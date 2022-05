Juan Antonio Delgado: “La gente me dice que nos dejemos de rollos y nos pongamos de acuerdo”

Juan Antonio Delgado (San Fernando, Cádiz, 1971) es guardia civil y diputado de Podemos en el Congreso desde 2016. Hace unos meses su partido le encomendó una misión que no estaba entre sus planes de futuro: presentarse como candidato a presidente de la Junta de Andalucía en unas elecciones con un horizonte muy pesimista para la izquierda. Él aceptó. En las últimas semanas, las negociaciones entre seis partidos por llegar a un acuerdo de coalición electoral se fueron complicando hasta convertirse en un auténtico esperpento que a punto estuvo de acabar en la ruptura del espacio político de Unidas Podemos. Sobre la bocina, se salvaron los muebles.

Con lo a gusto que usted estaría poniendo multas y haciendo controles de alcoholemia en Cádiz. ¿No lo ha pensado?

No estoy arrepentido de meterme en política. Ten en cuenta que yo en la Guardia Civil, más que poner multas, ya venía trabajando para que mis compañeros tuvieran un sindicato y más derechos laborales. Así que ya venía del activismo. Me crie en una barriada de gente con pocos recursos y yo creo que eso me marcó para intentar luchar contra las injusticias. He estado 23 años en un coche patrulla y solo vengo a la política a poner mi granito de arena.

No sé si una entrevista da para contar con detalle todo el lío de Andalucía. Por la magnitud, digo.

Yo me quedo con la imagen de seis partidos diferentes de izquierdas que nos hemos unido para construir algo común. Eso nunca había pasado.

Seis partidos y otros tantos que van por libre. ¿No hay una burbuja de partidos de izquierdas? ¿Tan diferentes son y cosas tan diferentes defienden como para justificar tanto aparato y tanta organización?

No somos lo mismo. Podemos coincidir en un 90% en los programas electorales, pero luego cada uno tiene sus peculiaridades. En cualquier caso, no lo veo algo negativo. Lo importante es que todos hemos sido generosos para ponernos de acuerdo ante la posibilidad real de que nos gobierne la extrema derecha, con todo lo que eso supone.

Tenía entendido que entre sus planes no estaba marcharse a Andalucía ni dejar de ser diputado. ¿Por qué acepta comerse el marrón de ser candidato de Podemos en Andalucía?

Lo primero que quiero decir es que yo no me marcho a Andalucía porque yo nunca me he ido de allí. Yo no he tenido que pedir ningún favor para empadronarme porque tengo allí mi casa en el barrio de toda la vida. En segundo lugar: cuando uno está en un proyecto no puede pensar solo en las cosas que le gustan, hay que pensar en las cosas que el proyecto necesita.

Era más importante llegar a un acuerdo que yo fuera candidato

Lo ha hecho entonces por el proyecto y porque se lo pidieron.

Bueno, soy mayor de edad y sé decir que no y que sí.

Se lo pidieron y dijo que sí.

Me lo pidió Martina Velarde (secretaria general de Podemos en Andalucía). Me dijo que pensaba que yo podía ser el mejor candidato. Te reconozco que no estaba dentro de mis objetivos y que yo nunca había pensado que iba a ser candidato a presidente de la Junta de Andalucía. Pero ella me lo pidió, nos reunimos, se habló en Andalucía y dije que, si el proyecto me lo demandaba, yo estaba dispuesto. Yo concibo así el concepto de generosidad: estar cuando te necesitan.

¿Es cierto que antes de dar el paso lo consultó con Yolanda Díaz?

No lo consulté.

Lo comentó.

Sí, lo comentamos. Fue un comentario en un pasillo entre compañeros. Pero no fui a pedirle permiso a Yolanda Díaz, quiero decir.

Después de presentarse a unas primarias usted ha aceptado no ser el candidato a presidente para que lo sea Inma Nieto (IU) y para hacer posible ese acuerdo. Tengo la sensación de que en ningún momento del proceso ha estado usted demasiado obsesionado con que tenía que ser el número 1 sí o sí. Corríjame si me equivoco.

No se equivoca.

No era para usted lo más importante, quiere decir.

No, para mí lo más importante era llegar a un acuerdo que pueda dar respuesta a lo que nos demandan los ciudadanos. Yo tengo mi trabajo y puedo volver al coche patrulla en cualquier momento. No tengo problema en eso. Yo voy muy contento con Inma, y lo digo de corazón.

Los partidos no se crean para presentar a candidatos de otros partidos. Es normal que Podemos quisiera que su candidato fuera Juan Antonio Delgado y que IU quisiera que lo fuera Inma Nieto. Pero eso es la normalidad política, no hay más trasfondo

¿Entonces cómo se llegó a un acuerdo a las 23.57 y estuvo a punto de saltar todo por los aires?

Bueno, todo el mundo quiere que su candidato sea el que salga y eso es legítimo. Los partidos no se crean para presentar a candidatos de otros partidos. Es normal que Podemos quisiera que su candidato fuera Juan Antonio Delgado y que IU quisiera que lo fuera Inma Nieto. Pero eso es la normalidad política, no hay más trasfondo. Yo sé que la gente lo puede ver complicado y ya sé que en el PP todo esto se arregla con maletines y con sedes en b y que nosotros nos peleamos más, pero también es porque somos muy de verdad.

El caso es que, si es por usted, no se llega a las 23.57 sin acuerdo por la discusión del candidato, ¿no?

(Risas) Bueno, no sé. Yo he pasado página ya. Estoy contento de que estemos todos juntos y no quiero que todo se resuma a esa tarde o esa noche. Vamos todos a una y punto.

¿Pero esa tarde no levantó usted el teléfono y le dijo a quien fuera que bastaba ya de jugar con fuego y que se desbloqueara todo?

¿Cuándo empiezan las preguntas cómodas?

Ahora en breve, a menos cuarto.

(Risas). No, en serio. Ahora solo me interesa centrarme en Andalucía. Mi relación con Inma es muy buena, nos conocemos desde hace mucho tiempo y de verdad veo a la gente ilusionada. Me escriben militantes de Podemos pero también de Más País o de Izquierda Unida, y la gente tiene ganas de que trabajemos juntos.

Es la primera vez, desde la voladura de Vistalegre II, que se juntan en una misma candidatura las piezas que se rompieron entonces. Me refiero a Más País. ¿Cómo lo ve?

Eso para mí es más importante que todo lo demás. La gente que me encuentro por mi barrio no vive la política como la vivimos nosotros y les da igual que uno sea de un partido o de otro o líos de este tipo. A veces los políticos (y también los periodistas) nos apartamos de las cosas que le importan a la gente, y la gente lo que me dice es que nos dejemos de rollos y nos pongamos de acuerdo, que vayamos juntos y hablemos de sus problemas.

Siempre hemos dicho en Podemos que Yolanda Díaz es el futuro, es la persona por la que apostamos para que sea la próxima presidenta. Y ella ha puesto su grano de arena para que esto salga bien

Cuando se llegó a un acuerdo le dio usted las gracias a Yolanda Díaz por su implicación.

Siempre hemos dicho en Podemos que Yolanda Díaz es el futuro, es la persona por la que apostamos para que sea la próxima presidenta. Y ella ha puesto su grano de arena para que esto salga bien.

No sé si Pablo Iglesias opina lo mismo después de escucharle reconocer que está decepcionado con el liderazgo de Yolanda Díaz.

¿Qué día dijo eso?

La semana pasada, en la cadena Ser.

La verdad es que no lo escuché.

Hombre, lo habrá leído luego o se habrá puesto el podcast o algo ¿no?

¿Tú sabes lo que pasa?

Me temo que no…

Mira, ¿tú has visto lo que le pasó a Casado?

¿Qué de todo?

En el PP decían todo el día que era el mejor líder. Y seguramente él no se podía imaginar que iban a ser los suyos los que lo iban a apuñalar en 24 horas. En la izquierda no somos así. Entre nosotros nos decimos las cosas a la cara pero también nos defendemos ante los de enfrente.

No estoy muy seguro de seguirle bien, pero vale.

Quiero decir que en la izquierda nos gustan las cosas de verdad y a veces todos nos pasamos de énfasis…

¿Se pasó Pablo de énfasis?

Bueno, yo estoy centrado en Andalucía.

Ya le veo centrado, ya…

Muy centrado.

¿Habla con Pablo Iglesias a menudo?

Yo hablo con todo el mundo. Con Pablo, con Yolanda, Con Ione… Con todo el mundo.

A mí nadie me ha trasladado que esto se vaya a romper o que se hunda, que es lo que vienen diciendo muchos desde que nacimos. Y aquí estamos. Muchas de las cosas que se cuentan en las tertulias o en los periódicos no han pasado nunca

¿No cree que sus votantes están preocupados por la ruptura entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz?

Lo que le preocupa a nuestros votantes es que la extrema derecha entre en las instituciones. Y creo que los debates internos son buenos. A mí nadie me ha trasladado que esto se vaya a romper o que se hunda, que es lo que vienen diciendo muchos desde que nacimos. Y aquí estamos. Muchas de las cosas que se cuentan en las tertulias o en los periódicos no han pasado nunca. Pero la gente no es tonta y no es tan fácil engañarla. La gente nos da lecciones de lo que es importante y de lo que no y de lo que tenemos que hacer. Todo el mundo debería escuchar más a la gente. Hasta los periodistas.

Le veo que pone el énfasis en pronunciar “todo el mundo”.

Todo el mundo es todo el mundo. Pablo, Yolanda, Ione, Irene, Inma, yo mismo… Escuchar mucho, rectificar lo que haya que rectificar y darle el reconocimiento a muchos que han hecho muchas cosas y que han hecho historia en este país. Y a veces falta ese reconocimiento.

A Pablo Iglesias, quiere decir.

Eso lo ha dicho usted. (Risas)

¿Quién cree que debería reconocérselo y no lo hace?

¿A quién, a esa persona que yo he dicho?

A esa persona de la que usted me habla, sí.

La historia ya está ahí.

A veces los políticos nos apartamos de las cosas que le importan a la gente

Cambio de asunto, respire. Hay una sensación de inevitabilidad respecto a que la derecha y la extrema derecha arrasen. ¿Andalucía está perdida para la izquierda?

Para nada. Solo veo a gente ilusionada. Y te digo una cosa: lo único que yo he aprendido en política es que nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene. No se me olvida la foto de Rajoy diciendo adiós en el Congreso tras la moción de censura. ¿Cómo se iba a imaginar ese hombre que lo íbamos a echar de allí? Yo creo que nosotros tenemos mucho que decir en la campaña. Inma Nieto va a ser la política revelación. Acuérdate de esto que te digo.

Las encuestas no son precisamente optimistas.

Bueno, aún no ha empezado la campaña, tranquilidad. Es verdad que el PSOE tiene un problema porque la gente se acuerda de que algunos de los recortes en sanidad, por ejemplo, ya empezaron con Susana Díaz.

¿Basarán su campaña en el medio a la ultraderecha?

No la basaremos en eso, aunque claro que hay que hablarlo. Pero a mí me parece interesante hacer la comparativa. El Gobierno de coalición de izquierdas ha servido para el salario mínimo, para el escudo social, para ampliar derechos, para la reforma laboral impulsada por la mejor ministra de Trabajo de la historia, que es Yolanda Díaz…¿Y el Gobierno de Juanma Moreno? Pues ha echado a 8.000 sanitarios a la calle. Gente que lo ha dado todo en la pandemia y que ahora las han echado a la calle. Se dice pronto. 8.000 sanitarios, 3.000 docentes y 1.000 bomberos.

Nunca le he visto a Macarena Olona hacer una propuesta decente. Siempre miente y manipula. Lo hacen con la violencia de género o con la inmigración

Usted ha compartido hemiciclo con Macarena Olona, la candidata de Vox. ¿Qué le diría de ella a los andaluces que no la conozcan?

Nunca le he visto hacer una propuesta decente. Siempre miente y manipula. Lo hacen con la violencia de género o con la inmigración. Yo he vivido a pie de playa lo que significa el drama de la inmigración. Cuando llegué a Barbate en 2007 se hundió una patera con 17 personas. No se me olvida. Tuvimos que poner los cuerpos allí en fila, entre ellos el de una mujer embarazada. Son unos intoxicadores.

Si no hay gobierno de izquierdas en Andalucía ¿usted se queda en el Congreso?

No. Lo mío no es teatro. Yo siempre he trabajado para Andalucía desde el Congreso como diputado por Cádiz y he defendido siempre los intereses de mi provincia. Pero ahora he dicho que me presento al Parlamento andaluz y me voy con todas las consecuencias. En cuanto empiece la legislatura, yo dejo mi acta del Congreso.

Hará mucha campaña en Cádiz, ¿no?

En toda Andalucía, pero en Cádiz mucha, sí.

No es mala cosa una campaña en junio en Cádiz. Podría aprovechar para juntar allí a Pablo y a Yolanda e invitarlos a comer. Muy mal se tiene que dar la cosa…

Con unos langostinos de Sanlúcar, unas papitas aliñás y unas cositas de esas que tenemos por allí. Yo creo que sería un buen plan.