Montero, a por las "grietas" de Moreno en la campaña: sanidad, educación, vivienda y "No a la guerra"

El número 37 de la calle de San Vicente en Sevilla es un auténtico hervidero. Un lugar antaño acostumbrado a grandes victorias, pero que llevaba algunos años con los pasillos desiertos y fríos. María Jesús Montero se ha instalado ya de lleno en el corazón del socialismo andaluz. Y salta a la complicada batalla del 17 de mayo.

El socialismo andaluz es consciente del difícil panorama, pero en el horizonte vislumbra el escenario de hacer perder al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), la plácida mayoría absoluta en la que está instalado desde las elecciones de junio de 2022. “Hacía tiempo que no había un ambiente así en la federación, no se veía desde los tiempos buenos de Susana Díaz. Aunque haya todavía familias y rencillas sin resolver, Montero ha logrado que todos vayamos a remar a favor”, señala un destacado dirigente curtido en batallas internas en el sur.

La líder del PSOE andaluz, como señalan varias fuentes de su entorno, tiene una obsesión: la movilización del electorado progresista. En sus conversaciones con dirigentes siempre recuerda el desfase que hay de votos en las autonómicas respecto a las generales en el sur. En las elecciones al Parlamento en 2022 la candidatura de Juan Espadas logró el peor resultado histórico: un 24,1% (888.325 papeletas). En cambio, un año después, en las elecciones generales del 23J, el PSOE subió hasta más del 33% gracias al apoyo de casi 1,5 millones de ciudadanos.

La dirección del PSOE andaluz cree que Moreno ha pulsado ya el botón electoral con la idea de que el calendario de la campaña coincida con las fiestas de primavera (Semana Santa, la Feria de Abril en Sevilla y las Cruces en Córdoba, Granada y Almería, por ejemplo) para evitar un debate político en profundidad y ahuyentar la movilización progresista.

Los socialistas señalan que el líder popular busca una campaña “de lucimiento” y de marketing para ensalzar su figura “como lleva haciendo desde que llegó al Palacio de San Telmo”. Como explica un dirigente del sur: “Ha regado con miles de euros los medios con publicidad, siempre busca la buena foto. Ahora justo se irá a Málaga a arrancar la precampaña con el Cristo de la Exaltación…”

El PSOE pone el foco en los servicios públicos

¿Y cómo será la campaña de Montero? ¿Dónde se va a centrar el PSOE? En el círculo más cercano de la candidata socialista señalan directamente que el eje principal de su discurso será la defensa de los servicios públicos. Y es que la vicepresidenta primera saliente quiere que haya un verdadero debate político y busca confrontar los dos modelos.

Montero, según explican varias fuentes de la dirección del PSOE andaluz, pondrá especialmente el foco en la sanidad. Por un lado, está la crisis en la gestión de los cribados de cáncer de mama, pero también los socialistas van a insistir en los procesos de privatización impulsados por la Junta de Andalucía y las listas de espera en los centros hospitalarios y de salud. La candidata socialista es experta en gestión sanitaria: es médica de profesión y fue precisamente consejera de Sanidad de la comunidad entre 2004 y 2013. Quiere recuperar la imagen de la sanidad andaluza ligada a la innovación, como supusieron los avances en investigaciones con células madre o el trasplante de cara en el Hospital Virgen del Rocío en 2010 (que fue el noveno practicado en el mundo).

También en su discurso tendrá un papel muy importante la educación pública en una comunidad donde la enseñanza privada ha avanzado de manera expansiva desde la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta. Con el PP en el Ejecutivo autonómico se han aprobado cuatro universidades privadas por ley, cuando el PSOE solo autorizó una durante sus cuarenta años al frente de San Telmo. Además, señalan fuentes socialistas andaluzas, se pondrá también mucho énfasis en el tema de la dependencia.

Montero apostará por medidas sobre vivienda

Pero hay, asimismo, un tema que Montero va a incluir de manera prioritaria: la vivienda. Según fuentes del PSOE, la candidata se centrará en la falta de construcción de vivienda pública por parte del Partido Popular y en el torpedeo de la ley estatal de vivienda. Este tema es, por ejemplo, crucial ahora en la provincia de Málaga, donde los precios están absolutamente desbocados. También con la intención de acercarse al electorado joven.

Málaga es un territorio clave en estos momentos. Es la segunda provincia que más diputados reparte para el 17 de mayo y el PP ha puesto todas sus energías en ese punto porque cree que puede ser decisiva para mantener la mayoría absoluta. Los populares cuentan con la baza de que el propio Moreno es de allí y están removiendo también la polémica contra Óscar Puente porque no se haya reabierto la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid (cortado desde el accidente de Adamuz), lo que puede tener efectos económicos para el turismo durante la Semana Santa en esa provincia.

Asimismo, hay dirigentes del PSOE andaluz que están convencidos de que el “no a la guerra” también puede movilizar votos en estos momentos: “Mucho más que en Castilla y León”. Un cargo del partido en el sur explica: “El otro día estuvimos en un mercado hablando con los comerciantes. Y la gente está preocupada. Tanto por lo que supone para la inflación como por el propio sentido pacifista”.

En Andalucía están ubicadas las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). El Gobierno español ha rechazado que EEUU las utilice para la guerra de Irán. Una fuente del PSOE andaluz retrata así el sentimiento en el sur: “Algunos podrán decir que las bases generan puestos de trabajo, pero el sentimiento es mayoritario entre los andaluces de no querer que desde allí salgan aviones para ir a una guerra ilegal, bombardear civiles y destruir colegios”.

Sánchez se volcará con la candidata

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El PSOE quiere jugar con Montero la baza de la “gestión” y del conocimiento de la estructura de la Junta. En Andalucía hay un factor determinante también en las elecciones: los empleados públicos. Se trata de la administración autonómica más grande de España, con cerca de 300.000 empleados públicos con cargo al presupuesto. “Al PP le ha salido una grieta ahí. Tanto por el tema de la sanidad como por el trato a lo público frente a lo privado. Muchos de ellos estuvieron años junto al PSOE y se pasaron luego al PP. Ahora pueden volver”, señalan fuentes socialistas.

“Ahora hay voto oculto. Mucha gente no dice ahora en Andalucía que está pensando si votar o no al PSOE. Estas elecciones van de cómo activar a esos progresistas y de tocar la tecla correcta para que se levanten del sofá”, señalan en el PSOE. Para ello, Montero va a tirar mucho del presidente, Pedro Sánchez, durante la campaña. “Aunque el PP venda la imagen de que Pedro no tira en el sur, es mentira. Sólo hay que ver sus resultados en las generales”, indica otra fuente del partido. Y en el socialismo del sur subrayan que hay que "desenmascarar" a Moreno: "Tiene formas de moderado, pero, en la práctica, su modelo es similar al de Ayuso"

Asimismo, el equipo de Montero ha pedido a todas las direcciones provinciales ideas y temas para sus territorios. Trasladan en el PSOE: “Ella marcará el discurso general, pero también hay cuestiones propias de cada provincia que hay que tratar”. Por ejemplo, los socialistas de Huelva, Jaén y Almería han solicitado que se incida en temas de agricultura, porque en esos territorios está avanzando Vox y las derechas llenan de ruido este tema sin que se abra paso el discurso de ayudas al sector del Gobierno central.