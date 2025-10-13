José Ignacio García (Adelante Andalucía): “Moreno debe dimitir, ha gestionado de forma nefasta y ha mentido”

José Ignacio García habla con infoLibre minutos después de haber conversado con una mujer de Málaga que le acaba de contar que nadie le ha avisado de que tiene un caso sospechoso de cáncer. La prueba se la hizo hace once meses. Lo describe impactado e indignado a la vez. “Hay un miedo colectivo en Andalucía”, suspira

García (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1987) se ha convertido en uno de los rostros políticos de la izquierda en Andalucía y será el candidato de Adelante Andalucía en las próximas elecciones del mes de junio. Señala claramente que el sistema andaluz de salud ha colapsado y pone el foco en el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por los fallos del cribado de cáncer de mama: “Es un plan de desmantelamiento de la sanidad pública para que todo el mundo tenga que hacerse un seguro privado. Y esto es solo la punta del iceberg”.

Rocío Hernández dimitió este miércoles como consejera de Salud por el fallo en el cribado del cáncer de mama, ¿es suficiente esta respuesta del Gobierno andaluz?

No, sin duda. Estamos hablando de que Moreno Bonilla ha quitado ya a tres consejeros de Salud. Ninguno de ellos ha solucionado la situación porque el problema es de fondo: el modelo de privatizaciones que conlleva derivar dinero de la sanidad pública a la privada y obligar a los andaluces a hacerse un seguro para que los atiendan. Y hay que señalar que luego ha premiado a los consejeros que han hecho el trabajo sucio: Jesús Aguirre ahora es presidente del Parlamento y Catalina García es responsable de Medio Ambiente. A ver con qué premia ahora a Rocío Hernández.

¿Debería asumir algún tipo de responsabilidad Moreno Bonilla en primera persona y dimitir?

Claro que sí. Es el momento de que Moreno Bonilla asuma que ha gestionado la crisis de una manera nefasta y que nos ha mentido de manera descarada. Lo que está escondiendo es un plan que tiene de desmantelamiento de la sanidad pública para que todo el mundo tenga que hacerse un seguro privado. Y esto es solo la punta del iceberg. Se tiene que ir porque el problema es el PP.

Adelante Andalucía ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, ¿cree que hay responsabilidades penales por parte de los responsables de Salud de la Junta?

No lo sé, lo que quiero es que se investigue. Hemos presentado la denuncia alertando de lo que ha pasado y los juzgados tienen que determinar si hay responsabilidad penal.

El verdadero plan de choque sería paralizar todo el proceso de privatización y revertir todos los conciertos sanitarios

¿Qué debería hacer la Junta de Andalucía desde el punto de vista de la gestión sanitaria sobre el cribado? ¿Tendría que revisar de oficio el Gobierno andaluz todas las mamografías de los últimos cinco años?

El verdadero plan de choque sería paralizar todo el proceso de privatización y revertir todos los conciertos sanitarios. Todo el dinero que se dedica a la privada debería ir a la contratación de personal en la pública y a la mejora de las condiciones laborales. Se están marchando los sanitarios de Andalucía a todas las comunidades de España porque aquí es donde peor están. Es que ahora, por ejemplo, te dan cita en el centro de salud para el médico de cabecera para dentro de veinte, treinta o cincuenta días.

¿Ha colapsado la sanidad pública andaluza?

Claro. Moreno Bonilla no sabe decir cuál es la causa del problema de los cribados. Ellos quieren delimitar el problema al Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), pero es mentira. No saben identificar qué ha pasado porque el sistema está haciendo aguas. Se han cargado los equipos de coordinación, se están yendo los médicos, están maltratando a los enfermeros y los técnicos se quejan de sus condiciones laborales. Hay fugas por todas las esquinas que hace que el barco se hunda. El problema es del modelo general.

La Junta ha cifrado en dos mil mujeres las afectadas por el fallo de los cribados, ¿cree que el dato es superior al que se da oficialmente?

Claro, esa es otra mentira. Ellos se inventaron en una convocatoria de prensa lo de las dos mil. Están saliendo casos en todas las provincias.

La asociación Amama habla de que hay mujeres que han muerto por el fallo de los cribados...

La asociación Amama habla de que hay mujeres que han muerto por el fallo de los cribados...

Exactamente. La asociación ya está diciendo que puede haber fallecidos. Se lo preguntamos el jueves a Moreno Bonilla en el Parlamento y no contestó. Hay dos tipos de problemas dentro del fallo del cribado. Uno es que hay mujeres a las que no se les estaba avisando y otro es que había mujeres que sí eran avisadas pero iban al hospital para pedir la nueva cita por su caso sospechoso y les daban para ocho meses o un año después. Así son miles y miles de personas. Me acaba de contar una mujer de Málaga que, al escuchar las noticias, se ha metido en la aplicación del Servicio Andaluz de Salud y se ha dado cuenta de que está subida una mamografía suya con sospechas. Nadie le había llamado desde que se hizo la prueba hace once meses. Hay un auténtico miedo colectivo en Andalucía.

¿Ese miedo colectivo puede llevar al efecto de que las mujeres acudan en masa a la sanidad privada para hacerse pruebas?

Claro, mucha gente a lo mejor se va a la sanidad privada. Es lo que quiere Moreno Bonilla, no es una mala noticia para él. Lo que quiere es que desconfiemos de la sanidad pública.

Moreno Bonilla y el PP siempre argumentan que es el Gobierno andaluz que más ha subido la inversión en sanidad, ¿es así?

Tiene truco. Es el que más dinero ha destinado a la sanidad privada. Por cierto, los conciertos los inventó antes el PSOE con María Jesús Montero. El PP ha acelerado la privatización. Pero le devuelvo la pregunta al PP. Si de verdad es el Gobierno que más ha gastado en sanidad, ¿cómo que no arreglan el problema? Porque las listas de espera son enormes. Esto quiere decir que no saben tampoco gestionar.

El PP habla de que hay una "manipulación" política respecto a este fallo de los cribados.

El PP habla de que hay una “manipulación” política respecto a este fallo de los cribados.

Que olviden a los partidos y que vayan un día a un centro de salud a las siete de la mañana para ver las colas para pedir cita. O que vayan a una de las concentraciones de las afectadas por los cribados. O que se vayan a hablar con los profesionales a cualquier hospital y que digan que somos nosotros los que manipulamos.

¿Cómo vivió el Pleno de esta semana en el que el presidente incluso retrasó votaciones porque le dio “la gana”?

Ha sido el pleno del Parlamento más tenso que he vivido en mi vida. Con un presidente del Parlamento desbordado e incapaz de gestionarlo, además de con formas de chulería. Está muy nervioso porque fue el primer consejero de Salud. Lo más grave fue incluso cuando Moreno Bonilla mintió el jueves una y otra vez en la sesión de control.

En Andalucía tenemos privatizado hasta el sistema del 112

Desde Adelante Andalucía, además de la sanidad, llevan tiempo advirtiendo sobre los procesos privatizadores en otros campos como la educación. ¿Cómo está la situación?

En Andalucía tenemos privatizada hasta la persona que te coge el teléfono cuando llamas al 112. En la educación están pasando cosas aberrantes. Se han creado cuatro universidades privadas en los últimos dos años y medio. También es brutal lo que está pasando con la FP. Lo que hace Moreno Bonilla es no crear las plazas suficientes en la pública y han aparecido como setas empresas privadas de FP. La mayor empresa la creó el primer consejero de Educación del Gobierno de Moreno. Es alucinante. Los cursos de FP ya están entre 4.000 y 5.000 euros. Estamos viendo también la privatización de los comedores escolares con una calidad ínfima. Hay un desprestigio sistemático de la educación pública para que la gente se vaya a la privada.

Durante estos días, de manera paralela, el presidente andaluz ha anunciado varias rebajas fiscales, ¿qué le parece esa carrera?

La pregunta que hay que hacerle a la ciudadanía es: quieres que te atienda el médico y que te hagan el cribado en condiciones o que te rebajen 8,33 euros el gimnasio al mes.

En el horizonte hay unas elecciones en Andalucía, ¿mantendrá la mayoría absoluta el PP?

Moreno Bonilla puede perder las elecciones, Tenemos posibilidades de echar a las derechas. Nuestro proyecto es muy claro, desalojar a la derecha pero mirando adelante porque el PSOE es culpable de haber sentado las bases de las privatizaciones.