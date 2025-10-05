Ángeles Ferriz: “El cribado del cáncer de mama no es un fallo puntual, la sanidad andaluza ha colapsado”

“No se ría”. Ángeles Férriz (PSOE) miró a los ojos el pasado miércoles en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía a la consejera del ramo, Rocío Hernández (PP), que en su primera intervención ni mencionó el escándalo que ha zarandeado la sociedad andaluza por los fallos en los cribados del cáncer de mama. Le salió del alma la indignación a la diputada socialista, que se acababa de reunir con varias de las mujeres afectadas.

Ferriz se ha convertido en la voz del PSOE frente a las políticas sanitarias de Juanma Moreno en Andalucía. Ella misma confronta con la consejera en primera persona en el Parlamento con su caso: hasta un año y medio ha estado esperando cita para ser atendida por un médico especialista en digestivo.

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento pone sobre la mesa, en una conversación con infoLibre, la situación que se está viviendo en Andalucía. Y recuerda que la consejera decía al principio que sólo eran “dos o tres casos” y ahora la Junta ya admite que hay 2.000 mujeres con pruebas “dudosas” de cáncer de mama que no han sido avisadas. Ferriz señala que está convencida de que son muchas más las mujeres que están afectadas por la situación: “Tengo el teléfono colapsado de mensajes”.

“Ahora mismo el Gobierno de Moreno Bonilla no tiene credibilidad. Han pasado de decir que eran dos o tres casos a señalar en 24 horas que hay dos mil. Y ya es una barbaridad el número”, indica la parlamentaria, que tiene una exigencia para el Gobierno andaluz: “La Junta de Andalucía tiene que hacer una revisión de oficio de todas las mamografías que se han hecho en los últimos cinco años”.

Añade sobre su petición: "La Junta tiene que llamar inmediatamente a las mujeres para decir si su caso es negativo, dudoso o positivo”. Ferriz rechaza la respuesta que ha dado el Gobierno de Moreno, “que pide a las mujeres que se pongan en contacto con la Junta de Andalucía”.

"Es lo más duro que he visto en política"

"Moreno dice que va a poner un buzón. Pero ya existe: o han tapado las quejas o han pasado de ellas. Las asociaciones han avisado varias veces. No llevan controles de nada”, lamenta Ferriz, que, además, apunta al proceso de externalización de las pruebas médicas desde que llegó el popular al Palacio de San Telmo. “Esto es lo más duro que he visto en política”, confiesa en la conversación la política jienense, que señala que no hay constancia de que pasaran casos así en los cribados durante la época en la que gobernó el PSOE.

Asimismo, hace referencia a la “frialdad” con la que está actuando la actual consejera. Ferriz recuerda que Moreno Bonilla ya ha tenido tres responsables de Sanidad desde que es presidente: “Se cree que cambiando al consejero se acabó el problema”. Al hilo, advierte de que lo que ha pasado con los cribados del cáncer de mama puede estar sucediendo con otras citas médicas.

Hace una radiografía de lo que está ocurriendo bajo el Gobierno de Moreno: “Es un caos. No tienen el control ni de lo privado, que no está coordinado con lo público. Y lo público está destrozado”. Ferriz repite constantemente que se está produciendo el desmantelamiento del Sistema Andaluz de Salud, poniendo un ejemplo: “En Jaén había un hospital público. Y ahora hay uno privado en funcionamiento y otro en construcción”.

“Las listas de espera no han parado de crecer. No hay gestión del PP, se desvía dinero a la privada mientras se debilita la sanidad pública. El sistema sanitario está colapsado”, añade la política socialista, que cifra en 18.000 los sanitarios despedidos por la Junta desde la pandemia. También alerta de que muchos profesionales se están marchando a comunidades con mejores condiciones de estabilidad como Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias o Cataluña.

"Un abandono de lo público para beneficiar a lo privado"

Para Ferriz, detrás de esta situación hay un plan de Moreno Bonilla: “Hay un abandono del sistema sanitario público para beneficiar al privado. Después hay negligencia por el caos organizativo. Ha dejado al sistema público tiritando. Hay dimisiones constantemente en las direcciones de los equipos y entre los gerentes de los distritos. Es un infierno lo que se está viviendo. También hay un desprecio absoluto a la gente. Ya hay mareas blancas por todos los rincones de Andalucía. En Córdoba hay hasta una plataforma por la muerte de gente porque no llegó una ambulancia”.

Avisa de que este escándalo de las mamografías también tiene una vertiente que beneficia a la privada: “¿Qué mujer está ahora tranquila? Muchas van a ir a la privada para hacerse una mamografía, que suele costar entre 50 y 100 euros”. Para indicar, además, el dato de que ya casi dos millones de andaluces tienen seguro privado, en una comunidad donde la renta per cápita se sitúa en torno a los 25.000 euros anuales.

Ferriz hace esta reflexión final: “El problema es el modelo de Moreno, que ha deteriorado la sanidad pública para beneficiar a la privada. El cribado del cáncer de mama no es un fallo puntual. El sistema ha colapsado, no va a aguantar. Moreno está detrás del drama y del sufrimiento. Sale muy bien en las fotos y se hace el más moderado. A Ayuso se le ve venir, pero a él no. Él es más peligroso, cínico e hipócrita. Te pone buena cara, pero, por detrás, hace lo mismo que Madrid. O peor, porque la renta de aquí no es la de Madrid. Es lo que está pasando realmente”.