidas por Extremadura estuvo conformada por Podemos e Izquierda Unida, con el apoyo externo de Sumar. Pero ese mapa no se da en Andalucía, donde IU ya ha firmado una alianza electoral con Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Fuentes de la dirección de IU indican que no hay negociación con los morados y que “sólo basta con que no se salgan” de la candidatura con la que concurrieron hace cuatro años.

Movimiento Sumar no se va a retirar de esa lista como exige Podemos. Fuentes de la dirección de esta formación manifiestan: “Respetamos los debates internos de las organizaciones hermanas y tenemos la obligación y la responsabilidad de llegar a acuerdos. Todas formamos parte de Por Andalucía y el pueblo andaluz nos pide que caminemos juntas”.

En la dirección nacional de Podemos insisten en las palabras de Belarra y señalan que no se han movido de ese posicionamiento. Asimismo, fuentes del partido en el sur recalcan: “Nuestra posición es clara y la expresamos en noviembre, en la primera rueda de prensa de Juan Antonio Delgado, tras haber sido elegido en primarias. Ofrecimos de manera pública y abierta nuestra disposición a conformar una coalición y que nuestro modelo era Extremadura, y desde entonces lo hemos repetido innumerables veces”.

El resto de partidos de Por Andalucía lleva meses trabajando con la idea de evitar otra vez la foto de un pacto agónico como hace cuatro años. Además, la apuesta de Maíllo es muy simbólica al ser el líder nacional de Izquierda Unida y uno de los políticos más conocidos en la comunidad por sus años como diputado en el Hospital de las Cinco Llagas. Ya han designado a los cabezas de cartel en las ocho provincias: Esperanza Gómez (Cádiz), José Antonio Jiménez (Huelva), Ernesto Alba (Málaga), Rafael Sánchez Rufo (Granada), Paqui Calero (Jaén), Rosa Rodríguez (Córdoba) y María Jesús Amate (Almería), además de Maíllo por Sevilla.

Fuentes de ese espacio también explican que Podemos, si no se integra en la candidatura, se va a encontrar en una situación complicada después del 17 de mayo, ya que tiene muy difícil lograr un diputado. Esto supondría quedarse fuera del Parlamento de la comunidad más poblada (que es la que reparte más escaños al Congreso en unas elecciones generales).

Adelante Andalucía se ve fuerte

Montero, a por las "grietas" de Moreno en la campaña: sanidad, educación, vivienda y "No a la guerra" Ver más

Quien no estará seguro en la ecuación electoral es Adelante Andalucía, que estrena número uno en la lista, José Ignacio García. Este diputado ha conseguido durante esta legislatura convertirse en uno de los grandes rostros de la oposición a Juanma Moreno. De hecho, el partido, según varias encuestas, podría incluso doblar sus resultados y pasar de dos a cuatro escaños.

García ha conseguido un gran eco mediático durante la crisis de la gestión de los cribados de cáncer y, además, ha despuntado en redes sociales. El gran hándicap de esta candidatura es que su fuerza reside especialmente en las provincias de Cádiz y de Sevilla, mientras que en las restantes tiene más poderío Izquierda Unida.

Fuentes del partido sostienen: “Estamos fuertes. Adelante Andalucía va como partido único, sin meterse en los líos que tienen en Madrid. Es un proyecto andalucista y de izquierdas”. Además, señalan que presentarán listas en las ocho provincias y prometen que harán una campaña “cañera”.