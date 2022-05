Jon Iñarritu: “No creo que Sánchez ordenara mi espionaje, pero lo tienen que aclarar”

A Jon Iñarritu (Lejona, Vizcaya, 1979) lo espiaron mediante el sistema ‘Pegasus’. Al menos eso dice Citizen Lab, el laboratorio de asuntos globales de la Universidad de Toronto que ha revelado seguimientos de ese tipo a más de 60 políticos independentistas catalanes y vascos, abogados y familiares. Su partido, EH Bildu, fue clave en el Congreso para que el Gobierno pudiera sacar adelante el plan de choque de medidas económicas para hacer frente a la guerra y del que dependían ayudas directas a transportistas, agricultores y a la ciudadanía en general para pagar la gasolina o la factura de la luz.

No esconde que hubiera preferido quedar en algún bar para hacer la entrevista, aunque acaba fijando la cita en el Congreso por motivos de trabajo. Elige una sala de la ampliación tres del edificio. En las paredes hay pinturas rojas que recrean una corrida de toros y una batalla a las afueras de Toledo. Preside el espacio un busto de bronce con la cabeza del rey emérito. La escultura se tambalea un poco. Iñarritu la mira. “Está un poco doblao el Juancar, ¿no?”

¿Tiene certezas de que esta conversación no esté siendo escuchada ahora mismo por nadie más que por nosotros?

(Risas). No sé…no. Certezas ninguna y menos en estos tiempos.

¿Está seguro de que le han espiado?

Eso parece. Citizen Lab certificó que mi teléfono había tenido al menos una intrusión con ‘Pegasus’ en diciembre de 2020.

En diciembre de 2020…

Sí, sí, en esta legislatura. Estuve mirando la fecha para ver si yo había tenido alguna reunión o conversación especialmente relevante y la verdad es que no.

¿Tenía alguna sospecha?

Bueno, siempre se comenta entre compañeros que en las conversaciones a veces se oyen ruidos. Pero no, era más una leyenda urbana que otra cosa.

Es que Villarejo nos ha metido el miedo en el cuerpo a todos…

Hoy en día vivimos en un mundo tan digital y ese campo de los seguimientos se ha perfeccionado tanto…Pero al parecer ‘Pegasus’ deja un rastro de entrada en los terminales en los que se ha conectado.

Una institución del Estado nos ha espiado con autorización judicial o sin ella, yo me decanto por la segunda opción

¿Le explicaron cómo lo introdujeron?

Sí, suele ser por links a alguna noticia o incluso por llamadas telefónicas de Whatsapp.

¿Y sabe cuánto tiempo tuvo el teléfono intervenido?

No me lo concretaron. Pero al final en lo que consiste es en que pueden hacerse una copia de tus conversaciones, de tus archivos…Apoderarse de tu teléfono desde el exterior para poder utilizar todas sus capacidades, incluída la cámara o el micrófono.

¿Cómo contacta con usted Citizen Lab?

Estaban haciendo una investigación a partidos en Cataluña y en algún momento nos plantearon si queríamos analizar nuestros teléfonos. Dijimos que sí varios compañeros y solo a Arnaldo Otegi y a mí nos dio positivo en ‘Pegasus’.

PCR positiva en espionaje.

A eso me sonó a mí también. Luego me hicieron una recomendación: que me comprara un teléfono nuevo y que pusiera el infectado a buen recaudo por si alguna vez me lo piden en una investigación judicial.

Vuelvo a la fecha. Diciembre de 2020, con la legislatura bien avanzada.

Eso es.

Por situarnos: estábamos a tope de Covid en esas navidades y a las puertas de la vacuna y de Filomena. En otros casos las fechas, aparentemente, no son casuales. En octubre de 2019, por ejemplo, que hay un supuesto espionaje a políticos catalanes, tuvieron lugar los disturbios en Cataluña por la sentencia del procés. En su caso ¿con qué lo relaciona?

No tengo ni idea. Es un gran misterio para mí porque además yo no tengo cargos relevantes ni en el Congreso ni en el partido, soy independiente…

No sea humilde que aquí no se espía a cualquiera…

Eso solo lo puede aclarar la persona que decidió espiarme.

Voy a intentar entenderlo por la vía de sus amistades, a ver si así me cuadra. ¿Usted es, por ejemplo, íntimo amigo de Oriol Junqueras?

Un poco, sí.

Ya imaginaba. ¿Ve cómo vamos encontrando ahí de dónde ir tirando?

A ver…es verdad que tengo conexión personal y política con varias personas de Cataluña…

¿Con quién más?

Bueno, no sé…

¿Con Puigdemont?

Sí, también…

Ajá…¿Con el abogado de Puigdemont? (Gonzalo Boye)

También, sí.

Entiendo. Pues por ahí igual…¿no?

¿Puede ser que me espíen por la cuestión catalana? Pues puede ser, pero es una incógnita. Me gustaría saberlo. En cualquier caso es injustificable se mire por donde se mire.

¿Qué sintió cuando se lo dijeron?

Indignación, vulnerabilidad y sorpresa. Lo primero que dije fue: “¿Yo?” Me extrañó muchísimo. Llevo tanto tiempo en las Cortes Generales que llegué a creerme eso de la inviolabilidad. Y cuando te dicen que esto solo lo puede hacer un Estado porque solo se vende este programa a Estados…

Pero igual es un Estado extranjero…

Puede ser. ¿Pero qué Estado puede tener interés en espiar a políticos independentistas vascos y catalanes? ¿Guinea Bissau? ¿Nueva Zelanda?

¿Putin?

¿Putin, Biden? Que lo aclaren…De todas maneras, a mí me sorprende una cosa. En agosto de 2020 sale publicado que se han hackeado los móviles de la ministra de Exteriores y del ministro de Justicia. Entonces, el Gobierno salió rápidamente a decir que llevaría a cabo inmediatamente una investigación. Cuando ha salido esto han estado en silencio varios días, como si no fuera con ellos. Y lo que es evidente es que la responsabilidad es de un Estado. Luego hay que preguntarse qué Estado tiene interés en espiar masivamente a independentistas vascos y catalanes. Y todo ello nos lleva a una única dirección, aunque no tengamos certezas. Por eso el Gobierno lo tiene que aclarar.

¿Piensa que Pedro Sánchez ha ordenado que a usted le espíen?

(Silencio). Mi sensación es que no, no lo creo. Pero todo señala a que ha sido una institución de este Estado con autorización o sin ella. Yo me decanto más bien por la segunda opción y eso sería un escándalo de primer nivel. Si este espionaje masivo se ha producido por instituciones del Estado sin autorización judicial, el Gobierno también es responsable. Por acción o por omisión lo es. Por tener fuera de control las llamadas cloacas del Estado, que vienen de lejos.

¿Me está hablando de un Estado al margen del control del Gobierno o de un Estado contra el Gobierno?

Pudieran ser ambas a la vez. Con la ‘Kitchen’ hemos visto que el funcionamiento de algunas instituciones del Estado no siempre se produce dentro de la legalidad.

Sánchez tiene que llamar a los partidos afectados y dar explicaciones, a nosotros no nos ha llamado nadie

Pero, si lo que usted piensa es que todo esto ha pasado al margen del Gobierno ¿qué cree que debe hacer ahora el Gobierno para explicar algo que según usted incluso puede desconocer?

Esto ha generado la crisis política más grave de la legislatura y lo que dice el Gobierno es que en el futuro habrá transparencia: “Tranquilos que cuando se constituya una comisión eso se esclarecerá”. No, perdone, esto se ha de esclarecer ahora. El señor Sánchez tiene que llamar a los portavoces de los partidos afectados, que muchos somos socios del bloque de investidura, y dar explicaciones.

¿A usted no le ha llamado nadie del Gobierno para darle explicaciones?

No. Conmigo no han hablado. Vamos, yo no soy nadie, pero con mi coordinador general, Arnaldo Otegi, tampoco ha hablado nadie.

Sánchez no ha llamado a Otegi, quiere decir.

Exacto. Eso para el titular…

El titular sería el contrario…

Lo que quiero decir es que es un hecho lo suficientemente grave como para que nos hubieran convocado a una reunión o al menos hubieran tenido una actitud proactiva de decir: “Oye, mira, esto es un marrón pero vamos a ver qué ha pasado aquí”. Pero no ha sido así y lo que era un malestar se ha convertido en un enfado y luego en una ruptura de la confianza.

¿Está en riesgo la legislatura?

Espero que no. Nosotros no lo queremos y sería una pésima noticia. El riesgo de la extrema derecha está ahí y ya no es que viene el lobo. Seguimos confiando en que este Gobierno sea una oportunidad para ampliar medidas sociales y blindar derechos de la ciudadanía. Por eso le pedimos al PSOE que actúe con responsabilidad. Es que es un escandalazo. Es imposible que un magistrado haya autorizado espiar a decenas de cargos públicos y abogados…

Hay magistrados para todo…

Es imposible.

¿La voluntad de su amigo personal, Oriol Junqueras, también es la de seguir sosteniendo la legislatura?

No puedo hablar por él, pero lo que querrá es lo mismo, que se den explicaciones y se restablezca la confianza.

Ustedes, a pesar del enfado, votaron a favor del decreto de medidas económicas para la guerra y salvaron ese plan del Gobierno.

La ciudadanía no tiene por qué pagar por los errores que pueda cometer el Gobierno. Nuestra labor como partido de izquierdas es apoyar las medidas que puedan favorecer a la gente y por eso no actuamos con las tripas. Aunque sean insuficientes, hay medidas beneficiosas para la ciudadanía.

¿Entiende el voto en contra de ERC? ¿Qué tiene que ver el presunto espionaje con que la gente pueda pagar la luz o la gasolina?

Respetamos sus decisiones. Lo que le decimos al PSOE es que tiene que ser consciente de la crisis política que esto ha generado, que es real y que pone en riesgo la estabilidad. Tienen que dar pasos.

¿Usted cree que el presidente debe cesar a Margarita Robles?

Deben depurar responsabilidades, pero no ponemos nombres porque nos falta información.

Son ustedes más prudentes que el propio socio de coalición del PSOE.

Lo que queremos son explicaciones. Yo creo que la respuesta parlamentaria que ha dado Margarita Robles es lamentable pero, con la poca información que tenemos, no me lanzaría tanto como para exigir su cese. En cualquier caso, cuando el Gobierno repite que vivimos en una democracia ejemplar nos hierve la sangre, porque es que se han vulnerado derechos fundamentales básicos.

Votamos a favor del decreto porque la ciudadanía no tiene por qué pagar los errores del Gobierno

Nuestra democracia no será, seguramente, ni ejemplar ni modélica. Pero no pone en duda usted que vivamos en una democracia, ¿no?

En una democracia no se espía a dirigentes políticos. Y si se espía se ponen todos los mecanismos en marcha desde el primer segundo.

Hasta tal punto será esto una democracia que está usted aquí sentado en esta mesa…

Muchas gracias, muchas gracias…

Se lo digo porque en una democracia hay unas reglas. Ustedes las cumplen, les vota la gente y aquí están a pesar de lo que desearían muchos. Por cierto: ¿qué le parece que el rey les excluya de una ronda de comunicaciones con los grupos parlamentarios?

Deja en evidencia que la monarquía no es una institución neutral pero, además, creo que para él también es un error. Ir reduciéndose poco a poco a un jefe del estado solo de las derechas y de las derechas monárquicas creo que es un proceso de autodisolución que le llevará a que un día solo pueda hablar con VOX.

Al PNV sí los llamó. ¿El PNV es derecha monárquica?

No lo sé, pero lo que sí sé es que les han hecho una faena no excluyéndoles de esa comunicación.

¿Qué cree que le queda aún por hacer a Bildu para que sea tratada como una organización política más o para que dejen de llamarlos etarras?

No, yo creo que da igual lo que hagamos. Eso parte de un estigma, de intentar ligarnos a un pasado por parte de un sector que siempre va a decir eso y al que nosotros también podríamos decirles muchas cosas de quiénes son herederos. Pero hay que venir llorado de casa. Si fueran ciertas muchas cosas de las que dicen de nosotros no me votaría ni yo mismo.

Se refiere a cuando le llaman terrorista, por ejemplo.

Cosas de todo tipo. Pero vamos, que a mí nunca me han detenido. Ni siquiera una multa, que tengo mis quince puntos del carné.