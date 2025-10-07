Amama denuncia que varias mujeres han muerto por los retrasos en el cribado de cáncer de mama

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Ángela Claverol, ha asegurado este martes que varias mujeres han muerto en Andalucía por el retraso en el cribado del cáncer de mama, "una de ellas esta pasada semana". En una entrevista en el programa de radio De este a oeste, de la cadena Onda Local de Andalucía, la presidenta de Amama ha asegurado además que "no hay ningún estudio que demuestre que son 2000 mujeres las afectadas”, pudiendo tratarse de más.

Claverol denuncia que la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, generan ansiedad en las mujeres al no tratarlas y no decir cuál ha sido el problema. Sobre la consejera de salud, Rocío Hernández, ha afirmado que no quiere introducir a las mujeres en el Servicio Andaluz de Salud (SAS): “Si introduce a esas 2000 mujeres en el sistema, se colapsa, porque ya está colapsado”, avocando a estas mujeres a depender de una sanidad privada que no todas pueden pagar. "Me ha contactado gente para ofrecerme dinero para esas mujeres, para que se hagan las pruebas por privado", ha insistido la presidenta de Amama, además de preguntarse "¿cuánto vale la vida de una mujer andaluza?" y reclamar a las instituciones que inviertan el dinero necesario para tratarlas.

Esta misma mañana, se ha conocido que Izquierda Unida Andalucía ha presentado una denuncia contra el SAS en la Fiscalía General del Estado. En ella se acusa a la Consejería de Salud andaluza de un presunto delito de homicidio imprudente. El texto presentado por el partido afirma que "miles de mujeres se han visto expuestas a un riesgo cierto y grave para su salud, al quedar sin seguimiento clínico durante un periodo prolongado" y que "de haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente".

El pasado lunes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, afirmó que había recibido la información sobre los fallos en el cribado muy tarde por un error en los sistemas de comunicación, sin embargo, fuentes sindicales consultadas por elDiario afirman que había conocimiento interno sobre retrasos en el programa desde enero de 2024. La Junta sostiene que ahora se encuentran en el momento de resolver el problema y más tarde se depurarán responsabilidades.

El próximo miércoles 8 de octubre se llevará a cabo una concentración frente a la sede central del Servicio Andaluz de Salud con el respaldo de las asociaciones de mujeres de Sevilla bajo el lema "Nuestra vida no puede esperar", que buscará denunciar que "los inadmisibles fallos en el cribado del cáncer de mama por parte del SAS están poniendo en peligro la vida de miles de mujeres".